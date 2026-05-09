कानपुर से फूड इंडस्ट्री ने संभाला निर्यात, बुफैलो मीट की पूरी ट्रेन यूरोप के लिए भेजी गई

इजरायल-अमेरिका व ईरान के बीच छिड़े युद्ध की वजह से ठप हो रही निर्यात गतिविधियों की पतवार अब पारंपरिक उत्पादों के बजाय फूड इंडस्ट्री ने संभाल ली है। खाड़ी देशों के साथ यूरोप के लिए प्रसंस्कृत मांस की पूरी ट्रेन भेजी गई है। पनकी स्थित कानपुर लाजिस्टिक पार्क से 45 कंटेनर की ट्रेन बुफैलो मीट लेकर शुक्रवार को रवाना हुई है। औद्योगिक व लाजिस्टिक क्षेत्र के लिए भी इस तरह के निर्यात आर्डर को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

अखिलेश तिवारी, कानपुर । इजरायल-अमेरिका व ईरान के बीच छिड़े युद्ध की वजह से ठप हो रही निर्यात गतिविधियों की पतवार अब पारंपरिक उत्पादों के बजाय फूड इंडस्ट्री ने संभाल ली है। खाड़ी देश ों के साथ यूरोप के लिए प्रसंस्कृत मांस की पूरी ट्रेन भेजी गई है। पनकी स्थित कानपुर लाजिस्टिक पार्क से 45 कंटेनर की ट्रेन बुफैलो मीट लेकर शुक्रवार को रवाना हुई है। औद्योगिक व लाजिस्टिक क्षेत्र के लिए भी इस तरह के निर्यात आर्डर को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। यह निर्यात ऐसे कठिन समय में हो रहा है, जबकि होर्मुज जलमार्ग बंद होने से खाड़ी देश ों व यूरोप को होने वाला निर्यात लगभग रुका हुआ है। निर्यात के लिए अब केवल हवाई मार्ग ही सहारा है, जहां किराया बढ़ा हुआ है व छोटे कंसाइनमेंट ही भेजे जा सकते हैं। ऐसे में, अब दूसरे रूट लाल सागर से माल संबंधित देशों को पहुंचाया जाएगा। होर्मुज के मुकाबले रूट लंबा यह रूट होर्मुज जलमार्ग के मुकाबले काफी लंबा है, इससे लाजिस्टिक का खर्चा बढ़ा है। युद्ध के हालातों में भारी मांग के चलते कानपुर से एक साथ 45 कंटेनर मीट भेजा गया है। एक कंटेनर में औसतन 28 टन माल लादा गया है। कानपुर लाजिस्टिक पार्क (आइसीडी) प्रिस्टीन से शुक्रवार को जो विशेष मालगाड़ी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यानी न्हावा शेवा पोर्ट जा रही है, उसे तुर्किए की शिपिंग लाइन अर्कस व स्थानीय सहयोगी पारेख ग्रुप भेज रहा है। पारेख समूह के नार्थ इंडिया हेड रजत पाठक ने बताया कि युद्ध की स्थितियों के कारण यूरोप व खाड़ी देश ों में खाद्य पदार्थों की मांग में तेजी आई है। मुंबई से यहां भेजा जाएगा माल मुंबई से शिप के जरिये यह माल जेद्दाह, मर्सिन, अलेक्जेंड्रिया, जार्जिया और पोर्ट सईद के लिए भेजा जा रहा है। पारेख ग्रुप के कानपुर ब्रांच मैनेजर सर्वेश अवस्थी ने बताया कि अब तक ट्रेनों में विभिन्न शिपिंग लाइनों के कंटेनर मिलाकर भेजे जाते थे। अर्कस लाइन के इंडिया प्रमुख तुमय, वाइस प्रेसीडेंट जयेश, पारेख ग्रुप के नार्थ इंडिया हेड रजत पाठक , माल लोड कराने वाली कंपनी प्रिस्टीन लाजिस्टिक के मनोज कुमार व शादाब की मौजूदगी में ट्रेन को रवाना किया गया.

अखिलेश तिवारी, कानपुर। इजरायल-अमेरिका व ईरान के बीच छिड़े युद्ध की वजह से ठप हो रही निर्यात गतिविधियों की पतवार अब पारंपरिक उत्पादों के बजाय फूड इंडस्ट्री ने संभाल ली है। खाड़ी देशों के साथ यूरोप के लिए प्रसंस्कृत मांस की पूरी ट्रेन भेजी गई है। पनकी स्थित कानपुर लाजिस्टिक पार्क से 45 कंटेनर की ट्रेन बुफैलो मीट लेकर शुक्रवार को रवाना हुई है। औद्योगिक व लाजिस्टिक क्षेत्र के लिए भी इस तरह के निर्यात आर्डर को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। यह निर्यात ऐसे कठिन समय में हो रहा है, जबकि होर्मुज जलमार्ग बंद होने से खाड़ी देशों व यूरोप को होने वाला निर्यात लगभग रुका हुआ है। निर्यात के लिए अब केवल हवाई मार्ग ही सहारा है, जहां किराया बढ़ा हुआ है व छोटे कंसाइनमेंट ही भेजे जा सकते हैं। ऐसे में, अब दूसरे रूट लाल सागर से माल संबंधित देशों को पहुंचाया जाएगा। होर्मुज के मुकाबले रूट लंबा यह रूट होर्मुज जलमार्ग के मुकाबले काफी लंबा है, इससे लाजिस्टिक का खर्चा बढ़ा है। युद्ध के हालातों में भारी मांग के चलते कानपुर से एक साथ 45 कंटेनर मीट भेजा गया है। एक कंटेनर में औसतन 28 टन माल लादा गया है। कानपुर लाजिस्टिक पार्क (आइसीडी) प्रिस्टीन से शुक्रवार को जो विशेष मालगाड़ी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यानी न्हावा शेवा पोर्ट जा रही है, उसे तुर्किए की शिपिंग लाइन अर्कस व स्थानीय सहयोगी पारेख ग्रुप भेज रहा है। पारेख समूह के नार्थ इंडिया हेड रजत पाठक ने बताया कि युद्ध की स्थितियों के कारण यूरोप व खाड़ी देशों में खाद्य पदार्थों की मांग में तेजी आई है। मुंबई से यहां भेजा जाएगा माल मुंबई से शिप के जरिये यह माल जेद्दाह, मर्सिन, अलेक्जेंड्रिया, जार्जिया और पोर्ट सईद के लिए भेजा जा रहा है। पारेख ग्रुप के कानपुर ब्रांच मैनेजर सर्वेश अवस्थी ने बताया कि अब तक ट्रेनों में विभिन्न शिपिंग लाइनों के कंटेनर मिलाकर भेजे जाते थे। अर्कस लाइन के इंडिया प्रमुख तुमय, वाइस प्रेसीडेंट जयेश, पारेख ग्रुप के नार्थ इंडिया हेड रजत पाठक, माल लोड कराने वाली कंपनी प्रिस्टीन लाजिस्टिक के मनोज कुमार व शादाब की मौजूदगी में ट्रेन को रवाना किया गया





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