कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघिन और शावकों की मौत: वन विभाग पर उठ रहे सवाल

कान्हा टाइगर रिजर्व में एक बाघिन और उसके तीन शावकों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई है। इस घटना ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नौ दिनों में चार बाघों की मौत से वन्यजीव संरक्षण को लेकर चिंता बढ़ गई है।

डिजिटल डेस्क, मंडला। कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघ ों की लगातार हो रही मौत ों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरही रेंज की अमाही बाघ िन टी-141 के तीन शावक ों की मौत के बाद अब स्वयं बाघ िन ने भी दम तोड़ दिया है। महज नौ दिनों के भीतर चार मौत ों की इस श्रृंखला ने पूरे मामले को रहस्यमय बना दिया है। जानकारी के मुताबिक, बाघ िन को बीमार और कमजोर हालत में रेस्क्यू कर मुक्की रेंज के क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान बुधवार को उसकी मौत हो गई। इससे पहले उसके चार में से तीन शावक ों की अलग-अलग स्थानों पर मौत हो चुकी थी। अब केवल एक शावक ही जीवित बचा है। यह घटना कान्हा टाइगर रिजर्व के लिए एक बड़ा झटका है और वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों पर प्रश्नचिन्ह लगाती है। नौ दिनों में इस तरह मौत ों का सिलसिला सरही जोन में बाघ िन अपने चार शावक ों के साथ देखी गई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। 21 अप्रैल को पहला शावक मृत मिला, जिसकी वजह प्राकृतिक बताई गई। 23 अप्रैल को दूसरे शावक का सड़ा-गला शव मिला, जबकि 25 अप्रैल को तीसरे शावक की मौत फेफड़ों में संक्रमण के कारण बताई गई। इसके बाद 29 अप्रैल को क्वारंटाइन सेंटर में बाघ िन ने भी दम तोड़ दिया। इन मौत ों के पीछे की असल वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है, जिससे चिंता का माहौल है। वन विभाग और वन्यजीव विशेषज्ञ इस मामले की गहन जांच कर रहे हैं ताकि मौत ों के कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जा सकें। बाघ िन की मौत से वन्यजीव प्रेमियों और संरक्षणवादियों में गहरा शोक है। कान्हा टाइगर रिजर्व भारत के सबसे महत्वपूर्ण बाघ अभयारण्यों में से एक है और यहां बाघ ों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। देरी से कार्रवाई पर सवाल वन विभाग पर सवाल उठ रहे हैं कि जब शावक ों की मौत का सिलसिला शुरू हो गया था, तब समय रहते बाघ िन को रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय पर हस्तक्षेप होता, तो शायद बाघ िन को बचाया जा सकता था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बाघ िन बेहद कमजोर हो चुकी थी और शिकार करने में असमर्थ थी। ऐसे में शावक ों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाया। एक शावक के पोस्टमार्टम में उसका पेट खाली पाया गया था, जिससे भूख की आशंका भी जताई जा रही है। यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है कि बाघ िन और उसके शावक ों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं थीं या नहीं। तीन शावक ों की मौत के बाद 26 अप्रैल को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) डॉ.

समिता अरोरा और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में बाघिन और एक शावक को रेस्क्यू कर क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया था। लेकिन इलाज के बावजूद बाघिन को बचाया नहीं जा सका। अब इन मौतों की असली वजह जानने के लिए विस्तृत जांच की जा रही है, वहीं वन्यजीव संरक्षण को लेकर एक बार फिर गंभीर बहस छिड़ गई है। इस घटना ने वन्यजीव प्रबंधन और संरक्षण रणनीतियों की समीक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की सुरक्षा के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोका जा सके। वन विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि बाघों और अन्य वन्यजीवों के लिए पर्याप्त भोजन, पानी और आश्रय उपलब्ध हो। साथ ही, वन्यजीवों के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी की जानी चाहिए और किसी भी बीमारी या खतरे का तुरंत पता लगाकर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए





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