कानपुर-सागर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा: बागेश्वर धाम से लौट रहे परिवार के चार सदस्यों की दर्दनाक मौत

हमिरपुर के मौदहा क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मारी, जिससे दंपती और चालक समेत चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल है।
उत्तर प्रदेश के हमिरपुर जिले में कानपुर-सागर हाईवे पर एक अत्यंत हृदयविदारक और भीषण सड़क दुर्घटना घटित हुई है, जिसने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियों को पल भर में गहरे मातम में बदल दिया। यह दर्दनाक हादसा उस समय हुआ जब एक परिवार प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम में दर्शन-पूजन करने के बाद अपनी वैगनआर कार से वापस अपने गृह नगर कानपुर लौट रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, हाईवे पर एक अनियंत्रित और अत्यधिक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार सवारों को संभलने या बचने का रत्ती भर भी मौका नहीं मिला और मौके पर ही चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हृदय विदारक घटना मौदहा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छिरका गांव के समीप घटित हुई, जहां हाईवे पर वाहनों का दबाव काफी रहता है। रविवार की दोपहर करीब डेढ़ बजे जब धूप तेज थी, तब यह हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। मृतकों की पहचान कानपुर के सिगनेचर सिटी जागेश्वर मंदिर के पास नवाबगंज मुहल्ले के निवासी 55 वर्षीय नरेंद्र और उनकी 52 वर्षीय पत्नी रेखा के रूप में हुई है। इनके साथ कार में सवार 57 वर्षीय राजकपूर और उनके कार चालक आयुष चौहान, जो कि मूल रूप से लखनऊ का निवासी था, की भी इस भीषण टक्कर में तत्काल मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में एक और सदस्य, 54 वर्षीय मीना, जो कि राजकपूर की पत्नी हैं, गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। उन्हें लहूलुहान अवस्था में स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी नाजुक हालत और आंतरिक चोटों को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज और जीवन रक्षक प्रणाली के लिए तत्काल कानपुर रेफर कर दिया है। यह पूरा घटनाक्रम अत्यंत दुखद है क्योंकि परिवार भक्ति भाव से सराबोर होकर और मन में शांति लेकर घर लौट रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और रास्ते में ही उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन और आपातकालीन सेवाओं में हड़कंप मच गया। अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार वर्मा ने बिना समय गंवाए तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया और राहत एवं बचाव कार्य का नेतृत्व किया। पुलिस ने क्रेन की मदद से बुरी तरह पिचक चुकी क्षतिग्रस्त कार को सड़क से हटवाया ताकि हाईवे पर यातायात बाधित न हो और अन्य दुर्घटनाओं से बचा जा सके। पुलिस टीम ने अत्यंत सावधानीपूर्वक सभी शवों को कार से बाहर निकाला और उन्हें कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मोर्चरी भेज दिया गया। एएसपी अरविंद कुमार वर्मा ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि ट्रक की अत्यधिक गति और संभवतः चालक की लापरवाही इस भीषण हादसे का मुख्य कारण रही होगी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतकों के परिजनों को इस वज्रपात की सूचना दे दी है, जिसके बाद से कानपुर स्थित उनके निवास पर शोक की लहर दौड़ गई है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। यह घटना एक बार फिर राष्ट्रीय राजमार्गों पर तेज रफ्तार वाहनों के खतरे और सड़क सुरक्षा के नियमों की अनदेखी पर गंभीर सवाल खड़े करती है। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि हाईवे पर यात्रा करते समय निर्धारित गति सीमा का कड़ाई से पालन करें और सतर्क रहें ताकि भविष्य में ऐसे दुखद हादसों को रोका जा सके और अनमोल जीवन को बचाया जा सके.
उत्तर प्रदेश के हमिरपुर जिले में कानपुर-सागर हाईवे पर एक अत्यंत हृदयविदारक और भीषण सड़क दुर्घटना घटित हुई है, जिसने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियों को पल भर में गहरे मातम में बदल दिया। यह दर्दनाक हादसा उस समय हुआ जब एक परिवार प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम में दर्शन-पूजन करने के बाद अपनी वैगनआर कार से वापस अपने गृह नगर कानपुर लौट रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, हाईवे पर एक अनियंत्रित और अत्यधिक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार सवारों को संभलने या बचने का रत्ती भर भी मौका नहीं मिला और मौके पर ही चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हृदय विदारक घटना मौदहा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छिरका गांव के समीप घटित हुई, जहां हाईवे पर वाहनों का दबाव काफी रहता है। रविवार की दोपहर करीब डेढ़ बजे जब धूप तेज थी, तब यह हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। मृतकों की पहचान कानपुर के सिगनेचर सिटी जागेश्वर मंदिर के पास नवाबगंज मुहल्ले के निवासी 55 वर्षीय नरेंद्र और उनकी 52 वर्षीय पत्नी रेखा के रूप में हुई है। इनके साथ कार में सवार 57 वर्षीय राजकपूर और उनके कार चालक आयुष चौहान, जो कि मूल रूप से लखनऊ का निवासी था, की भी इस भीषण टक्कर में तत्काल मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में एक और सदस्य, 54 वर्षीय मीना, जो कि राजकपूर की पत्नी हैं, गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। उन्हें लहूलुहान अवस्था में स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी नाजुक हालत और आंतरिक चोटों को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज और जीवन रक्षक प्रणाली के लिए तत्काल कानपुर रेफर कर दिया है। यह पूरा घटनाक्रम अत्यंत दुखद है क्योंकि परिवार भक्ति भाव से सराबोर होकर और मन में शांति लेकर घर लौट रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और रास्ते में ही उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन और आपातकालीन सेवाओं में हड़कंप मच गया। अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार वर्मा ने बिना समय गंवाए तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया और राहत एवं बचाव कार्य का नेतृत्व किया। पुलिस ने क्रेन की मदद से बुरी तरह पिचक चुकी क्षतिग्रस्त कार को सड़क से हटवाया ताकि हाईवे पर यातायात बाधित न हो और अन्य दुर्घटनाओं से बचा जा सके। पुलिस टीम ने अत्यंत सावधानीपूर्वक सभी शवों को कार से बाहर निकाला और उन्हें कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मोर्चरी भेज दिया गया। एएसपी अरविंद कुमार वर्मा ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि ट्रक की अत्यधिक गति और संभवतः चालक की लापरवाही इस भीषण हादसे का मुख्य कारण रही होगी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतकों के परिजनों को इस वज्रपात की सूचना दे दी है, जिसके बाद से कानपुर स्थित उनके निवास पर शोक की लहर दौड़ गई है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। यह घटना एक बार फिर राष्ट्रीय राजमार्गों पर तेज रफ्तार वाहनों के खतरे और सड़क सुरक्षा के नियमों की अनदेखी पर गंभीर सवाल खड़े करती है। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि हाईवे पर यात्रा करते समय निर्धारित गति सीमा का कड़ाई से पालन करें और सतर्क रहें ताकि भविष्य में ऐसे दुखद हादसों को रोका जा सके और अनमोल जीवन को बचाया जा सके
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