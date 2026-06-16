कानपुर मंडी भाव आज: गेहूं, चावल, दाल और तिलहन की कीमतें स्थिर, सोना-चांदी में हल्की गिरावट

16 जून 2026 को कानपुर के थोक बाजार में अधिकांश कृषि जिंसों के भाव स्थिर रहे, सराफा बाजार में हल्की नरमी देखी गई। गेहूं, दाल, चावल, तिलहन की आवक सामान्य रहने से खाद्यान्नों की कीमतों में बड़ा बदलाव नहीं हुआ। सोना-चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई।

कानपुर मंडी के भावों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। मंगलवार को थोक बाजार में अधिकांश कृषि जिंसों की कीमतें स्थिर रहीं, हालांकि सराफा बाजार में हल्की नरमी दर्ज की गई। गेहूं, चना, अरहर, मसूर, उड़द, मूंग, चावल और तिलहन की आवक सामान्य रहने से खाद्यान्नों के दामों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। अरहर फूल 12,100 से 12,200 रुपये प्रति क्विंटल और अरहर स्पेशल 8,800 से 9,000 रुपये प्रति क्विंटल पर कारोबार चल रहा है। सरसों कोल्हू तेल की कीमत 16,400 से 16,500 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर रही। सराफा बाजार में चांदी का भाव घटकर 2,56,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, जबकि सोना बिस्कुट 1,54,400 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। गिन्नी का भाव 1,15,000 से 1,15,500 रुपये प्रति नग बना रहा। व्यापारियों का मानना है कि स्थानीय मांग, मंडी में आवक और अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव कीमतों पर असर डालते हैं। किसान, व्यापारी और उपभोक्ता दैनिक मंडी भाव पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

कानपुर मंडी के भावों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। मंगलवार को थोक बाजार में अधिकांश कृषि जिंसों की कीमतें स्थिर रहीं, हालांकि सराफा बाजार में हल्की नरमी दर्ज की गई। गेहूं, चना, अरहर, मसूर, उड़द, मूंग, चावल और तिलहन की आवक सामान्य रहने से खाद्यान्नों के दामों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। अरहर फूल 12,100 से 12,200 रुपये प्रति क्विंटल और अरहर स्पेशल 8,800 से 9,000 रुपये प्रति क्विंटल पर कारोबार चल रहा है। सरसों कोल्हू तेल की कीमत 16,400 से 16,500 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर रही। सराफा बाजार में चांदी का भाव घटकर 2,56,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, जबकि सोना बिस्कुट 1,54,400 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। गिन्नी का भाव 1,15,000 से 1,15,500 रुपये प्रति नग बना रहा। व्यापारियों का मानना है कि स्थानीय मांग, मंडी में आवक और अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव कीमतों पर असर डालते हैं। किसान, व्यापारी और उपभोक्ता दैनिक मंडी भाव पर लगातार नजर बनाए हुए हैं





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