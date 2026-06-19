कानपुर में पीएम मोदी के आगमन की तैयारियां गति में; लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे और मेट्रो का शुभारंभ संभव

उत्तर प्रदेश के कानपुर में पीएम नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने विभिन्न संभावित सभास्थलों का निरीक्षण किया है, जिसमें निराला नगर स्थित रेलवे मैदान और लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के रास्ते पर बदरका मोड़-जाजमऊ के बीच का क्षेत्र शामिल है। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान एलीवेटेड रेलवे ट्रैक, मेट्रो और लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे जैसी विकास परियोजनाओं का शुभारंभ या लोकार्पण करने की संभावना है। रेलवे मैदान के आसपास के क्षेत्र में अवैध होर्डिंग हटाने आदेश दिए गए हैं और सभा के लिए व्यवस्थाओं में तेजी लाई जा रही है।
पीएम नरेन्द्र मोदी के जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में कानपुर के लिए प्रस्तावित दौरे की तैयारियां जल्दी हो रही हैं। जिला प्रशासन और पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने संभावित सभास्थलों की विशेष निरीक्षण करी, जिनमें निराला नगर स्थित रेलवे मैदान और लखनऊ- कानपुर एक्सप्रेसवे के रास्ते पर बदरका मोड़-जाजमऊ के बीच का क्षेत्र शामिल है। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरा न विकास परियोजनाओं, जैसे कि एलीवेटेड रेलवे ट्रैक, मेट्रो और लखनऊ- कानपुर एक्सप्रेसवे का शुभारंभ या लोकार्पण करने की संभावना तayyar है। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल और एसपी जयप्रकाश सिंह ने शुक्रवार को विशेष रूप से लखनऊ- कानपुर हाईवे पर बदरका मोड़ से जाजमऊ के बीच के क्षेत्र का निरीक्षण किया। अधिकारियों का कहना है कि अभी कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है, क्योंकि दौरे के दौरा न बारिश की आशंका है और डूब क्षेत्र में स्थित यह इलाका समस्या पैदा कर सकता है। इसके अलावा, दूसरे विकल्प के रूप में निराला नगर स्थित रेलवे मैदान को भी रखा गया है, जहां पीएम मोदी पहले भी दो बार जनसभा कर चुके हैं। नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने रेलवे मैदान के आसपास के क्षेत्र की जांच की और अवैध होर्डिंग हटाने आदेश दिए। उन्होंने मैदान के सामने की पट्टी, दीप सिनेमा तिराहा, पराग दूध डेरी, साकेत नगर चौराहा से सचान चौराहे तक के रास्तों पर लगी अवैध बिलबोर्ड और वAdvertising हटाने के निर्देश दिए। निराला नगर रेलवे मैदान और उसके आसपास के क्षेत्र को सजाने और व्यवस्थित करने के लिए नगर आयुक्त ने अफसरों से रोडमैप तैयार करने के लिए दो दिन का समय दिया है। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरा न उन्हें सभी विकास परियोजनाओं का शुभारंभ या लोकार्पण करने की योजना है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण परियोजना लखनऊ- कानपुर एक्सप्रेसवे है, जो गंगा घाट क्षेत्र के पास के कड़ेर पतारी गांव के आसपास पूरा होने वाली है। अधिकारियों ने पीएम मोदी के कानपुर आगमन के लिए एक विशेष सभास्थल तैयार करने की योजना बनाई है और लखनऊ- कानपुर हाईवे पर सभा की व्यवस्था के लिए पुलिस आयुक्त और एसपी उन्नाव मिलकर काम कर रहे हैं। यह दौरा एक बड़ी चिंतन क्षेत्र बनाने का मोल देगा क्योंकि कानपुर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बाद दूसरी सबसे बड़ी नगरीय केंद्र बनाने के रास्ते में है.
पीएम नरेन्द्र मोदी के जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में कानपुर के लिए प्रस्तावित दौरे की तैयारियां जल्दी हो रही हैं। जिला प्रशासन और पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने संभावित सभास्थलों की विशेष निरीक्षण करी, जिनमें निराला नगर स्थित रेलवे मैदान और लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के रास्ते पर बदरका मोड़-जाजमऊ के बीच का क्षेत्र शामिल है। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान विकास परियोजनाओं, जैसे कि एलीवेटेड रेलवे ट्रैक, मेट्रो और लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का शुभारंभ या लोकार्पण करने की संभावना तayyar है। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल और एसपी जयप्रकाश सिंह ने शुक्रवार को विशेष रूप से लखनऊ-कानपुर हाईवे पर बदरका मोड़ से जाजमऊ के बीच के क्षेत्र का निरीक्षण किया। अधिकारियों का कहना है कि अभी कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है, क्योंकि दौरे के दौरान बारिश की आशंका है और डूब क्षेत्र में स्थित यह इलाका समस्या पैदा कर सकता है। इसके अलावा, दूसरे विकल्प के रूप में निराला नगर स्थित रेलवे मैदान को भी रखा गया है, जहां पीएम मोदी पहले भी दो बार जनसभा कर चुके हैं। नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने रेलवे मैदान के आसपास के क्षेत्र की जांच की और अवैध होर्डिंग हटाने आदेश दिए। उन्होंने मैदान के सामने की पट्टी, दीप सिनेमा तिराहा, पराग दूध डेरी, साकेत नगर चौराहा से सचान चौराहे तक के रास्तों पर लगी अवैध बिलबोर्ड और वAdvertising हटाने के निर्देश दिए। निराला नगर रेलवे मैदान और उसके आसपास के क्षेत्र को सजाने और व्यवस्थित करने के लिए नगर आयुक्त ने अफसरों से रोडमैप तैयार करने के लिए दो दिन का समय दिया है। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान उन्हें सभी विकास परियोजनाओं का शुभारंभ या लोकार्पण करने की योजना है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण परियोजना लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे है, जो गंगा घाट क्षेत्र के पास के कड़ेर पतारी गांव के आसपास पूरा होने वाली है। अधिकारियों ने पीएम मोदी के कानपुर आगमन के लिए एक विशेष सभास्थल तैयार करने की योजना बनाई है और लखनऊ-कानपुर हाईवे पर सभा की व्यवस्था के लिए पुलिस आयुक्त और एसपी उन्नाव मिलकर काम कर रहे हैं। यह दौरा एक बड़ी चिंतन क्षेत्र बनाने का मोल देगा क्योंकि कानपुर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बाद दूसरी सबसे बड़ी नगरीय केंद्र बनाने के रास्ते में है
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