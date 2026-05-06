कानपुर में फोरलेन सेतु का भूमिपूजन: यातायात पुलिस ने लागू किया व्यापक डायवर्जन प्लान

जरीब चौकी चौराहे पर नए सेतु के निर्माण के अवसर पर यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए पुलिस ने रूट डायवर्जन लागू किया है।
उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक शहर कानपुर में बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जरीब चौकी चौराहे पर एक नए फोरलेन सेतु का निर्माण किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के भूमिपूजन कार्यक्रम को लेकर शहर की यातायात व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए गए हैं। शुक्रवार को आयोजित होने वाले इस भव्य कार्यक्रम के कारण यातायात पुलिस ने विस्तृत डायवर्जन व्यवस्था लागू की है ताकि वीआईपी मूवमेंट और आम जनता के आवागमन के बीच कोई टकराव न हो और शहर की रफ्तार बाधित न हो। यह डायवर्जन योजना शुक्रवार सुबह 10 बजे से प्रभावी होगी और कार्यक्रम के समापन तक लागू रहेगी। शहर के व्यस्ततम इलाकों में से एक होने के कारण जरीब चौकी चौराहे पर भारी भीड़ जुटने की संभावना है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने पहले ही कमर कस ली है। इस सेतु के निर्माण से न केवल यातायात का दबाव कम होगा बल्कि भविष्य में शहर के विस्तार और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। यातायात पुलिस द्वारा जारी किए गए नए रूट चार्ट के अनुसार, विभिन्न दिशाओं से आने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले, बजरिया थाने की दिशा से आने वाले वाहन अब सीधे जरीब चौकी चौराहे की ओर नहीं जा सकेंगे। इन वाहनों को रामबाग चौराहे से दाहिनी ओर मुड़कर ब्रह्मनगर के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचने की सलाह दी गई है। इसी तरह, घंटाघर चौराहा और बांसमंडी क्षेत्र से आने वाले वाहनों के लिए भी रास्ता बदला गया है; ये वाहन अब जरीब चौकी की ओर जाने के बजाय संगीत टाकीज तिराहे से बाएं मुड़कर आचार्य नगर और संगीत टाकीज कट (जी टी रोड) के माध्यम से यात्रा कर सकेंगे। गोल चौराहे से आने वाले वाहनों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं कि वे जरीब चौकी चौराहे से घंटाघर की दिशा में न जाएं, बल्कि अफीम कोठी (जी टी रोड) वाले मार्ग का उपयोग करें। इसके अतिरिक्त, फजलगंज चौराहे से आने वाले वाहन भी जरीब चौकी चौराहे से घंटाघर की ओर जाने के बजाय अफीम कोठी मार्ग का ही चयन करें। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कार्यक्रम स्थल के आसपास जाम की स्थिति न बने और आपातकालीन सेवाओं के लिए रास्ता खुला रहे। आम नागरिकों और वाहन चालकों की सुविधा के लिए यातायात पुलिस ने विशेष हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं ताकि किसी भी प्रकार की असमंजस या कठिनाई की स्थिति में लोग तुरंत संपर्क कर सकें। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के लिए 9305104340 और ट्रैफिक हेल्पलाइन के लिए 9305104387 नंबर आवंटित किए गए हैं। पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए पुलिस ने एक सुनियोजित व्यवस्था की है। घंटाघर रोड पर स्थित पूजा डोर्स प्लाईवुड और हार्डवेयर की दुकान से लेकर संगीत टाकीज चौराहे के बीच सड़क के दोनों ओर पार्किंग के लिए जगह निर्धारित की गई है। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे निर्धारित समय पर वैकल्पिक मार्गों का पालन करें और पुलिसकर्मियों के निर्देशों का सम्मान करें। शहर के विकास के लिए यह सेतु अत्यंत आवश्यक है और इस दौरान होने वाली मामूली असुविधा को विकास की दिशा में एक निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। पुलिस बल की तैनाती हर प्रमुख चौराहे पर रहेगी ताकि यातायात का सुचारू प्रवाह बना रहे और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके.
उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक शहर कानपुर में बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जरीब चौकी चौराहे पर एक नए फोरलेन सेतु का निर्माण किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के भूमिपूजन कार्यक्रम को लेकर शहर की यातायात व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए गए हैं। शुक्रवार को आयोजित होने वाले इस भव्य कार्यक्रम के कारण यातायात पुलिस ने विस्तृत डायवर्जन व्यवस्था लागू की है ताकि वीआईपी मूवमेंट और आम जनता के आवागमन के बीच कोई टकराव न हो और शहर की रफ्तार बाधित न हो। यह डायवर्जन योजना शुक्रवार सुबह 10 बजे से प्रभावी होगी और कार्यक्रम के समापन तक लागू रहेगी। शहर के व्यस्ततम इलाकों में से एक होने के कारण जरीब चौकी चौराहे पर भारी भीड़ जुटने की संभावना है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने पहले ही कमर कस ली है। इस सेतु के निर्माण से न केवल यातायात का दबाव कम होगा बल्कि भविष्य में शहर के विस्तार और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। यातायात पुलिस द्वारा जारी किए गए नए रूट चार्ट के अनुसार, विभिन्न दिशाओं से आने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले, बजरिया थाने की दिशा से आने वाले वाहन अब सीधे जरीब चौकी चौराहे की ओर नहीं जा सकेंगे। इन वाहनों को रामबाग चौराहे से दाहिनी ओर मुड़कर ब्रह्मनगर के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचने की सलाह दी गई है। इसी तरह, घंटाघर चौराहा और बांसमंडी क्षेत्र से आने वाले वाहनों के लिए भी रास्ता बदला गया है; ये वाहन अब जरीब चौकी की ओर जाने के बजाय संगीत टाकीज तिराहे से बाएं मुड़कर आचार्य नगर और संगीत टाकीज कट (जी टी रोड) के माध्यम से यात्रा कर सकेंगे। गोल चौराहे से आने वाले वाहनों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं कि वे जरीब चौकी चौराहे से घंटाघर की दिशा में न जाएं, बल्कि अफीम कोठी (जी टी रोड) वाले मार्ग का उपयोग करें। इसके अतिरिक्त, फजलगंज चौराहे से आने वाले वाहन भी जरीब चौकी चौराहे से घंटाघर की ओर जाने के बजाय अफीम कोठी मार्ग का ही चयन करें। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कार्यक्रम स्थल के आसपास जाम की स्थिति न बने और आपातकालीन सेवाओं के लिए रास्ता खुला रहे। आम नागरिकों और वाहन चालकों की सुविधा के लिए यातायात पुलिस ने विशेष हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं ताकि किसी भी प्रकार की असमंजस या कठिनाई की स्थिति में लोग तुरंत संपर्क कर सकें। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के लिए 9305104340 और ट्रैफिक हेल्पलाइन के लिए 9305104387 नंबर आवंटित किए गए हैं। पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए पुलिस ने एक सुनियोजित व्यवस्था की है। घंटाघर रोड पर स्थित पूजा डोर्स प्लाईवुड और हार्डवेयर की दुकान से लेकर संगीत टाकीज चौराहे के बीच सड़क के दोनों ओर पार्किंग के लिए जगह निर्धारित की गई है। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे निर्धारित समय पर वैकल्पिक मार्गों का पालन करें और पुलिसकर्मियों के निर्देशों का सम्मान करें। शहर के विकास के लिए यह सेतु अत्यंत आवश्यक है और इस दौरान होने वाली मामूली असुविधा को विकास की दिशा में एक निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। पुलिस बल की तैनाती हर प्रमुख चौराहे पर रहेगी ताकि यातायात का सुचारू प्रवाह बना रहे और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके
कानपुर यातायात डायवर्जन फोरलेन सेतु जरीब चौकी ट्रैफिक पुलिस