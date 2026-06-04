कानपुर की 105 साल पुरानी लाल इमली मिल के घंटाघर की घड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बारिश और रखरखाव की कशहर बीचो-बीच औद्योगिक पहचान और गौरवशाली विरासत का प्रतीक रही लाल इमली मिल के करीब 105 वर्ष पुराने क्लाक टावर की घड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं।

कानपुर की 105 साल पुरानी लाल इमली मिल के घंटाघर की घड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बारिश और रखरखाव की कशहर बीचो-बीच औद्योगिक पहचान और गौरवशाली विरासत का प्रतीक रही लाल इमली मिल के करीब 105 वर्ष पुराने क्लाक टावर की घड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लालइमली क्लाक टावर की एक घड़ी की सुइयां टूट गई हैं, जबकि डायल का भी एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। मिल कर्मचारियों और विरासत प्रेमियों के लिए यह घटना चिंता का विषय बन गई है। वर्ष 1911 से लेकर 1921 तक 10 सालों तक लाल इमली में 128 फुट ऊंचे घंटाघर का निर्माण हुआ था। लाल इमली कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि घंटाघर की दो तरफ की घड़ियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। आशंका जताई जा रही है कि हाल में हुई बारिश और टावर में लंबे समय से रखरखाव के अभाव के कारण इसका कुछ हिस्सा कमजोर हो गया था, जिसके कारण घड़ी के हिस्से क्षतिग्रस्त हुए हैं। वर्ष 1876 में स्थापित लाल इमली कभी एशिया की पहली ऊनी मिल मानी जाती थी। ब्रिटिश उद्योगपति सर एलेक्जैंड्र मैकराबर्ट ने ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के तहत इसकी नींव रखी थी। मिल परिसर के भीतर मौजूद इमली के पेड़ के कारण इसका नाम लाल इमली पड़ा। आजादी से पहले कानपुर वूलन मिल्स के नाम से प्रसिद्ध यह प्रतिष्ठान शहर की औद्योगिक समृद्धि का प्रतीक था। 1911 से 1921 के बीच मिल परिसर के निकट लगभग 128 फुट ऊंचे घंटाघर का निर्माण कराया गया था। बिना किसी आधुनिक तकनीक के बना यह टावर एक सदी से अधिक समय से समय का पहरेदार बना खड़ा है। लाल ईंटों की दीवारें और घंटाघर आज भी कानपुर के स्वर्णिम औद्योगिक इतिहास की गवाही देते हैं। वर्ष 2013 के बाद पूरी तरह बंद हो गई थी, जिसके बाद मिल के रखरखाव और सुरक्षा के लिए 112 कर्मचारी भी तैनात है, इसके बाद भी यह हादसा हो गया। हालांकि लाल इमली मिल के अधिकारियों ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। मिल के प्रबंधक सुशील कुमार मिश्र को कई बार काल करके इस मामले में जानकारी करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने काल का कोई जवाब नहीं दिया.

कानपुर की 105 साल पुरानी लाल इमली मिल के घंटाघर की घड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बारिश और रखरखाव की कशहर बीचो-बीच औद्योगिक पहचान और गौरवशाली विरासत का प्रतीक रही लाल इमली मिल के करीब 105 वर्ष पुराने क्लाक टावर की घड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लालइमली क्लाक टावर की एक घड़ी की सुइयां टूट गई हैं, जबकि डायल का भी एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। मिल कर्मचारियों और विरासत प्रेमियों के लिए यह घटना चिंता का विषय बन गई है। वर्ष 1911 से लेकर 1921 तक 10 सालों तक लाल इमली में 128 फुट ऊंचे घंटाघर का निर्माण हुआ था। लाल इमली कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि घंटाघर की दो तरफ की घड़ियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। आशंका जताई जा रही है कि हाल में हुई बारिश और टावर में लंबे समय से रखरखाव के अभाव के कारण इसका कुछ हिस्सा कमजोर हो गया था, जिसके कारण घड़ी के हिस्से क्षतिग्रस्त हुए हैं। वर्ष 1876 में स्थापित लाल इमली कभी एशिया की पहली ऊनी मिल मानी जाती थी। ब्रिटिश उद्योगपति सर एलेक्जैंड्र मैकराबर्ट ने ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के तहत इसकी नींव रखी थी। मिल परिसर के भीतर मौजूद इमली के पेड़ के कारण इसका नाम लाल इमली पड़ा। आजादी से पहले कानपुर वूलन मिल्स के नाम से प्रसिद्ध यह प्रतिष्ठान शहर की औद्योगिक समृद्धि का प्रतीक था। 1911 से 1921 के बीच मिल परिसर के निकट लगभग 128 फुट ऊंचे घंटाघर का निर्माण कराया गया था। बिना किसी आधुनिक तकनीक के बना यह टावर एक सदी से अधिक समय से समय का पहरेदार बना खड़ा है। लाल ईंटों की दीवारें और घंटाघर आज भी कानपुर के स्वर्णिम औद्योगिक इतिहास की गवाही देते हैं। वर्ष 2013 के बाद पूरी तरह बंद हो गई थी, जिसके बाद मिल के रखरखाव और सुरक्षा के लिए 112 कर्मचारी भी तैनात है, इसके बाद भी यह हादसा हो गया। हालांकि लाल इमली मिल के अधिकारियों ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। मिल के प्रबंधक सुशील कुमार मिश्र को कई बार काल करके इस मामले में जानकारी करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने काल का कोई जवाब नहीं दिया





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लाल इमली मिल कानपुर घंटाघर विरासत क्षतिग्रस्त

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