कानपुर में भीषण लू का अलर्ट: अगले 48 घंटे कड़ी गर्मी, तापमान बढ़ने की आशंका

कानपुर में भारतीय मौसम विभाग ने 24 और 25 अप्रैल के लिए भीषण लू चलने का अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों में तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है।

कानपुर में भीषण गर्मी का कहर जारी है और आने वाले 48 घंटों में स्थिति और भी खराब होने की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग ( आईएमडी ) ने 24 और 25 अप्रैल के लिए शहर में भीषण लू चलने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की संभावना है। वर्तमान में, अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 2.4 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान भी 22.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो इस सीजन का सबसे अधिक तापमान है। इस अत्यधिक गर्मी के कारण आमजन और जानवर दोनों ही परेशान हैं। लोग धूप से बचने के लिए छाते का उपयोग कर रहे हैं और अपने मुंह को कपड़े से ढक रहे हैं। सड़कों पर चलना भी मुश्किल हो गया है। चिड़ियाघर प्रशासन ने जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष उपाय किए हैं। बाघ के बाड़े में कूलर लगाए गए हैं और छत पर स्प्रिंकलर के माध्यम से लगातार पानी की फुहारें डाली जा रही हैं ताकि तापमान को कम किया जा सके। सीएसए वेदर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार, उच्च नमी के स्तर (50-60 प्रतिशत) के कारण हीट इंडेक्स बढ़ गया है, जिसका मानव और पशु स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मौसम विशेषज्ञ डॉ.

एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि अगले 24-48 घंटों तक गर्मी की स्थिति बनी रहेगी और तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव हो सकता है। हालांकि, महीने के अंत तक कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि वे इस मौसम में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और हल्के रंग के, ढीले-ढाले, सूती कपड़े पहनें। ओआरएस, नींबू पानी, छाछ और नारियल पानी जैसे तरल पदार्थों का नियमित सेवन करने की भी सलाह दी गई है। तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और संतरा जैसे फल अधिक मात्रा में खाने चाहिए, जबकि दूध और दूध से बनी मिठाइयों से परहेज करना चाहिए। त्वचा के सूखने और गर्म होने जैसे लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए। कानपुर के अलावा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में दिनभर धूप खिली रहने के कारण मैदानी इलाकों में गर्मी महसूस की जा रही है। मध्य प्रदेश में पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे भोपाल और इंदौर जैसे शहर भी गर्म हो गए हैं। सीकर में अगले तीन दिनों के लिए लू की चेतावनी जारी की गई है और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने की संभावना है। इस स्थिति को देखते हुए, स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को गर्मी से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है। गर्मी के कारण होने वाली बीमारियों से बचने के लिए लोगों को घर के अंदर रहने, पर्याप्त पानी पीने और धूप में निकलने से बचने की सलाह दी जा रही है। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि वे गर्मी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। सरकार ने भी गर्मी से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल और चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। आने वाले दिनों में स्थिति की निगरानी की जा रही है और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त उपाय किए जाएंगे। गर्मी के कारण बिजली की मांग भी बढ़ गई है, जिससे बिजली कटौती की संभावना बढ़ गई है। इसलिए, लोगों को बिजली का संयम से उपयोग करने की सलाह दी गई है





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