कानपुर में 'आई लव मोहम्मद' विवाद फिर गरमाया, प्रदर्शन जारी, दिशा पाटनी फायरिंग मामले में दो और गिरफ्तार
कानपुरआई लव मोहम्मदविवाद
कानपुर में 'आई लव मोहम्मद' को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को शारदा नगर में मुकदमे का विरोध करते हुए प्रदर्शन हुआ। पुलिस का कहना है कि मुकदमे का नारे से कोई संबंध नहीं है, यह विवाद साइन बोर्ड लगाने को लेकर शुरू हुआ था। बारावफात के दौरान धार्मिक पोस्ट फाड़ने के आरोप में एफआईआर दर्ज होने के बाद विरोध प्रदर्शन हुआ। दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में दो और शूटर गिरफ्तार।

कानपुर में प्रवीण पांडे: कानपुर में ' आई लव मोहम्मद ' को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को भी शारदा नगर में इस मामले में दर्ज मुकदमे का विरोध करते हुए जुलूस निकाला गया और प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कारियों ने हाथों में ' आई लव मोहम्मद ' के बैनर लिए हुए थे और जमकर नारेबाजी की। पुलिस का कहना है कि इस मुकदमे का ' आई लव मोहम्मद ' के नारे से कोई सीधा संबंध नहीं है। दरअसल, यह विवाद एक साइन बोर्ड लगाने को लेकर शुरू हुआ था, जिसके कारण दो समुदायों के लोग आमने-सामने आ गए थे।

प्रदर्शनकारियों ने एफआईआर वापस लेने की मांग की। जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मोहम्मदी के नारे भी लगाए।\यह पूरा घटनाक्रम रावतपुर के सैयद नगर में बारावफात के जुलूस के दौरान शुरू हुआ। बारावफात के जुलूस से एक दिन पहले 'आई लव मोहम्मद' का साइन बोर्ड लगाने को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग आमने-सामने आ गए थे। पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए साइन बोर्ड को हटवाकर मामले को शांत करने की कोशिश की थी। लेकिन, 5 सितंबर को बारावफात के जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय पर आरोप लगा कि कुछ लोगों ने हिंदुओं की धार्मिक पोस्ट को फाड़ दिया था, जिसके बाद हंगामा हो गया। इस घटना के बाद पुलिस ने माहौल को बिगड़ने से रोकने के लिए 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इस कार्रवाई से नाराज मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया।\इस बीच, एक और खबर आ रही है कि दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में दो और शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि ये दोनों शूटर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा से जुड़े हुए हैं। इस घटनाक्रम के बाद शहर में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार निगरानी कर रही है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। शहर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी नागरिकों को सहयोग करना चाहिए। पुलिस प्रशासन स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार है। जनता से अपील है कि वे किसी भी तरह की भड़काऊ बातों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें।

कानपुर आई लव मोहम्मद विवाद प्रदर्शन गिरफ्तारी

 

