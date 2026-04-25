कार्लोस अलकराज कलाई की चोट के कारण रोम और फ्रेंच ओपन से बाहर

विश्व नंबर दो कार्लोस अलकराज कलाई की चोट के कारण रोम मास्टर्स और फ्रेंच ओपन में भाग नहीं लेंगे। चोट के कारण उनका 2024 का क्ले-कोर्ट सीजन समाप्त हो गया है।

नई दिल्ली, एएनआई: टेनिस जगत में एक बड़ी खबर सामने आई है। स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अलकराज ने कलाई की चोट के कारण आगामी इंटरनेशनल बीएनएल डीइटालिया ( रोम मास्टर्स ) और फ्रेंच ओपन में भाग लेने से अपना नाम वापस ले लिया है। यह घोषणा अलकराज ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से की। मेडिकल जांच में कलाई की चोट गंभीर पाई गई, जिसके बाद टूर्नामेंट से हटने का फैसला लिया गया। इस फैसले के साथ ही, अलकराज का 2024 का क्ले-कोर्ट सीजन समय से पहले ही समाप्त हो गया है। विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर मौजूद अलकराज को इन दोनों प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों में अपने पिछले साल के खिताब का बचाव करना था। फ्रेंच ओपन विशेष रूप से उनके लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने पिछले वर्ष के फाइनल में यानिक सिनर के खिलाफ एक यादगार प्रदर्शन करते हुए तीन चैंपियनशिप पॉइंट बचाकर खिताब अपने नाम किया था। यह जीत उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। अलकराज ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि आज हुए टेस्ट के नतीजों के बाद हमने फैसला किया है कि सावधानी बरतना ही सबसे सही होगा। इसलिए मैं रोम और फ्रेंच ओपन में हिस्सा नहीं लूंगा। फिलहाल, हम चोट की स्थिति पर बारीकी से नजर रखेंगे और उसके बाद ही कोर्ट पर वापसी की योजना बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि यह उनके लिए एक कठिन समय है, लेकिन उन्हें विश्वास है कि वह इस चोट से और मजबूत होकर वापसी करेंगे। अलकराज की इस चोट ने न केवल उनके प्रशंसकों को निराश किया है, बल्कि टेनिस जगत में भी चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स के फाइनल में जानिक सिनर से हारने के बाद कार्लोस अलकराज रैंकिंग में दूसरे स्थान पर खिसक गए थे। सिनर अब उनसे 390 अंकों से आगे हैं। अलकराज के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्हें रोम मास्टर्स में 1000 और फ्रेंच ओपन में 2000 अंक बचाने थे, जो अब संभव नहीं हो पाएगा। इससे उनकी रैंकिंग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सात ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके अलकराज को 14 अप्रैल को बार्सिलोना ओपन के पहले दौर के मुकाबले के दौरान दाहिनी कलाई में चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें उपचार लेना पड़ा था। 2024 फ्रेंच ओपन सिर्फ दूसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होगा जिसमें अलकराज हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इससे पहले, 2023 में वह हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया ओपन से बाहर हो गए थे। उनकी चोट ों का सिलसिला जारी रहने से उनके करियर पर सवाल उठने लगे हैं। प्रशंसक और विशेषज्ञ दोनों ही उनकी जल्द स्वस्थ होने और कोर्ट पर वापसी करने की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच, टेनिस जगत में अन्य खिलाड़ियों के लिए यह एक अवसर है कि वे अलकराज की अनुपस्थिति में आगे बढ़ें और प्रमुख टूर्नामेंटों में अपना प्रदर्शन बेहतर करें। अलकराज की चोट टेनिस जगत के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वह खेल के सबसे प्रतिभाशाली और लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक हैं। उनकी आक्रामक शैली और कोर्ट पर ऊर्जावान प्रदर्शन उन्हें प्रशंसकों के बीच बेहद लोकप्रिय बनाते हैं। उनकी अनुपस्थिति से टूर्नामेंटों में रोमांच कम हो जाएगा। हालांकि, अलकराज ने हमेशा अपनी सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया है, और उम्मीद है कि वह इस चोट से उबरकर जल्द ही कोर्ट पर वापसी करेंगे। उनकी वापसी का इंतजार सभी टेनिस प्रेमियों को रहेगा। इस बीच, वे अपनी चोट पर ध्यान केंद्रित करेंगे और पूरी तरह से ठीक होने के लिए आवश्यक उपचार और पुनर्वास करवाएंगे। उनके स्वास्थ्य और जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं.

नई दिल्ली, एएनआई: टेनिस जगत में एक बड़ी खबर सामने आई है। स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अलकराज ने कलाई की चोट के कारण आगामी इंटरनेशनल बीएनएल डीइटालिया (रोम मास्टर्स) और फ्रेंच ओपन में भाग लेने से अपना नाम वापस ले लिया है। यह घोषणा अलकराज ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से की। मेडिकल जांच में कलाई की चोट गंभीर पाई गई, जिसके बाद टूर्नामेंट से हटने का फैसला लिया गया। इस फैसले के साथ ही, अलकराज का 2024 का क्ले-कोर्ट सीजन समय से पहले ही समाप्त हो गया है। विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर मौजूद अलकराज को इन दोनों प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों में अपने पिछले साल के खिताब का बचाव करना था। फ्रेंच ओपन विशेष रूप से उनके लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने पिछले वर्ष के फाइनल में यानिक सिनर के खिलाफ एक यादगार प्रदर्शन करते हुए तीन चैंपियनशिप पॉइंट बचाकर खिताब अपने नाम किया था। यह जीत उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। अलकराज ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि आज हुए टेस्ट के नतीजों के बाद हमने फैसला किया है कि सावधानी बरतना ही सबसे सही होगा। इसलिए मैं रोम और फ्रेंच ओपन में हिस्सा नहीं लूंगा। फिलहाल, हम चोट की स्थिति पर बारीकी से नजर रखेंगे और उसके बाद ही कोर्ट पर वापसी की योजना बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि यह उनके लिए एक कठिन समय है, लेकिन उन्हें विश्वास है कि वह इस चोट से और मजबूत होकर वापसी करेंगे। अलकराज की इस चोट ने न केवल उनके प्रशंसकों को निराश किया है, बल्कि टेनिस जगत में भी चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स के फाइनल में जानिक सिनर से हारने के बाद कार्लोस अलकराज रैंकिंग में दूसरे स्थान पर खिसक गए थे। सिनर अब उनसे 390 अंकों से आगे हैं। अलकराज के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्हें रोम मास्टर्स में 1000 और फ्रेंच ओपन में 2000 अंक बचाने थे, जो अब संभव नहीं हो पाएगा। इससे उनकी रैंकिंग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सात ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके अलकराज को 14 अप्रैल को बार्सिलोना ओपन के पहले दौर के मुकाबले के दौरान दाहिनी कलाई में चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें उपचार लेना पड़ा था। 2024 फ्रेंच ओपन सिर्फ दूसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होगा जिसमें अलकराज हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इससे पहले, 2023 में वह हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया ओपन से बाहर हो गए थे। उनकी चोटों का सिलसिला जारी रहने से उनके करियर पर सवाल उठने लगे हैं। प्रशंसक और विशेषज्ञ दोनों ही उनकी जल्द स्वस्थ होने और कोर्ट पर वापसी करने की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच, टेनिस जगत में अन्य खिलाड़ियों के लिए यह एक अवसर है कि वे अलकराज की अनुपस्थिति में आगे बढ़ें और प्रमुख टूर्नामेंटों में अपना प्रदर्शन बेहतर करें। अलकराज की चोट टेनिस जगत के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वह खेल के सबसे प्रतिभाशाली और लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक हैं। उनकी आक्रामक शैली और कोर्ट पर ऊर्जावान प्रदर्शन उन्हें प्रशंसकों के बीच बेहद लोकप्रिय बनाते हैं। उनकी अनुपस्थिति से टूर्नामेंटों में रोमांच कम हो जाएगा। हालांकि, अलकराज ने हमेशा अपनी सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया है, और उम्मीद है कि वह इस चोट से उबरकर जल्द ही कोर्ट पर वापसी करेंगे। उनकी वापसी का इंतजार सभी टेनिस प्रेमियों को रहेगा। इस बीच, वे अपनी चोट पर ध्यान केंद्रित करेंगे और पूरी तरह से ठीक होने के लिए आवश्यक उपचार और पुनर्वास करवाएंगे। उनके स्वास्थ्य और जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं





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