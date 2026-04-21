कार्तिक वासुदेव हत्याकांड: कनाडाई अदालत का बड़ा फैसला, भारतीय छात्र के हत्यारे को आजीवन कारावास

कनाडा की अदालत ने भारतीय छात्र कार्तिक वासुदेव की हत्या के दोषी रिचर्ड एडविन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी की मानसिक बीमारी की दलीलों को खारिज कर दिया है।

कनाडा की एक अदालत ने भारतीय छात्र कार्तिक वासुदेव की निर्मम हत्या के मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी रिचर्ड एडविन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गाजियाबाद के मूल निवासी कार्तिक, जो अपने सुनहरे भविष्य के सपने लेकर जनवरी 2022 में कनाडा के सेनेका कॉलेज में मैनेजमेंट की पढ़ाई करने गए थे, की हत्या ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे भारतीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया था। घटना 7 अप्रैल 2022 की है, जब कार्तिक शेरबोर्न स्टेशन के पास जा रहे थे, तभी आरोपी ने बिना किसी उकसावे के उन पर

पीछे से अंधाधुंध गोलियां चला दीं। इस जघन्य वारदात के बाद आरोपी ने कुछ ही दिनों के अंतराल में एक और हत्या को अंजाम दिया था, जिससे टोरंटो शहर में दहशत का माहौल पैदा हो गया था। न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेन केली ने सुनवाई के दौरान आरोपी के वकीलों द्वारा दी गई दलीलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। बचाव पक्ष का मुख्य तर्क यह था कि रिचर्ड एडविन सिजोफ्रेनिया नामक गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित है, जिसके कारण वह घटना के समय अपने कार्यों के परिणामों को समझने में सक्षम नहीं था। हालाँकि, अदालत ने मनोवैज्ञानिक रिपोर्टों और साक्ष्यों का गहराई से विश्लेषण करने के बाद यह स्पष्ट किया कि यद्यपि आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ था, लेकिन वह जानता था कि वह क्या कर रहा है और उसे अपने कृत्य की गंभीरता का भान था। इसी आधार पर अदालत ने उसे आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराते हुए बिना पैरोल की किसी भी संभावना के आजीवन कारावास की सजा का ऐलान किया। कार्तिक वासुदेव के माता-पिता, जितेश वासुदेव और उनकी पत्नी, जो पिछले चार वर्षों से न्याय की इस कठिन लड़ाई में डटे हुए थे, ने अदालत के इस फैसले पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि यद्यपि कार्तिक की कमी को कोई भी सजा पूरा नहीं कर सकती, लेकिन इस फैसले ने परिवार को एक बड़ी राहत दी है और यह सुनिश्चित किया है कि अपराधी को उसके किए की सजा मिली है। भारत और कनाडा के बीच लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रियाओं और साक्ष्यों के संकलन के बाद, आखिरकार कार्तिक के परिवार को इंसाफ मिला है। यह मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय छात्रों की सुरक्षा पर भी एक बड़ी बहस छेड़ गया था, जिसके बाद से कनाडा में भारतीय दूतावास ने भी छात्रों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती है। कार्तिक का परिवार आज भी उस दर्दनाक दिन को याद कर सिहर उठता है, लेकिन न्याय की इस जीत ने उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है





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