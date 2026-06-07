कानपुर सास दामाद लव स्टोरी: दामाद ने अपनी ही सास से प्यार किया, दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली

उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें दामाद ने अपनी ही सास से प्यार किया और दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली।
उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई दंग है। यहां एक दामाद को अपनी ही सास से प्यार हो गया। दोनों के बीच प्यार का परवान ऐसा चढ़ा कि वे समाज और परिवार की परवाह किए बिना घर से भाग गए। अब दोनों ने दावा किया है कि कोर्ट मैरिज कर ली है। के अकबरपुर इलाके का है। बताया जा रहा है कि दामाद और उसकी सास के बीच पिछले काफी समय से गुपचुप तरीके से अफेयर चल रहा था। दोनों एक-दूसरे को बेहद पसंद करने लगे थे। आखिरकार उन्होंने तय किया कि वे दुनिया की फिक्र छोड़ कर एक साथ रहेंगे और घर छोड़ दिया। पर एक पोस्ट साझा किया है। पोस्ट में उन्होंने कहा है कि यह फैसला उन्होंने पूरी तरह अपनी इच्छा से लिया है और उन पर किसी तरह का दबाव नहीं था। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे उनके इस नए रिश्ते को सम्मान दें, इसे समझने की कोशिश करें और उनके वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद प्रदान करें। जोड़े ने यह भी कहा कि वे भविष्य में एक-दूसरे का साथ निभाते हुए अपनी पूरी जिंदगी साथ बिताना चाहते हैं। यूपी में इस तरह का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले अलीगढ़ जिले में भी ऐसा ही एक वाक्या देखने को मिला था। वहां तो कहानी और भी ज्यादा फिल्मी थी। बेटी की शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, शादी के कार्ड भी बंट चुके थे। लेकिन ऐन वक्त पर होने वाली दुल्हन की मां (सास) अपने होने वाले दामाद के साथ रफूचक्कर हो गई। कई दिनों तक लापता रहने के बाद जब दोनों सीधे थाने पहुंचे, तो पुलिस भी हैरान रह गई। हालांकि, अलीगढ़ के उस मामले का अंत सुखद नहीं रहा। करीब एक साल तक साथ रहने के बाद सास और दामाद के बीच झगड़े शुरू हो गए और मामला फिर से पुलिस स्टेशन की चौखट तक पहुंच गया था। 'जबरन पहनाया बुर्का और कलमा पढ़ने का बनाया दबाव', करण बनकर जुबैर ने फंसाया, पुलिस के पास पहुंची पीड़ित.
उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई दंग है। यहां एक दामाद को अपनी ही सास से प्यार हो गया। दोनों के बीच प्यार का परवान ऐसा चढ़ा कि वे समाज और परिवार की परवाह किए बिना घर से भाग गए। अब दोनों ने दावा किया है कि कोर्ट मैरिज कर ली है। के अकबरपुर इलाके का है। बताया जा रहा है कि दामाद और उसकी सास के बीच पिछले काफी समय से गुपचुप तरीके से अफेयर चल रहा था। दोनों एक-दूसरे को बेहद पसंद करने लगे थे। आखिरकार उन्होंने तय किया कि वे दुनिया की फिक्र छोड़ कर एक साथ रहेंगे और घर छोड़ दिया। पर एक पोस्ट साझा किया है। पोस्ट में उन्होंने कहा है कि यह फैसला उन्होंने पूरी तरह अपनी इच्छा से लिया है और उन पर किसी तरह का दबाव नहीं था। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे उनके इस नए रिश्ते को सम्मान दें, इसे समझने की कोशिश करें और उनके वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद प्रदान करें। जोड़े ने यह भी कहा कि वे भविष्य में एक-दूसरे का साथ निभाते हुए अपनी पूरी जिंदगी साथ बिताना चाहते हैं। यूपी में इस तरह का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले अलीगढ़ जिले में भी ऐसा ही एक वाक्या देखने को मिला था। वहां तो कहानी और भी ज्यादा फिल्मी थी। बेटी की शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, शादी के कार्ड भी बंट चुके थे। लेकिन ऐन वक्त पर होने वाली दुल्हन की मां (सास) अपने होने वाले दामाद के साथ रफूचक्कर हो गई। कई दिनों तक लापता रहने के बाद जब दोनों सीधे थाने पहुंचे, तो पुलिस भी हैरान रह गई। हालांकि, अलीगढ़ के उस मामले का अंत सुखद नहीं रहा। करीब एक साल तक साथ रहने के बाद सास और दामाद के बीच झगड़े शुरू हो गए और मामला फिर से पुलिस स्टेशन की चौखट तक पहुंच गया था। 'जबरन पहनाया बुर्का और कलमा पढ़ने का बनाया दबाव', करण बनकर जुबैर ने फंसाया, पुलिस के पास पहुंची पीड़ित
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