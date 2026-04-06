कानपुर फल मंडी में भीषण आग: ऑर्डनेंस फैक्ट्री के पास लगी आग, कई दुकानें जलकर खाक

कानपुर की फूलबाग फल मंडी में सोमवार शाम को भीषण आग लग गई, जिसमें 20 से ज्यादा दुकानें और घर जलकर खाक हो गए। आग ऑर्डनेंस फैक्ट्री के पास लगी थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं।

कानपुर शहर में सोमवार शाम को एक भीषण अग्निकांड हुआ। यह घटना फूलबाग फल मंडी में घटी, जो ऑर्डनेंस फैक्ट्री के ठीक बगल में स्थित है। शाम करीब 5:45 बजे, आग लगने की शुरुआत हुई, जिसके बाद देखते ही देखते इसने 20 से अधिक दुकानों और घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयंकर थी कि 30 से 40 फीट ऊंची लपटें उठ रही थीं, और धुएं का गुबार आसमान में छा गया। आग लगने का प्रारंभिक कारण बिजली के तारों से निकली चिंगारी को बताया जा रहा है, जिसने पल भर में ही पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद,

स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई, और कई थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर पहुंच कर स्थिति को संभालने के लिए बुलाया गया।\आग की भीषणता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आग की लपटें लगातार फैलती रहीं, और कई बार धमाकों की आवाजें भी सुनाई दीं। बताया जा रहा है कि घरेलू गैस के दो सिलेंडरों में विस्फोट हुआ, जिससे आग और भी भयावह हो गई। फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। कई घंटों की मशक्कत के बाद भी आग पूरी तरह से बुझ नहीं पाई थी, और दमकलकर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। इस घटना में कई दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं, जिससे दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ। एक महिला दुकानदार दुकान जलने के बाद बेहोश हो गई, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया।\कानपुर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) ने बताया कि ऑर्डनेंस फैक्ट्री के पास स्थित फल मंडी में आग लगी है और कई टीमें आग पर काबू पाने के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। घटना के बाद, फल मंडी को पूरी तरह से खाली करा लिया गया और आसपास के इलाकों में भी एहतियाती कदम उठाए गए। इस घटना ने एक बार फिर शहर में आग से बचाव के उपायों और सुरक्षा व्यवस्था की कमी को उजागर किया है। स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है, और नुकसान का आकलन करने के लिए टीमें गठित की गई हैं। इस भीषण अग्निकांड से न केवल जान-माल का नुकसान हुआ है, बल्कि शहर में दहशत का माहौल भी बन गया है। इस घटना ने एक बार फिर शहर में आग से बचाव के उपायों और सुरक्षा व्यवस्था की कमी को उजागर किया है। स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है, और नुकसान का आकलन करने के लिए टीमें गठित की गई हैं





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