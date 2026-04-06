कानपुर किडनी ट्रांसप्लांट कांड: एंबुलेंस चालक से लेकर टेक्नीशियन तक फर्जी डॉक्टर, स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल

कानपुर में एक चौंकाने वाले किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें एंबुलेंस चालक और ओटी टेक्नीशियन भी शामिल थे, जो मरीजों का इलाज और ऑपरेशन कर रहे थे. इस घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और लापरवाही को उजागर किया है, जिससे मरीजों की सुरक्षा और चिकित्सा नैतिकता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
कानपुर में हुए किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट ने स्वास्थ्य व्यवस्था में व्याप्त घोर लापरवाही और भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है. पुलिस जांच में सामने आई बातें स्तब्ध करने वाली हैं, जिनमें एंबुलेंस चालक से लेकर ओटी टेक्नीशियन तक फर्जी डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज और ऑपरेशन कर रहे थे. इस घटना ने न केवल मरीजों की जान को खतरे में डाला, बल्कि चिकित्सा नैतिकता और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
मामले की शुरुआत 31 मार्च को हुई, जब पुलिस ने बिना अनुमति के किडनी ट्रांसप्लांट करने के आरोप में एक अस्पताल पर छापा मारा. इस दौरान एक महिला जिसकी किडनी बदली गई थी और एक डोनर, जो बिहार का रहने वाला था, पाया गया. इस मामले में डॉ. सुरजीत सिंह और उनकी पत्नी डॉ. प्रीति आहूजा सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है. बताया जा रहा है कि यह रैकेट लंबे समय से सक्रिय था और अलग-अलग राज्यों से मरीजों को लाकर अवैध रूप से ट्रांसप्लांट कर रहा था।\इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि एंबुलेंस चालक शिवम खुद को 'डॉक्टर शिवम' बताता था और मरीजों का इलाज करता था. पुलिस को उसके मोबाइल से ऐसे वीडियो और तस्वीरें मिली हैं जिनमें वह मरीजों की जांच करता हुआ दिख रहा है, मानो वह एक प्रशिक्षित डॉक्टर हो. एक वीडियो में, वह एक विदेशी महिला से अंग्रेजी में बात करते हुए उसकी जांच कर रहा था. जांच में यह भी पता चला कि इस गिरोह ने सिर्फ स्थानीय मरीजों को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि विदेशी नागरिकों को भी ठगा गया. दक्षिण अफ्रीका की एक महिला अरेबिका का भी कानपुर में किडनी ट्रांसप्लांट किया गया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने पर यही एंबुलेंस चालक 'डॉक्टर' बनकर उसका इलाज करता नजर आया. हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले में ऑपरेशन करने वाले लोग भी असली डॉक्टर नहीं थे. पुलिस के अनुसार, मुदस्सर अली सिद्दीकी, जिसे अब तक डॉक्टर माना जा रहा था, एक ओटी टेक्नीशियन निकला. गाजियाबाद के कुलदीप और राजेश नामक दो अन्य टेक्नीशियनों को भी गिरफ्तार किया गया है, जो इस रैकेट का हिस्सा थे और डॉक्टर बनकर काम कर रहे थे. जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह में आठवीं पास लोग भी शामिल थे जो खुद को डॉक्टर बताकर मरीजों का इलाज कर रहे थे। एक आरोपी रोहित जो कन्नौज का रहने वाला था, पहले गांव में झोलाछाप डॉक्टर के रूप में काम करता था और बाद में नर्सिंग होम खोलकर इस रैकेट से जुड़ गया।\पुलिस ने अब तक इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है. जांच का दायरा लखनऊ, मेरठ, दिल्ली और कन्नौज तक फैल गया है, और पुलिस अन्य संदिग्धों की तलाश कर रही है. पुलिस के अनुसार, यह गिरोह मरीजों और डोनर्स को अलग-अलग राज्यों से लाता था, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराता था और फिर बिना उचित अनुमति के ट्रांसप्लांट करता था. इस पूरे ऑपरेशन में फर्जी डॉक्टर, टेक्नीशियन और दलालों का एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था, जिसमें हर व्यक्ति की भूमिका तय थी, कोई मरीज लाता था, कोई कागजी काम संभालता था और कोई ऑपरेशन करता था. इस घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था और निगरानी तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कैसे बिना वैध अनुमति के ट्रांसप्लांट हो रहा था? कैसे बिना डिग्री वाले लोग ऑपरेशन कर रहे थे? यह सब इतने समय तक बिना पकड़े कैसे चलता रहा? पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने कहा है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और जो भी इसमें शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि आरोपियों के मोबाइल और दस्तावेजों की जांच से कई अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है
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