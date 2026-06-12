कानपुर साइबर क्राइम थाने के इंस्पेक्टर विनय कुमार शर्मा ने इस्तीफा दिया

कानपुर साइबर क्राइम थाने के इंस्पेक्टर विनय कुमार शर्मा ने अपने जूनियर थाना प्रभारी के अधीन काम करने से इनकार करते हुए इस्तीफा दे दिया है।
कानपुर साइबर क्राइम थाने के इंस्पेक्टर विनय कुमार शर्मा ने अपने जूनियर थाना प्रभारी के अधीन काम करने से इनकार करते हुए इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने पर अनुशासनहीनता का आरोप, निलंबन संभव। साइबर क्राइम थाने में इन दिनों जूनियर और सीनियर इंस्पेक्टर के बीच घमासान मचा हुआ है। पूर्व में चर्चित रहे इंस्पेक्टर विनय कुमार शर्मा ने थाना प्रभारी को जूनियर बता उनके अधीन काम करने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि जूनियर के साथ काम नहीं कर पाऊंगा। गुरुवार को इंस्पेक्टर ने डीसीपी मुख्यालय को इस्तीफे के लिए प्रार्थना पत्र भी दे दिया। फिलहाल अधिकारी इंस्पेक्टर के इस कदम को अनुशासनहीनता मान रहे हैं और प्रार्थना पत्र देने की बात सार्वजनिक करने पर उन्हें जल्द निलंबित किया जा सकता है। एटा के रहने वाले इंस्पेक्टर विनय कुमार शर्मा 2005 बैच के हैं। वर्ष 2023 में जब वह काकादेव थाना प्रभारी थे। उस समय तत्कालीन नवाबगंज थाना प्रभारी रोहित तिवारी ने उनके थानाक्षेत्र से गांजा बेचने के आरोपित को पकड़ा था। आरोपित के स्वजन ने काकादेव थाने में शिकायत की थी। आरोप था कि विनय कुमार शर्मा ने रोहित तिवारी को फोन कर आरोपित को छोड़ने वरना मुकदमा लिख देने तक की धमकी दे दी गई थी, फिर तत्कालीन नवाबगंज थाना प्रभारी रोहित तिवारी ने आरोपित को जेल भेजा था। इसके बाद दोनों में तनातनी मची और विनय कुमार शर्मा को निलंबित किया गया था। विरोध में हाईकोर्ट चले गए थे। बाद में बहाली हुई और उन्हें ललितपुर भेज दिया गया। लगभग ढाई साल पहले वापस उन्हें कानपुर कमिश्नरेट में तैनाती मिली। विनय शर्मा का आरोप है कि ढाई साल उन्हें अकारण पुलिस लाइन में रखा गया है। इसके बाद 28 अप्रैल को अपराध शाखा में तैनाती दी गई, पर इसके बाद 15 दिन पहले ही उन्हें साइबर क्राइम थाने में भेजा गया, जहां के थाना प्रभारी उनके जूनियर हैं। जूनियर के अधीन काम नहीं कर पाऊंगा। इंस्पेक्टर ने इस्तीफा देने के लिए प्रार्थना पत्र गुरुवार को दिया है। उनके प्रार्थना पत्र पर प्रक्रिया के तहत जांच की जाएगी। इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा.
कानपुर साइबर क्राइम थाने के इंस्पेक्टर विनय कुमार शर्मा ने अपने जूनियर थाना प्रभारी के अधीन काम करने से इनकार करते हुए इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने पर अनुशासनहीनता का आरोप, निलंबन संभव। साइबर क्राइम थाने में इन दिनों जूनियर और सीनियर इंस्पेक्टर के बीच घमासान मचा हुआ है। पूर्व में चर्चित रहे इंस्पेक्टर विनय कुमार शर्मा ने थाना प्रभारी को जूनियर बता उनके अधीन काम करने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि जूनियर के साथ काम नहीं कर पाऊंगा। गुरुवार को इंस्पेक्टर ने डीसीपी मुख्यालय को इस्तीफे के लिए प्रार्थना पत्र भी दे दिया। फिलहाल अधिकारी इंस्पेक्टर के इस कदम को अनुशासनहीनता मान रहे हैं और प्रार्थना पत्र देने की बात सार्वजनिक करने पर उन्हें जल्द निलंबित किया जा सकता है। एटा के रहने वाले इंस्पेक्टर विनय कुमार शर्मा 2005 बैच के हैं। वर्ष 2023 में जब वह काकादेव थाना प्रभारी थे। उस समय तत्कालीन नवाबगंज थाना प्रभारी रोहित तिवारी ने उनके थानाक्षेत्र से गांजा बेचने के आरोपित को पकड़ा था। आरोपित के स्वजन ने काकादेव थाने में शिकायत की थी। आरोप था कि विनय कुमार शर्मा ने रोहित तिवारी को फोन कर आरोपित को छोड़ने वरना मुकदमा लिख देने तक की धमकी दे दी गई थी, फिर तत्कालीन नवाबगंज थाना प्रभारी रोहित तिवारी ने आरोपित को जेल भेजा था। इसके बाद दोनों में तनातनी मची और विनय कुमार शर्मा को निलंबित किया गया था। विरोध में हाईकोर्ट चले गए थे। बाद में बहाली हुई और उन्हें ललितपुर भेज दिया गया। लगभग ढाई साल पहले वापस उन्हें कानपुर कमिश्नरेट में तैनाती मिली। विनय शर्मा का आरोप है कि ढाई साल उन्हें अकारण पुलिस लाइन में रखा गया है। इसके बाद 28 अप्रैल को अपराध शाखा में तैनाती दी गई, पर इसके बाद 15 दिन पहले ही उन्हें साइबर क्राइम थाने में भेजा गया, जहां के थाना प्रभारी उनके जूनियर हैं। जूनियर के अधीन काम नहीं कर पाऊंगा। इंस्पेक्टर ने इस्तीफा देने के लिए प्रार्थना पत्र गुरुवार को दिया है। उनके प्रार्थना पत्र पर प्रक्रिया के तहत जांच की जाएगी। इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा
कानपुर साइबर क्राइम इंस्पेक्टर विनय कुमार शर्मा इस्तीफा अनुशासनहीनता निलंबन