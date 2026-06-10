कानपुर: आगामी शनिवार को संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत का वैवाहिक आशीर्वाद समारोह में भाग लेना

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत कानपुर में आ रहे हैं। वे एक वैवाहिक आशीर्वाद समारोह में हाथ बढ़ाएंगे जिसमें प्रदेश के तीन मंत्री भी शामिल होंगे। शहर में जेड-प्लस सुरक्षा व्यवस्था किए गए हैं और पुलिस एवं प्रशासन पूरी तरह तैयार है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत गुरुवार को कानपुर में एक वैवाहिक आशीर्वाद समारोह में शामिल होने आ रहे हैं। उनके 11 घंटे के प्रवास शहर में जेड-प्लस सुरक्षा व्यवस्था, एजेंसियां सतर्क रख रही हैं। सरसंघचालक डॉ.

मोहन भागवत सुबह कानपुर आएंगे, और उनके आगमन के साथ पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। शहर में लगभग 11 घंटे के दौरान वे एक वैवाहिक आशीर्वाद समारोह में भाग लेंगे जहाँ प्रदेश के तीन वरिष्ठ मंत्रियों सहित कई प्रमुख चेहरे मौजूद रह सकते हैं। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री भूपेंद्र चौधरी, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना शामिल होंगे। यह समारोह संघ के पूर्व क्षेत्र संघचालक वीरेंद्रजीत सिंह की पौत्री और वरिष्ठ समाजसेविका एवं सीए नीतू सिंह की पुत्री के विवाह का आशीर्वाद है। डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (12423) ट्रेन से सरसंघचालक गुरुवार सुबह 4:55 बजे कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचेंगे, और उनका आगमन प्लेटफार्म संख्या दो पर प्रस्तावित है। मानक जेड-प्लस सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत, स्टेशन परिसर और उनके पूरे रूट को सुरक्षा घेरे में लिया गया है। मंगलवार को जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने डिप्टी सीटीएम आकांक्षु गोविल के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था और रूट प्लान को अंतिम रूप दिया था। बुधवार सुबह स्टेशन परिसर से सिविल एरिया तक माक ड्रिल भी कराई गई। सभी संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और स掖ध गतिविधियों पर सघन निगरानी व्यवस्था की गई है। शहर में वीवीआईपी मूवमेंट के साथ सुरक्षा एजेंसियां पूरे दिन सक्रिय रह रही हैं। कार्यक्रम स्थल व आवागमन मार्गों पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी और यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए अतिरिक तैयारियों की गई हैं। लगातार निगरानी के लिए पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। यह





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