कानपुर में लिव-इन पार्टनर की हत्या, शव को सूटकेस में भरकर यमुना में फेंका
कानपुरहत्यालिव-इन पार्टनर
कानपुर में एक युवक ने अपनी लिव-इन पार्टनर की हत्या कर दी और शव को सूटकेस में भरकर यमुना नदी में फेंक दिया। पुलिस ने दो महीने की जांच के बाद इस सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है। आरोपी ने अपनी प्रेमिका को लेकर चल रहे विवाद और एक अन्य युवती के दबाव के कारण इस हत्या को अंजाम दिया।

उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने अपनी लिव-इन पार्टनर की निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद, उसने शव को एक सूटकेस में बंद किया और अपने एक दोस्त की मदद से 100 किलोमीटर दूर बांदा में यमुना नदी में फेंक दिया। पुलिस ने दो महीने तक चली गहन जांच के बाद इस सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है।\शुरुआती जांच में, डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि कानपुर देहात के सुजनीपुर गांव की निवासी विजयश्री ने 8 अगस्त को अपनी 20 वर्षीय बेटी आकांक्षा उर्फ माही

के लापता होने की रिपोर्ट बर्रा थाने में दर्ज कराई थी। आकांक्षा बर्रा स्थित एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। यहीं उसकी मुलाकात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए आरोपी युवक से हुई थी। बातचीत आगे बढ़ी और दोस्ती प्यार में बदल गई, जिसके बाद दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। आकांक्षा के परिजनों के अनुसार, उसने आरोपी के कहने पर एक नए रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया था और हनुमंत विहार इलाके में किराए का मकान लेकर रहने लगी थी। आकांक्षा के अचानक लापता होने के बाद परिवार को शक हुआ। पुलिस ने पहले इसे प्रेमी के साथ भागने का मामला मान लिया था, लेकिन मां की लगातार कोशिशों और पुलिस कमिश्नर से शिकायत के बाद जांच को एक नया मोड़ मिला। आरोपी से पूछताछ में सच्चाई सामने आई, जिसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स ने उसकी पोल खोल दी। आखिरकार, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि उसके अन्य लड़कियों के साथ भी संबंध थे। आकांक्षा को मोबाइल चैट के जरिए इस बारे में पता चला, जिसके कारण उनके बीच विवाद शुरू हो गया। घटना वाले दिन, पहले दोनों के बीच रेस्टोरेंट में झगड़ा हुआ और रात को मकान पर विवाद बढ़ गया। गुस्से में युवक ने आकांक्षा की बेरहमी से पिटाई की और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने अपने दोस्त को बुलाया और मिलकर शव को सूटकेस में रखकर बाइक से बांदा ले गया, जहां चिल्ला पुल से यमुना नदी में शव को फेंक दिया।\जांच के दौरान, यह भी पता चला कि आरोपी की एक और युवती के साथ संबंध थे। वह युवती इस रिश्ते को पसंद नहीं करती थी और उसने आरोपी पर आकांक्षा को छोड़ने का दबाव बनाया था। इसी दबाव और लगातार विवादों के कारण, आरोपी ने आकांक्षा की हत्या कर दी। डीसीपी ने बताया कि आरोपी ने शुरुआत में जांच को भटकाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मोबाइल डेटा, कॉल डिटेल्स और उसके मूवमेंट ने पुलिस को सच्चाई तक पहुंचाया। इसके बाद, आरोपी और उसके फतेहपुर निवासी साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस दुखद घटना ने पीड़िता के परिवार को गहरा सदमा पहुंचाया है। परिजन लगातार अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे, और अब पुलिस के खुलासे के बाद, हत्या की खबर से वे पूरी तरह से टूट गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि इस मामले से सबक लेकर आगे से इस तरह के अपराधों की जांच में अधिक सख्ती बरती जाएगी। इस घटना ने समाज में प्रेम संबंधों और रिश्तों के प्रति बढ़ती जटिलताओं को उजागर किया है। साथ ही, यह सोशल मीडिया के माध्यम से पनपने वाले रिश्तों और उनके परिणामों पर भी सवालिया निशान लगाता है। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

AajTak /  🏆 5. in İN

