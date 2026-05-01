कानपुर: भाजपा नेता ने वॉयस रिकॉर्डिंग भेजकर आत्महत्या की, ससुराल वालों पर लगाया आरोप

दिल्ली भाजपा मंडल अध्यक्ष विनोद कुमार मिश्रा ने कानपुर में आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपनी आत्महत्या के लिए अपने ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया गया।

कानपुर में एक हृदयविदारक घटना में, दिल्ली भाजपा मंडल अध्यक्ष विनोद कुमार मिश्रा ने अपनी पत्नी के साथ विवाद के बाद वॉयस रिकॉर्डिंग भेजकर आत्महत्या कर ली। 38 वर्षीय मिश्रा ने अपने अंतिम संदेश में ससुराल वालों पर उसे आत्महत्या के लिए उकसाने और उसे मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी की मां, बहन और अन्य रिश्तेदारों ने उनके जीवन को नरक बना दिया था, घर में तोड़फोड़ की और उनकी पत्नी को उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश की। मिश्रा ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई और कहा कि वह अपनी जान लेने के लिए मजबूर थे। विनोद कुमार मिश्रा, जो मूल रूप से कन्नौज के रहने वाले थे, दिल्ली के एक्सिस बैंक में फील्ड ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। उनकी 16 साल पहले बर्रा, कानपुर में अनीता उर्फ आरती मिश्रा से शादी हुई थी। दंपति के तीन बच्चे हैं: कार्तिक, पीहू और अटल। मिश्रा का अक्सर अपनी पत्नी के मायके जाने को लेकर झगड़ा होता था। हाल ही में, उनकी पत्नी 2 अप्रैल को एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने के बहाने कानपुर आ गई थी और उसके बाद से वापस नहीं लौटी थी। मिश्रा ने अपनी पत्नी को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन ससुराल वालों ने उसे मिलने नहीं दिया। उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। आत्महत्या से पहले, मिश्रा ने लगभग 9 मिनट की एक वॉयस रिकॉर्डिंग अपने दोस्तों, परिजनों और बर्रा पुलिस को भेजी। इस रिकॉर्डिंग में उन्होंने अपने ससुराल वालों पर लगाए गए आरोपों को विस्तार से बताया और कहा कि वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर थे। मिश्रा को तुरंत हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि मिश्रा को आत्महत्या के लिए उकसाया गया और उन्होंने न्याय की मांग की है। यह घटना पारिवारिक कलह और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर प्रकाश डालती है.

कानपुर में एक हृदयविदारक घटना में, दिल्ली भाजपा मंडल अध्यक्ष विनोद कुमार मिश्रा ने अपनी पत्नी के साथ विवाद के बाद वॉयस रिकॉर्डिंग भेजकर आत्महत्या कर ली। 38 वर्षीय मिश्रा ने अपने अंतिम संदेश में ससुराल वालों पर उसे आत्महत्या के लिए उकसाने और उसे मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी की मां, बहन और अन्य रिश्तेदारों ने उनके जीवन को नरक बना दिया था, घर में तोड़फोड़ की और उनकी पत्नी को उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश की। मिश्रा ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई और कहा कि वह अपनी जान लेने के लिए मजबूर थे। विनोद कुमार मिश्रा, जो मूल रूप से कन्नौज के रहने वाले थे, दिल्ली के एक्सिस बैंक में फील्ड ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। उनकी 16 साल पहले बर्रा, कानपुर में अनीता उर्फ आरती मिश्रा से शादी हुई थी। दंपति के तीन बच्चे हैं: कार्तिक, पीहू और अटल। मिश्रा का अक्सर अपनी पत्नी के मायके जाने को लेकर झगड़ा होता था। हाल ही में, उनकी पत्नी 2 अप्रैल को एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने के बहाने कानपुर आ गई थी और उसके बाद से वापस नहीं लौटी थी। मिश्रा ने अपनी पत्नी को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन ससुराल वालों ने उसे मिलने नहीं दिया। उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। आत्महत्या से पहले, मिश्रा ने लगभग 9 मिनट की एक वॉयस रिकॉर्डिंग अपने दोस्तों, परिजनों और बर्रा पुलिस को भेजी। इस रिकॉर्डिंग में उन्होंने अपने ससुराल वालों पर लगाए गए आरोपों को विस्तार से बताया और कहा कि वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर थे। मिश्रा को तुरंत हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि मिश्रा को आत्महत्या के लिए उकसाया गया और उन्होंने न्याय की मांग की है। यह घटना पारिवारिक कलह और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर प्रकाश डालती है





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