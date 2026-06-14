एक परिवार के शौकीन युवक कृष्णकांत ने अपने एक्वेरियम में रखी विदेशी मछलियों की मृत्यु के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
कानपुर के कैंटोनमेंट में एक दुखद घटना के बाद परिवार और समाज संग ज़ह्नुर अनुभव कर रहे हैं। एक महान शौकीन युवक, कृष्णकांत, जिसे जंगली और विदेशी मछलियों के पालन का अनूठा जुनून था, अपने घर के एक्वेरियम में रखी मछलियों की अचानक हुई मृत्यु को देखकर रोहिणी हो गया। स्थानीय समय के अनुसार, एक अप्रत्याशित प्लग बंद होने से एक्वेरियम की लाइट बुझ गई और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक गई। कुछ विदेशी प्रजातियों की मछलियों ने, जिनकी कीमत कुछ लाख रुपये तक हो सकती थी, जल्दी ही दम तोड़ दिया। इस त्रासदी के बाद कृष्णकांत ने इतनी गहरी आहत झेली कि उसने एक फांसी लेकर अपनी जान ली। परिवार के सदस्यों और समाज के लोगों की बातों में यह स्पष्ट है कि यह घटना केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि शौक और ज़िन्दगी की नाजुक संतुलन को दर्शाती है। परिवार की सबसे बड़ी आशा है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समाज को यह सीख मिले कि किसी की व्यक्तिगत रूचि और शौक दुश्मनों के कारण नष्ट होने से पहले मुकाबला करना चाहिए। पुलिस ने इस घटना की जाँच के लिए तुरंत कार्यवाही शुरू की है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई का निर्णय लेगी। इस घटना के बाद कानपुर के प्रमुख ने कहा कि ऐसी घटना से हर किसी को यह याद दिलाना चाहिए कि हमारे आस-पास की दुनिया कितना नाजुक हो सकती है। "अगर मछलियाँ मर गईं, तो वे नई मछलियाँ बाजार से ही लाईं जायेगें," परिवार का एक भावुक वाक्य है। इस मामले ने समाज और इस क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को यह सुनिष्चित किया है कि शौक के साथ-साथ जिंदगी के हर पलों की कद्र करनी चाईये.
कानपुर के कैंटोनमेंट में एक दुखद घटना के बाद परिवार और समाज संग ज़ह्नुर अनुभव कर रहे हैं। एक महान शौकीन युवक, कृष्णकांत, जिसे जंगली और विदेशी मछलियों के पालन का अनूठा जुनून था, अपने घर के एक्वेरियम में रखी मछलियों की अचानक हुई मृत्यु को देखकर रोहिणी हो गया। स्थानीय समय के अनुसार, एक अप्रत्याशित प्लग बंद होने से एक्वेरियम की लाइट बुझ गई और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक गई। कुछ विदेशी प्रजातियों की मछलियों ने, जिनकी कीमत कुछ लाख रुपये तक हो सकती थी, जल्दी ही दम तोड़ दिया। इस त्रासदी के बाद कृष्णकांत ने इतनी गहरी आहत झेली कि उसने एक फांसी लेकर अपनी जान ली। परिवार के सदस्यों और समाज के लोगों की बातों में यह स्पष्ट है कि यह घटना केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि शौक और ज़िन्दगी की नाजुक संतुलन को दर्शाती है। परिवार की सबसे बड़ी आशा है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समाज को यह सीख मिले कि किसी की व्यक्तिगत रूचि और शौक दुश्मनों के कारण नष्ट होने से पहले मुकाबला करना चाहिए। पुलिस ने इस घटना की जाँच के लिए तुरंत कार्यवाही शुरू की है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई का निर्णय लेगी। इस घटना के बाद कानपुर के प्रमुख ने कहा कि ऐसी घटना से हर किसी को यह याद दिलाना चाहिए कि हमारे आस-पास की दुनिया कितना नाजुक हो सकती है। "अगर मछलियाँ मर गईं, तो वे नई मछलियाँ बाजार से ही लाईं जायेगें," परिवार का एक भावुक वाक्य है। इस मामले ने समाज और इस क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को यह सुनिष्चित किया है कि शौक के साथ-साथ जिंदगी के हर पलों की कद्र करनी चाईये
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