काशी को प्रधानमंत्री की 6269.86 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात

प्रधानमंत्री 28 अप्रैल को काशी दौरे के दौरान 6269.86 करोड़ रुपये लागत की 160 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें सड़क, पुल, सीवरेज, जल आपूर्ति, अस्पताल, और पर्यटन विकास परियोजनाएं शामिल हैं।

प्रधानमंत्री 28 अप्रैल को दो दिवसीय काशी दौरे के दौरान बरेका में महिला सम्मेलन को संबोधित करने के साथ ही काशी को 6269.86 करोड़ रुपये लागत की 160 परियोजनाएं प्रदान करेंगे। इसमें 1052.89 करोड़ रुपये की 48 परियोजनाओं का लोकार्पण और 5216.

97 करोड़ रुपये की 112 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने इस सूची को लगभग मंजूरी दे दी है। लोकार्पण में सबसे महत्वपूर्ण परियोजना 308 करोड़ रुपये की एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) कार्य, 277.63 करोड़ रुपये की सड़क परियोजना, 195.92 करोड़ रुपये की पुल परियोजना और 45.91 करोड़ रुपये का सोवा रिग्पा भवन शामिल हैं। इस भवन के लोकार्पण का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री 2464 करोड़ रुपये लागत के रेलवे के सिग्नेचर ब्रिज, 1582.99 करोड़ रुपये में शहरी क्षेत्र में सीवरेज और जल आपूर्ति, 429.36 करोड़ रुपये की एसएसपीजी (स्टेट सेक्टर पुलिस ग्रांट) परियोजना और 198 बेड के अस्पताल सहित अन्य प्रमुख परियोजनाओं की नींव भी रखेंगे। लोकार्पण सूची में शामिल 48 प्रमुख परियोजनाओं में 20 पीडब्ल्यूडी (पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट) की प्रमुख सड़कें शामिल हैं, जैसे काली माता मंदिर से आजमगढ़ तक 2.40 किमी में दो लेन की सड़क और पांडेयपुर चौराहे से रिंग रोड तक 4.1 किमी फोरलेन का कार्य। इसके अलावा, पुआरी खुर्द से तडिया तक मार्ग का नवनिर्माण (115.85 लाख रुपये), नारायणपुर से पुुआरी तक मार्ग का नवनिर्माण (159.85 लाख रुपये), कज्जाकपुरा आरओबी (14452.56 लाख रुपये), बाबतपुरा चौबेपुर आरओबी (5138.59 लाख रुपये), कस्तूरबा बालिका विद्यालय में एकेडमी ब्लॉक व छात्रावास (417.89 लाख रुपये), 36वीं वाहिनी पीएसी में 100 व्यक्तियों की क्षमता का बैरक (687.37 लाख रुपये), मारकंडेय महादेव घाट पर रैंप (83.83 लाख रुपये), निबंधन कार्यालय में लिफ्ट (31.49 लाख रुपये), पिसौर में कल्याण मंडप का निर्माण (470.64 लाख रुपये), संत कबीर प्राक्ट्यस्थली का पर्यटन विकास (653.39 लाख रुपये), सांरगनाथ मंदिर का पर्यटन विकास (291.53 लाख रुपये), नगवा में संत रविदास पार्क का सुंदरीकरण (275.23 लाख रुपये), चंद्रावती घाट का पुनर्निर्माण (758 लाख रुपये), हरहुआ और भावनीपुर में 250 एमटी के गोदाम (99.20 लाख रुपये प्रत्येक), डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना (83.89 लाख रुपये), 30 गांवों में पाइपलाइन से पेयजल आपूर्ति (8897 लाख रुपये), नगर के 23 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज सहित पुनर्विकास (463 लाख रुपये), यूपी कालेज मैदान में सिंथेटिक हाकी टर्फ व विकास कार्य (837 लाख रुपये), सीएचसी चोलापुर में 50 बेड का अस्पताल (301.20 लाख रुपये), महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में महिला छात्रावास (307.84 लाख रुपये), आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास की मरम्मत (171.43 लाख रुपये), लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास की मरम्मत (131.81 लाख रुपये), रामनगर में 100 बेड का वृद्धाश्रम (2459.39 लाख रुपये), बेलारी समेत चार सरकारी विद्यालय का पुनरोद्धार (195 लाख रुपये), भगवानपुर में 55 एमएलडी एसटीपी (30809 लाख रुपये), भेलूपुर में एक मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट (758 लाख रुपये), हाेमगार्ड का जिला व मंडल कार्यालय (462.96 लाख रुपये), सोवा रिग्पा अस्पताल व मेडिकल कालेज का भवन (4591 लाख रुपये), और बीएचयू में रोबोटिक असिस्टेड घुटना शल्य चिकित्सा (2441 लाख रुपये) शामिल हैं। शिलान्यास सूची में फूलपुर सिंधारो मार्ग का चौड़ीकरण (3762 लाख रुपये), ज्ञानपुर मुख्य नहर की पटरी का चौड़ीकरण (2483 लाख रुपये), मंडलीय चिकित्सालय में 500 बेड का मल्टी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल (31548 लाख रुपये), दीनदयाल चिकित्सालय के सुदृढ़ीकरण व रीमाडलिग के तहत 198 बेड का कार्य (11387.77 लाख रुपये), अस्सी घाट पर मैकेनाइज्ड पार्क (984.16 लाख रुपये), नगर निगम कार्यालय भवन का निर्माण (9699.65 लाख रुपये), पीएम एबीएचआइएम के अंतर्गत 100 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक (3497.42 लाख रुपये), राजकीय बाल गृह, रामनगर में जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड (1492.28 लाख रुपये), दशाश्वमेध घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर के मध्य घाटों का पर्यटन विकास (616 लाख रुपये), गोला घाट से नमोघाट के मध्य पर्यटन विकास (617.56 लाख रुपये), अस्सी घाट से दशाश्वमेध घाट के पर्यटन विकास (614.92 लाख रुपये), अस्सी घाट से रविदास घाट के मध्य पर्यटन विकास (824.43 लाख रुपये), अस्सी घाट का जीर्णोद्धार (620.56 लाख रुपये), राज्य हिंदी संस्था में मुख्य भवन व छात्रावास का मरम्मत व निर्माण (1064.52 लाख रुपये), गंजारी स्टेडियम के आसपास गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति (1385.45 लाख रुपये), हरहुआ से संदहा तक फोर लेन के सर्विस रोड (12128 लाख रुपये), एकीकृत मंडलीय कार्यालय (15036 लाख रुपये), रामनगर में पेयजल पुनर्गठन योजना (9084.78 लाख रुपये), रामनगर जोन में सीवर नेटवर्क (19009.30 लाख रुपये), पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग रेल और सड़क पुल (246446 लाख रुपये), बीएचयू में ब्वायज हास्टल (5766 लाख रुपये), भोजूबीर तिराहा पर कामर्शियल कांप्लेक्स (399 लाख रुपये), और पिशाचमोचन समेत आधा दर्जन कुंड पर वाटर क्वालिटी ट्रीटमेंट कार्य (1803 लाख रुपये) जैसी परियोजनाएं शामिल हैं





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

वाराणसी प्रधानमंत्री विकास परियोजनाएं लोकार्पण शिलान्यास काशी उत्तर प्रदेश

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

स्टाइलिश लुक... शानदार सेफ्टी! नए अंदाज में लॉन्च हुई सबसे सस्ती ApacheTVS Apache RTR 160: टीवीएस मोटर ने अपनी मशहूर बाइक 'Apache RTR 160' का लेटेस्ट मॉडल को बिक्री के लिए लॉन्च किया है.

Read more »

Hero Xoom 160 की डिलीवरी इस महीने होगी शुरू, जानें कीमत और खासियतHero Xoom 160: हीरो ज़ूम 160 बुकिंग के लिए उपलब्ध है और इसकी शुरुआती कीमत 1.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

Read more »

कोझिकोड जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, 160 यात्री सुरक्षितकोझिकोड जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, 160 यात्री सुरक्षित

Read more »

Emergency Landing: വിമാനത്തിന്റെ ടയറുകൾ പൊട്ടി; നെടുമ്പാശേരിയിൽ അടിയന്തര ലാൻഡിങ് നടത്തി എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്160 യാത്രക്കാരുമായി കരിപ്പൂരിലേക്ക് പോയ വിമാനമാണ് അടിയന്തര ലാൻഡിങ് നടത്തിയത്

Read more »

बिहार में बना पहला पुल, तो कोलकाता से जुड़ी दिल्ली! 160 सालों से 28 पीलरों पर अडिग, जानें नाम सहित अन्य GKGeneral Knowledge: बिहार का ऐतिहासिक कोइलवर पुल (अब्दुल बारी पुल) इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है. 1862 में निर्मित यह पुल 28 पीलरों पर टिका है और दिल्ली-कोलकाता रेल मार्ग की महत्वपूर्ण कड़ी रहा है. डेढ़ सदी बाद भी अपनी मजबूती के लिए प्रसिद्ध यह पुल न केवल यातायात का आधार है, बल्कि भारतीय वास्तुकला की एक अमूल्य विरासत भी है.

Read more »

दुनिया के 160 देशों में 1.08 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात, पेंटागन ने दी जानकारीदुनिया के 160 देशों में 1.08 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात, पेंटागन ने दी जानकारी

Read more »