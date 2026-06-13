कानपुर के हटिया बर्तन बाजार में बेसमेंट खुदाई के दौरान दीवार ढहने से दो घायल, छह परिवारों को भारी क्षति

कानपुर के हटिया बर्तनों बाजार में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण बेसमेंट खुदाई के दौरान तीन मंजिला दीवार टूट कर गिर गई, जिससे दो लोगों को चोटें आईं और छह घरों का सामान बर्बाद हो गया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर नुकसान की जिम्मेदारी बिल्डर पर थोप दी।
कानपुर के हटिया बर्तन बाजार में एक गंभीर निर्माण दुर्घटना हुई, जहाँ बेसमेंट की खुदाई के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी की वजह से तीन मंजिला घनी दीवार अचानक ढह गई। इस हादसे में छह परिवारों की सम्पत्ति को भारी क्षति पहुँची और दो लोगों को गंभीर चोटें आईं। घटना के समय, बिल्डर ने चार फुट चौड़े संकरी गलियारे से निर्माण कार्य जारी रखा था, लेकिन शटरिंग जैसी आवश्यक सुरक्षा उपायों को लागू नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, ढहती दीवार के गिरने से बबलू शर्मा की चाय की दुकान और बुजुर्ग महिला गीता को चोट लगी, जबकि आसपास के कई घरों के सामान और संरचनात्मक हिस्से बेसमेंट में गिर कर बिखर गए। घटना के पश्चात स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। अतिरीक्त जानकारी मिलने पर एएसपी कोतवाली आशुतोष सिंह ने मूलगंज थाना के अधिकारियों को स्थल पर भेजा और घायल चाय दुकानदार को एल्लालपुर के एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही, सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी भी देर रात मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से बात कर राहत के उपायों की मांग की। स्थानीय प्रशासन ने घटना की गंभीरता को मान्यता देते हुए, स्थिति के विस्तृत रिपोर्ट के साथ केडीए (कभी डिंग) के अधिकारियों को सूचित करने की घोषणा की और दोषी बिल्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का संकेत दिया। पड़ोसियों ने बताया कि इस क्षेत्र में कई नई इमारतों के निर्माण को लेकर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हो रहा है, तथा केडीए के अधिकारी अक्सर उनपर नजर नहीं रख पा रहे हैं। कई लोग इस बात पर विश्वास कर रहे हैं कि यदि निर्माण अवधि के दौरान उचित शटरिंग और गिरते मलबे के रोकथाम उपाय नहीं अपनाए जाते तो ऐसी त्रासदी दोबारा हो सकती है। स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि भविष्य में सभी निर्माण कार्यों के लिए सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए और किसी भी उल्लंघन पर तत्काल कार्यवाही की जाए। यह घटना कानपुर में निर्माण सुरक्षा को लेकर व्यापक चर्चा का केंद्र बन गई है, जिससे नगर निकाय और संबंधित एजेंसियों पर दबाव बढ़ रहा है कि वे ठेकेदारों को कड़ी निगरानी में रखें और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें.
कानपुर के हटिया बर्तन बाजार में एक गंभीर निर्माण दुर्घटना हुई, जहाँ बेसमेंट की खुदाई के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी की वजह से तीन मंजिला घनी दीवार अचानक ढह गई। इस हादसे में छह परिवारों की सम्पत्ति को भारी क्षति पहुँची और दो लोगों को गंभीर चोटें आईं। घटना के समय, बिल्डर ने चार फुट चौड़े संकरी गलियारे से निर्माण कार्य जारी रखा था, लेकिन शटरिंग जैसी आवश्यक सुरक्षा उपायों को लागू नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, ढहती दीवार के गिरने से बबलू शर्मा की चाय की दुकान और बुजुर्ग महिला गीता को चोट लगी, जबकि आसपास के कई घरों के सामान और संरचनात्मक हिस्से बेसमेंट में गिर कर बिखर गए। घटना के पश्चात स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। अतिरीक्त जानकारी मिलने पर एएसपी कोतवाली आशुतोष सिंह ने मूलगंज थाना के अधिकारियों को स्थल पर भेजा और घायल चाय दुकानदार को एल्लालपुर के एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही, सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी भी देर रात मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से बात कर राहत के उपायों की मांग की। स्थानीय प्रशासन ने घटना की गंभीरता को मान्यता देते हुए, स्थिति के विस्तृत रिपोर्ट के साथ केडीए (कभी डिंग) के अधिकारियों को सूचित करने की घोषणा की और दोषी बिल्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का संकेत दिया। पड़ोसियों ने बताया कि इस क्षेत्र में कई नई इमारतों के निर्माण को लेकर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हो रहा है, तथा केडीए के अधिकारी अक्सर उनपर नजर नहीं रख पा रहे हैं। कई लोग इस बात पर विश्वास कर रहे हैं कि यदि निर्माण अवधि के दौरान उचित शटरिंग और गिरते मलबे के रोकथाम उपाय नहीं अपनाए जाते तो ऐसी त्रासदी दोबारा हो सकती है। स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि भविष्य में सभी निर्माण कार्यों के लिए सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए और किसी भी उल्लंघन पर तत्काल कार्यवाही की जाए। यह घटना कानपुर में निर्माण सुरक्षा को लेकर व्यापक चर्चा का केंद्र बन गई है, जिससे नगर निकाय और संबंधित एजेंसियों पर दबाव बढ़ रहा है कि वे ठेकेदारों को कड़ी निगरानी में रखें और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें
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