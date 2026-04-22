कानपुर दोहरी हत्याकांड: शराब की लत और घरेलू कलह ने ली दो मासूम बेटियों की जान

कानपुर के किदवईनगर अपार्टमेंट में पिता द्वारा अपनी जुड़वां बेटियों की हत्या के मामले में शराब की लत और आपसी तनाव मुख्य कारण बनकर उभरे हैं। पुलिस सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्ड्स के जरिए घटना की कड़ियां जोड़ रही है।

कानपुर के किदवईनगर स्थित त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में घटी दोहरे हत्याकांड की हृदयविदारक घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि इस जघन्य अपराध के पीछे शराब की लत और पारिवारिक कलह का एक घातक मिश्रण जिम्मेदार है। पुलिस की प्राथमिक जांच और घटनाक्रम के विश्लेषण से पता चलता है कि आरोपी पिता शशिरंजन का अपनी पत्नी के साथ लंबे समय से तनावपूर्ण संबंध था। आरोपी की शराब पीने की आदत ने इस पारिवारिक विवाद को और अधिक गंभीर बना दिया था। घटना वाली रात जब विवाद चरम पर था, तब

नशे ने आरोपी के विवेक को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसने अपनी ही दो मासूम जुड़वां बेटियों की जान ले ली। पुलिस अब आरोपी के व्यवहार पैटर्न, उसके फोन कॉल रिकॉर्ड और उसकी दैनिक दिनचर्या की बारीकी से जांच कर रही है ताकि घटना के हर पहलू को समझा जा सके। पड़ोसियों ने भी अपने बयानों में इस बात की पुष्टि की है कि उस फ्लैट से अक्सर झगड़े और चिल्लाने की आवाजें आती थीं, जो घर के अशांत वातावरण का संकेत देती थीं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, शराब का सेवन सीधे तौर पर किसी को हत्यारा नहीं बनाता, लेकिन यह व्यक्ति की तार्किक क्षमता और संयम को बुरी तरह प्रभावित करता है। मनोचिकित्सक संध्या शुक्ला का कहना है कि अत्यधिक मदिरापान के कारण व्यक्ति छोटी-छोटी बातों पर भी अपना आपा खो देता है और हिंसा का रास्ता चुन लेता है। इस मामले में भी नशा एक उत्प्रेरक के रूप में सामने आया है, जिसने आरोपी की दमित कुंठाओं को एक खूनी रूप दे दिया। यह त्रासदी इस बात का प्रमाण है कि घरेलू स्तर पर उपेक्षित तनाव और नशे की लत मिलकर किस तरह एक परिवार को पूरी तरह मिटा सकते हैं। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी संभावित कोणों से जांच कर रही है ताकि न्याय सुनिश्चित किया जा सके। जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला है कि आरोपी ने घटना को अंजाम देने से पहले अपने भाई राजीव को फोन करने का प्रयास किया था, लेकिन भाई ने कॉल नहीं उठाई। बाद में जब भाई ने दो घंटे बाद कॉल बैक किया, तो उस समय भी फोन का कोई जवाब नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण से पता चला है कि परिवार के अन्य सदस्यों के सोने के बाद भी शशिरंजन लंबे समय तक फोन पर व्यस्त रहा। सीसीटीवी के अनुसार, 12:48 बजे वह बच्चियों के कमरे में दाखिल हुआ। उसने क्रमशः 1:50 बजे और 3:35 बजे अपनी बेटियों की हत्या की। एक फुटेज में उसे रात 2:14 बजे बेटी के साथ कमरे से बाहर आते हुए भी देखा गया है। अपनी बेटियों को मारने के बाद वह 4:24 बजे बाहर आया, किचन में गया और फिर शांति से जूते पहनकर लॉबी में गया। 4:32 बजे उसने खुद पुलिस को इस घटना की सूचना दी, जो उसके ठंडे दिमाग और अपराध के बाद की स्थिति को बयां करता है





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