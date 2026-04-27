कानपुर बाजार: अनाज कीमतों में स्थिरता, सराफा में सोने-चांदी ने तोड़े रिकॉर्ड

कानपुर के थोक बाजार में सोमवार को अनाज और दालों की कीमतों में स्थिरता रही, जबकि सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए। चांदी 999 टंच 2,50,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।

कानपुर के थोक बाजार ों में सोमवार को अनाज , दालों और खाद्य तेल ों की कीमतों में स्थिरता देखी गई, हालांकि कुछ वस्तुओं में मामूली उतार-चढ़ाव रहा। गेहूं दड़ा की कीमतें 2600-2625 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर रहीं, जबकि अरहर और उड़द दालों की कीमतों में मांग के अनुरूप मजबूती बनी हुई है। अरहर फूल की कीमत 11,200 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई। सरसों कोल्हू का तेल 15,100 रुपये प्रति क्विंटल पर टिका रहा। आटा, मैदा और सूजी के दामों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है। वहीं, सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। कानपुर सराफा बाजार में चांदी 999 टंच की कीमत 2,50,500 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई, जो निवेशकों के लिए एक आश्चर्यजनक आंकड़ा है। सोने के बिस्कुट की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,55,500 रुपये दर्ज की गई। सराफा बाजार में यह अप्रत्याशित तेजी सोने के आभूषण खरीदने वालों के बजट पर असर डाल रही है, लेकिन निवेश के नजरिए से बाजार में उत्साह बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजार में सोने- चांदी की मांग बढ़ने और रुपये के कमजोर होने से कीमतों में यह वृद्धि हुई है। आने वाले दिनों में भी कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना है। व्यापारियों का कहना है कि त्योहारों के मौसम में सोने- चांदी की मांग और बढ़ सकती है, जिससे कीमतों में और तेजी आ सकती है। कानपुर मंडी में विभिन्न वस्तुओं के भाव इस प्रकार रहे: गेहूं दड़ा 2600-2625 रुपये (आर.

आर. 2700-2750 रुपये), गेहूं फार्म 2800-2850 रुपये (जौ 2250-2350 रुपये), ज्वार 2100-2150 रुपये, बाजरा 1900-2100 रुपये, मकाई 1900-2200 रुपये। चावल अरवा 2800-4000 रुपये, बासमती 10500-11000 रुपये। आटा 1475-1500 रुपये (50 किलो), मैदा 1400-1450 रुपये (50 किलो), सूजी 1450-1480 रुपये (50 किलो)। चना 5200-5300 रुपये, अरहर 7000-7500 रुपये, मसूर 5650-5850 रुपये। मटर 3800-3900 रुपये, उड़द हरा 10800-11100 रुपये, मूंग 6000-7800 रुपये। अरहर फूल 11100-11200 रुपये, अरहर स्पे. 9200-9300 रुपये। चना दाल 6600-6700 रुपये, मटर दाल 4550-4650 रुपये, उड़द दाल 8000-13700 रुपये, मूंग धोवा 9000-10600 रुपये। लाही 6500-6600 रुपये, अलसी 4600-5000 रुपये, तिल्ली 8000-9400 रुपये। सरसों कोल्हू 15100-15200 रुपये, अलसी तेल 16000-16100 रुपये। वनस्पति तेल (15 लीटर) 2030-2026 रुपये। देशी घी (खुर्जा) 67000-68000 रुपये, देशी घी (औरैय्या) 61000-62000 रुपये। चांदी 999 टंच 2,50,500 रुपये प्रति किलोग्राम, सिक्का 2500-2600 रुपये प्रति नग, सोना बिस्कुट 1,55,500 रुपये प्रति 10 ग्राम, गिन्नी 1,15,800-1,16,300 रुपये प्रति नग। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक स्थिति और मानसून की प्रगति का असर आने वाले दिनों में इन कीमतों पर पड़ सकता है





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