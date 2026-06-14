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काला हिरण फिल्म विवाद: गोविंद नामदेव के आरोपों पर प्रोड्यूसर का पलटवार, लीगल एक्शन की चेतावनी

मनोरंजन News

काला हिरण फिल्म विवाद: गोविंद नामदेव के आरोपों पर प्रोड्यूसर का पलटवार, लीगल एक्शन की चेतावनी
काला हिरणगोविंद नामदेवअमित जानी
📆14-06-2026 17:20:00
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फिल्म काला हिरण में अभिनय कर रहे गोविंद नामदेव ने प्रोड्यूसर पर धोखा देने का आरोप लगाया। प्रोड्यूसर अमित जानी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए एक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया है।

फिल्म काला हिरण को लेकर उठे विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। एक्टर गोविंद नामदेव के आरोपों के बाद प्रोड्यूसर अमित जानी ने पलटवार किया है और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस पूरे मामले ने बॉलीवुड में हलचल मचा दी है। गोविंद नामदेव ने दावा किया था कि उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में गुमराह किया गया और उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह फिल्म सलमान खान के खिलाफ बन रही है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पहले से पता होता, तो वे इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनते। लेकिन प्रोड्यूसर अमित जानी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि गोविंद नामदेव ने स्क्रिप्ट पढ़कर ही काम किया और उनके साथ कोई धोखा नहीं हुआ। अमित जानी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा कि एक्टर की रीढ़ की हड्डी इतनी कमजोर है कि वो किसी सुपरस्टार के पैरों की धूल चाटने में लगा हुआ है। उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान गोविंद नामदेव को पूरी स्क्रिप्ट पढ़ाई गई थी और उन्होंने ब्लैकबक केस से जुड़े डायलॉग खुद बोले थे। प्रोड्यूसर ने कहा कि बिना स्क्रिप्ट के कोई एक्टर शूटिंग नहीं कर सकता और गोविंद नामदेव ने यह सब जानते हुए ही काम किया। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि एक्टर ने फिल्म के दूसरे भाग के लिए भी एग्रीमेंट साइन किया था। अब अमित जानी ने गोविंद नामदेव के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का फैसला किया है। उनका कहना है कि एक्टर ने एग्रीमेंट तोड़कर फिल्म और प्रोडक्शन हाउस की बदनामी की है, जिससे उन्हें नुकसान हुआ है। वे इस मामले को नोएडा कोर्ट में ले जाएंगे। इस विवाद ने फिल्म काला हिरण को और अधिक चर्चा में ला दिया है, जो सलमान खान के ब्लैकबक केस पर आधारित है। फिल्म का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ था और इसमें कई बॉलीवुड हस्तियां नजर आई हैं। अब देखना होगा कि यह मामला अदालत तक पहुंचता है या दोनों पक्ष आपस में सुलह कर लेते हैं.

फिल्म काला हिरण को लेकर उठे विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। एक्टर गोविंद नामदेव के आरोपों के बाद प्रोड्यूसर अमित जानी ने पलटवार किया है और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस पूरे मामले ने बॉलीवुड में हलचल मचा दी है। गोविंद नामदेव ने दावा किया था कि उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में गुमराह किया गया और उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह फिल्म सलमान खान के खिलाफ बन रही है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पहले से पता होता, तो वे इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनते। लेकिन प्रोड्यूसर अमित जानी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि गोविंद नामदेव ने स्क्रिप्ट पढ़कर ही काम किया और उनके साथ कोई धोखा नहीं हुआ। अमित जानी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा कि एक्टर की रीढ़ की हड्डी इतनी कमजोर है कि वो किसी सुपरस्टार के पैरों की धूल चाटने में लगा हुआ है। उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान गोविंद नामदेव को पूरी स्क्रिप्ट पढ़ाई गई थी और उन्होंने ब्लैकबक केस से जुड़े डायलॉग खुद बोले थे। प्रोड्यूसर ने कहा कि बिना स्क्रिप्ट के कोई एक्टर शूटिंग नहीं कर सकता और गोविंद नामदेव ने यह सब जानते हुए ही काम किया। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि एक्टर ने फिल्म के दूसरे भाग के लिए भी एग्रीमेंट साइन किया था। अब अमित जानी ने गोविंद नामदेव के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का फैसला किया है। उनका कहना है कि एक्टर ने एग्रीमेंट तोड़कर फिल्म और प्रोडक्शन हाउस की बदनामी की है, जिससे उन्हें नुकसान हुआ है। वे इस मामले को नोएडा कोर्ट में ले जाएंगे। इस विवाद ने फिल्म काला हिरण को और अधिक चर्चा में ला दिया है, जो सलमान खान के ब्लैकबक केस पर आधारित है। फिल्म का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ था और इसमें कई बॉलीवुड हस्तियां नजर आई हैं। अब देखना होगा कि यह मामला अदालत तक पहुंचता है या दोनों पक्ष आपस में सुलह कर लेते हैं

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