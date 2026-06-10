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काली बुलेट वाली डंका लगाने वाली महिला पुलिस कांस्टेबल निशा शर्मा की शोकद आत्महत्या

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काली बुलेट वाली डंका लगाने वाली महिला पुलिस कांस्टेबल निशा शर्मा की शोकद आत्महत्या
निशा शर्मा पुलिस कांस्टेबल आत्महत्यागुना कोतवाली थाना काली बुलेट बॉयकट हेयरस्टाइलसुपर कॉप निशा शर्मा मृत्यु
📆10-06-2026 17:56:00
📰Webdunia Hindi
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गुना के कोतवाली थाने में पदस्थ महिला पुलिस कांस्टेबल निशा शर्मा ने फांसी लगाकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। उन्हें काली बुलेट और बॉयकट हेयरस्टाइल के लिए जाना जाता था। घर में अकेले रहने के बाद कमरे के सीलिंग फैन से लटकाकर खुद को हत्या कर लिया गया माना जा रहा है। पुलिस प्रारंभिक जांच में कोई मानसिक तनाव का साक्ष्य नहीं पाई है। पोस्टमार्टम और जांच का इंतजार है।

काली बुलेट वाली डंका लगाने वाली दबंग पुलिसवाली ने क्यों चुनी मौत, फांसी पर लटका मिला सुपर कॉप निशा शर्मा का शव। सुपर कॉप निशा शर्मा जब काली बुलेट पर फर्राटे भरते हुए निकलतीं तो अपराधी खौफ में आ जाते। महिला कांस्टेबल निशा शर्मा का शव मंगलवार को जब पुलिस लाइन स्थित सरकारी आवास में मिला तो हर कोई हैरान रह गया। बताया जाता है कि निशा शर्मा ने फांसी लगाकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। निशा शर्मा गुना के कोतवाली थाने में पदस्थ थीं। २०१६ बैच की महिला आरक्षक निशा शर्मा पुलिस विभाग में अपने स्टाइल को लेकर चर्चा में रहती थीं। वे पुलिस लाइन स्थित सरकारी क्वार्टर में रहती थीं। मंगलवार सुबह जब उनकी घरेलू सहायिका ने कई बार कमरे का दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। कुछ समय बाद भी दरवाजा नहीं खुलने पर चिंतित पड़ोसियों ने कैंट थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। पुलिस को निशा शर्मा का शव कमरे के सीलिंग फैन से बेडशीट के सहारे लटका हुआ मिला। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। गुना पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य सामने नहीं आया है, जिससे यह संकेत मिले कि महिला आरक्षक किसी मानसिक तनाव में थीं। पुलिस के मुताबिक निशा शर्मा मूल रूप से अशोकनगर जिले की निवासी थीं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वह दो दिन की छुट्टी पर अपने घर गई थीं और सोमवार शाम को ड्यूटी के लिए वापस गुना लौटी थीं। फिलहाल पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है। आत्महत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो सका है और पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्यों का इंतजार कर रही है। यह घटना पुलिस दepartment में दमदार इकाइयों के बारे में चर्चा को उत्पन्न करती हुई आई है। निशा शर्मा की अप्रत्याशित मृत्यु ने सुरक्षा बलों में मनोवैज्ञानिक दबाव और काम के तनाव पर प्रश्न खड़े किए हैं। पुलिस स्रोतों ने कहा कि वे एक सक्रिय आरक्षक थी जिन्होंने अपने क्षेत्र में ब्रांड बनाया था। उनका अनोखा khoon काला बुलेट और बॉयकट हेयरस्टाइल था, जिससे अपराधियों में भय पैदा होता था। तब तक की जानकारी के अनुसार, उन्होंने आत्महत्या के लिए फांसी का इस्तेमाल किया, जो एक असंगत तरीका है, जिससे सीजीआई जांच की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही आत्महत्या या किसी अन्य मौके की पुष्टि हो सकेगी। इस मामले में सभी पहलू से जांच जारी है.

काली बुलेट वाली डंका लगाने वाली दबंग पुलिसवाली ने क्यों चुनी मौत, फांसी पर लटका मिला सुपर कॉप निशा शर्मा का शव। सुपर कॉप निशा शर्मा जब काली बुलेट पर फर्राटे भरते हुए निकलतीं तो अपराधी खौफ में आ जाते। महिला कांस्टेबल निशा शर्मा का शव मंगलवार को जब पुलिस लाइन स्थित सरकारी आवास में मिला तो हर कोई हैरान रह गया। बताया जाता है कि निशा शर्मा ने फांसी लगाकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। निशा शर्मा गुना के कोतवाली थाने में पदस्थ थीं। २०१६ बैच की महिला आरक्षक निशा शर्मा पुलिस विभाग में अपने स्टाइल को लेकर चर्चा में रहती थीं। वे पुलिस लाइन स्थित सरकारी क्वार्टर में रहती थीं। मंगलवार सुबह जब उनकी घरेलू सहायिका ने कई बार कमरे का दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। कुछ समय बाद भी दरवाजा नहीं खुलने पर चिंतित पड़ोसियों ने कैंट थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। पुलिस को निशा शर्मा का शव कमरे के सीलिंग फैन से बेडशीट के सहारे लटका हुआ मिला। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। गुना पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य सामने नहीं आया है, जिससे यह संकेत मिले कि महिला आरक्षक किसी मानसिक तनाव में थीं। पुलिस के मुताबिक निशा शर्मा मूल रूप से अशोकनगर जिले की निवासी थीं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वह दो दिन की छुट्टी पर अपने घर गई थीं और सोमवार शाम को ड्यूटी के लिए वापस गुना लौटी थीं। फिलहाल पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है। आत्महत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो सका है और पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्यों का इंतजार कर रही है। यह घटना पुलिस दepartment में दमदार इकाइयों के बारे में चर्चा को उत्पन्न करती हुई आई है। निशा शर्मा की अप्रत्याशित मृत्यु ने सुरक्षा बलों में मनोवैज्ञानिक दबाव और काम के तनाव पर प्रश्न खड़े किए हैं। पुलिस स्रोतों ने कहा कि वे एक सक्रिय आरक्षक थी जिन्होंने अपने क्षेत्र में ब्रांड बनाया था। उनका अनोखा khoon काला बुलेट और बॉयकट हेयरस्टाइल था, जिससे अपराधियों में भय पैदा होता था। तब तक की जानकारी के अनुसार, उन्होंने आत्महत्या के लिए फांसी का इस्तेमाल किया, जो एक असंगत तरीका है, जिससे सीजीआई जांच की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही आत्महत्या या किसी अन्य मौके की पुष्टि हो सकेगी। इस मामले में सभी पहलू से जांच जारी है

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निशा शर्मा पुलिस कांस्टेबल आत्महत्या गुना कोतवाली थाना काली बुलेट बॉयकट हेयरस्टाइल सुपर कॉप निशा शर्मा मृत्यु पुलिस कांस्टेबल फांसी आत्महत्या

 

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