कानपुर में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पार, हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया

कानपुर में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है, जिससे उमस भरी गर्मी और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार, 21-22 जून को हीट वेव चरम पर है, जिससे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है।

कानपुर में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है, जिससे उमस भरी गर्मी और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार, 21-22 जून को हीट वेव चरम पर है, जिससे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। शहर में एक बार फिर हीट वेव का असर तेज हो गया है। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि उमस बढ़ने से लोगों को चुभन भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने 24 जून तक हीट वेव बने रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.2 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। तेज धूप और गर्म हवा के कारण दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा नजर आया। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगातार नमी आने के कारण उमस में भारी बढ़ोतरी हुई है। अधिकतम आर्द्रता 63 प्रतिशत और न्यूनतम 39 प्रतिशत दर्ज की गई। इसके चलते हीट इंडेक्स 65 तक पहुंच गया, जो रेड श्रेणी में माना जाता है। इस स्थिति में हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। मौसम विभाग ने बताया कि 21 और 22 जून को शहर में हीट वेव अपने चरम पर रह सकती है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में हीट वेव का प्रभाव पड़ा है। 21 जून से इसका दायरा बढ़ जाएगा और कानपुर में हीट वेव अपने पीक पर पहुंच जाएगी। मानसूनी गतिविधियां बढ़ जाने से मौसम में बदलाव अधिक हो रहे हैं। हवा की दिशा बीच-बीच मिश्रित हो जा रही है। शुक्रवार को 12-15 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से लू चलती रही। इसकी रफ्तार भी बढ़ेगी। मौसम विशेषज्ञ डा.

एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि अगले दो दिनों तक हल्के बादल छाए रहने के बावजूद उमस भरी गर्मी बनी रहेगी। फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 20 से 25 जून के बीच में मानसून की दस्तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। मानसून आने के बाद भी बारिश की अधिक संभावना नहीं बताई जा रही है। अब तक अनुमान से 24 फीसदी बारिश कम हुई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा अल नीनो के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन इस कमी को थोड़ा देर से इंडियन ओशियन डाइपोल पूरी कर देगा। मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को मानसून बिहार में रुका हुआ था। अभी आगे तो नहीं बढ़ रहा है लेकिन स्थितियां अनुकूल हैं जिससे दो-तीन दिनों में आगे बढ़ सकता है। मौसम विशेषज्ञाें के अनुसार, प्रशांत महासागर में तापमान सामान्य से लगभग 0.8 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है। इसके साथ ही हिंद महासागर डाइपोल (आइओडी) अभी तटस्थ अवस्था में है, जो अगस्त-सितंबर में विकसित हो सकता है। मौसम विशेषज्ञ डा.

एसएन सुनील पांडेय का कहना है कि ऐसी स्थिति में हिंद महासागर से भारत की ओर वाली नमी का प्रवाह बढ़ जाएगा, जो अलनीनो के प्रतिकूल प्रभाव को काफी हद तक संतुलित करेगा। यह बारिश की कमी को पूरा करेगा। लेकिन, इसमें समय अधिक लगेगा





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

कानपुर तापमान हीट स्ट्रोक मौसम विभाग हीट वेव

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

फीफा विश्वकप में कल क्या हुआ और आज क्या?: नहीं दिखा रोनाल्डो का दम; गंभीर ने जिसे पसंदीदा बताया, उसने दागा गोलफीफा विश्वकप 2026 में बुधवार का दिन कई बड़े सितारों के नाम रहा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा दो मुकाबलों की रही। एक तरफ 41 वर्षीय

Read more »

41 की उम्र में जुड़वा बेटों की बनी मां, इमोशनल हुई एक्ट्रेस, बोली- खूबसूरतदिव्यांका अपना मदरहुड एंजॉय कर रही हैं. अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी अनदेखी मैटरनिटी तस्वीरें पोस्ट की हैं, जो उनके फैन्स का दिल छू रही हैं.

Read more »

आजमगढ़ में टेम्प्रेचर 41°C: तेज धूप निकली, लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर घरों से बाहर निकल रहे, सावधानी बरतने की अपीलUttar Pradesh (UP) 20 districts rain alert, high temperatures impacting daily life. Follow latest weather updates.

Read more »

वाराणसी में उमस भरी गर्मी, तापमान 41 डिग्री पहुंचा: 24 जून तक स्कूल बंद, 25 जून तक आ सकता है मानसूनVaranasi heatwave alert: Schools closed till June 24, monsoon expected by June 25. Follow Latest Updates.

Read more »

महाराष्ट्र में अटका मानसून: देशभर में 41 प्रतिशत कम बारिश, क्या होगा असर? - monsoon stalled in maharashtra india faces 41 rainfall deficitमहाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों में मानसून अटकने से देशभर में 41 प्रतिशत बारिश की कमी दर्ज की गई है।

Read more »

आजमगढ़ में तापमान 41°C पहुंचा, 16 जिलों में आंधी-तूफान का अलर्टआजमगढ़ में शुक्रवार को तापमान 41°C पहुंचने से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में आंधी-तूफान और 50 किमी/घंटा हवाओं का अलर्ट जारी किया। अगले दो दिन तापमान में 4-5°C बढ़ोतरी संभव। यूपी बॉर्डर पर मानसून पहुंचा, जल्द राहत की उम्मीद। प्रशासन ने दोपहर 12-4 बजे बाहर न निकलने और अधिक तरल पदार्थ लेने की अपील की।

Read more »