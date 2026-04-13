कानपुर के 'मिनी जामताड़ा': साइबर ठगी का नया गढ़

कानपुर के सात गांव साइबर ठगी के अड्डे के रूप में उभरे हैं, जिन्हें 'मिनी जामताड़ा' के नाम से जाना जाता है। पुलिस ने 20 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है और जांच जारी है।

कानपुर के सात गांव, जो इन दिनों 'मिनी जामताड़ा' के नाम से चर्चा में हैं, साइबर ठगी के एक नए गढ़ के रूप में उभरे हैं। पुलिस ने लगभग 3 महीने तक गहन छानबीन के बाद इन गांवों को चारों तरफ से घेरकर 20 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये ठग दूसरे लोगों के नाम पर सिम कार्ड खरीदते थे, फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से बैंक खाते खुलवाते थे और फिर लोगों को ठगने का काम करते थे। दैनिक भास्कर की टीम कानपुर शहर से घाटमपुर के रास्ते लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित इन गांवों, जैसे रठिगांव, लक्ष्मणपुर, समाज नगर, लीलादास

का पुरवा, बढ़ैल, पुलंदर और कैलाशपुर पहुंची और वहां का हाल जाना। गिरफ्तारी के बाद से इन गांवों में सन्नाटा पसरा है। लगभग 1700 से 2000 की आबादी वाले इन गांवों की सड़कें सुनसान हैं, और 80% युवा गायब हैं। रिपोर्ट के अनुसार, रठिगांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है, जहां कई युवा ठगी के आरोप में जेल जा चुके हैं। झारखंड का जामताड़ा साइबर ठगी के लिए कुख्यात है, और अब कानपुर का यह छोटा सा इलाका भी इसी तरह की गतिविधियों के कारण चर्चा में आ गया है। ठगी का यह धंधा रठिगांव, लक्ष्मणपुर, समाज नगर, लीलादास का पुरवा, बढ़ैल, पुलंदर और कैलाशपुर जैसे गांवों में फैला हुआ है। ये सभी गांव 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में बसे हुए हैं, और इनकी आबादी 1700 से 2200 के बीच है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस ने रठिगांव से शैलेंद्र, रोमी, नीरज और ज्ञान प्रकाश को गिरफ्तार किया है। जब टीम शैलेंद्र और रोमी के घर पहुंची तो दरवाजा बंद था, और कुछ लोग बैठे हुए थे, जिनमें ज्यादातर बुजुर्ग और महिलाएं थीं। युवाओं का कहीं पता नहीं था। रोमी की मां सियादेवी ने बताया कि उनका बेटा अहमदाबाद में एक कपड़ा मिल में काम करता है और वह गेहूं काटने के लिए गांव आया था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़कर जेल भेज दिया। शैलेंद्र की नानी शांति का कहना है कि उनका नाती खेती का काम करता है, और पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। इसी तरह, इंद्रजीत ने बताया कि उनके भाई शिवकांत छुट्टियां लेकर आए थे और ज्ञान प्रकाश के साथ हार्वेस्टर का पता लगाने गए थे, तभी पुलिस ने उन्हें भी पकड़ लिया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि साइबर ठगों ने ठगी का अड्डा जंगलों के बीच बनाया हुआ था, जो कानपुर देहात जिले की सीमा से महज एक किलोमीटर दूर था। यहां पर सुबह से ही युवकों का आना-जाना शुरू हो जाता था, और वे दिन भर फोन पर बातें करते रहते थे। उनके पास नंबरों की लिस्ट होती थी, और वे आवास योजना और अन्य सरकारी योजनाओं का लालच देकर लोगों को फंसाते थे। पुलिस का कहना है कि यह गैंग पिछले पांच सालों से सक्रिय था और अब भी करीब 100 से ज्यादा नंबर सक्रिय हैं। पुलिस अभी भी 17 फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। ठगों का कार्य करने का तरीका काफी शातिर था, वे पहले पीड़ितों को सरकारी योजनाओं का लालच देते थे और फिर अपने वरिष्ठ सदस्यों को कॉल ट्रांसफर कर देते थे, जिससे वे अधिक विश्वासपात्र लगें। इस तरह, इन गांवों ने 'मिनी जामताड़ा' का नाम कमाया है, जो साइबर ठगी के एक नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है ताकि इन गांवों को साइबर अपराधों से मुक्त किया जा सके।





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

कानपुर साइबर ठगी मिनी जामताड़ा गिरफ्तारी अपराध

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

108MP कैमरा वाले Motorola Edge 20 और Motorola Edge 20 Fusion फोन आज होंगे भारत में लॉन्चMotorola Edge 20 सीरीज़ में Motorola Edge 20, Motorola Edge 20 Lite और Motorola Edge 20 Pro स्मार्टफोन शामिल है, जो कि यूरोपियन मार्केट में पिछले महीने लॉन्च किए गए थे।

Read more »

फोन चलाते वक्त याद रखें 20-20 Rule, कभी नहीं होंगी आंखे खराब!फोन चलाते वक्त याद रखें 20-20 Rule, कभी नहीं होंगी आंखे खराब!

Read more »

रुक नहीं रहा सिलसिला! 85 विमानों को फिर बम से उड़ाने की मिली धमकीजिन विमानों को बम से उड़ाने की धमकियां दी गई हैं उनमें एयर इंडिया के 20, विस्तारा के 20, इंडिगो के 25 और अकासा के 20 विमान शामिल हैं.

Read more »

இன்றைய ராசிபலன்: கார்த்திகை 4 - எந்தெந்த ராசிகள் ஆதாயமான நாள்...?November 20 Today Rasipalan: கார்த்திகை மாதம் 4ஆம் நாளான இன்று (நவம்பர் 20), 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

Read more »

தமிழ்நாட்டில் நாளை (டிசம்பர் 20) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!Tomorrow Saturday (December 20) Shutdown Areas: தமிழகத்தில் நாளை சனிக்கிழமை (டிசம்பர் 20) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் லிஸ்ட் இங்கே.

Read more »

आंखों की सेहत के लिए कारगर '20-20-20' का नियम, जान लें अभ्यास का तरीकाआंखों की सेहत के लिए कारगर '20-20-20' का नियम, जान लें अभ्यास का तरीका

Read more »