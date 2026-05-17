कामी रीता शेरपा का अद्भुत कीर्तिमान: 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर बनाया नया विश्व रिकॉर्ड

नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 32वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई कर एक नया इतिहास रच दिया है। उनके साथ ही लखपा शेरपा ने भी महिलाओं में सबसे अधिक बार एवरेस्ट चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है।

दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना किसी भी इंसान के लिए जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है, लेकिन नेपाल ी पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने इस सपने को एक अलग ही स्तर पर पहुँचा दिया है। उन्होंने हाल ही में 32वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखकर अपने ही पिछले विश्व रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। यह उपलब्धि केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह अदम्य साहस, अटूट इच्छाशक्ति और पहाड़ों के प्रति उनके गहरे प्रेम का प्रमाण है। नेपाल के पर्यटन विभाग द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, 55 वर्षीय अनुभवी पर्वतारोही कामी रीता स्प्रिंग 2026 के पर्वतारोहण सीजन के दौरान सुबह 10 बजकर 12 मिनट पर 8,848.

86 मीटर की ऊंचाई वाले शिखर पर सफलतापूर्वक पहुँच गए। इस ऐतिहासिक चढ़ाई का नेतृत्व 14 पीक्स एक्सपेडिशन द्वारा किया गया था, जिन्होंने इस पूरे अभियान का कुशल प्रबंधन किया। एवरेस्ट बेस कैंप में स्थित फील्ड ऑफिस से मिली जानकारी ने इस खबर की पुष्टि की और पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई। इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की भारी कमी और जानलेवा ठंड के बावजूद कामी रीता का शिखर तक पहुँचना यह दर्शाता है कि उनका अनुभव और शारीरिक क्षमता आज भी अद्वितीय है। कामी रीता शेरपा, जिन्हें दुनिया भर में 'एवरेस्ट मैन' के नाम से जाना जाता है, ने पर्वतारोहण की दुनिया में एक ऐसा मानक स्थापित किया है जिसे छूना लगभग असंभव प्रतीत होता है। उनकी इस यात्रा में उनके सबसे निकटतम प्रतिस्पर्धी पासंग दावा शेरपा हैं, जो अब तक 29 बार इस शिखर पर पहुँच चुके हैं। इन दोनों दिग्गजों के बीच की यह प्रतिस्पर्धा वास्तव में पर्वतारोहण की कला को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। 14 पीक्स एक्सपेडिशन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कामी रीता की सराहना करते हुए कहा कि 55 वर्ष की आयु में यह सफलता यह सिद्ध करती है कि यदि इरादा पक्का हो और अनुभव साथ हो, तो दुनिया की सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार किया जा सकता है। यह उपलब्धि न केवल कामी रीता के लिए एक व्यक्तिगत मील का पत्थर है, बल्कि यह पूरे नेपाल और वैश्विक क्लाइंबिंग समुदाय के लिए गर्व का क्षण है। 1994 में अपनी पहली सफल चढ़ाई के बाद से, उन्होंने लाखों लोगों को यह सिखाया है कि सीमाओं को तोड़कर आगे कैसे बढ़ा जाता है। उनका यह सफर केवल शिखर छूने के बारे में नहीं है, बल्कि यह उस निरंतरता और अनुशासन के बारे में है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बनाता है। पर्वतारोहण के साथ-साथ कामी रीता शेरपा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दे की ओर भी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने हिमालय की चोटियों पर जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों को करीब से देखा है। पिघलते हुए ग्लेशियर, बदलते मौसम के मिजाज और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभावों के प्रति वे लगातार जागरूकता फैला रहे हैं। उनका मानना है कि यदि हमने समय रहते प्रकृति का सम्मान नहीं किया, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये पहाड़ केवल यादों में रह जाएंगे। इसी कड़ी में, नेपाल की एक और महान पर्वतारोही लखपा शेरपा ने भी एक अद्भुत उपलब्धि हासिल की है। 'माउंटेन क्वीन' के नाम से विख्यात लखपा ने सोमवार सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर 11वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। उन्होंने एक महिला पर्वतारोही द्वारा सबसे अधिक बार एवरेस्ट फतह करने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। संखुवासभा जिले के मकालू-2 में 1973 में जन्मी लखपा शेरपा की यह सफलता नेपाल के पर्वतारोहण इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ती है और दुनिया भर की महिलाओं को यह संदेश देती है कि साहस और लगन से किसी भी शिखर को पाया जा सकता है। इन दोनों पर्वतारोहियों की सफलता ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि हिमालय न केवल चुनौतियों का घर है, बल्कि यह मानवीय संकल्प की सर्वोच्च परीक्षा का मैदान भी है





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कामी रीता शेरपा माउंट एवरेस्ट विश्व रिकॉर्ड पर्वतारोहण नेपाल

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