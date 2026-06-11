काशी रेलवे स्टेशन का कायाकल्प: बनेगा हाईटेक मॉडल स्टेशन और स्मार्ट हब

वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन को 350 करोड़ की लागत से मॉडल स्टेशन बनाया जा रहा है, जिसमें मल्टी टर्मिनल और यूनिटी मॉल जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

वाराणसी की पावन नगरी में अब यात्रा का अनुभव पूरी तरह से बदलने वाला है। काशी रेलवे स्टेशन को एक अत्याधुनिक मॉडल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है, बल्कि वाराणसी के शहरी ढांचे को भी एक नई पहचान देना है। रेलवे प्रशासन द्वारा लगभग 350 करोड़ रुपये की भारी लागत से यहाँ एक भव्य मल्टी टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है। यह स्टेशन भविष्य में वाराणसी जंक्शन की तुलना में अधिक हाईटेक होगा और यहाँ आधुनिक सुख-सुविधाओं का संगम देखने को मिलेगा। खास बात यह है कि इस टर्मिनल पर रेल, बस और हेलीकॉप्टर जैसी परिवहन सेवाओं का एक ही छत के नीचे एकीकरण किया जाएगा, जिससे पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए आवागमन अत्यंत सरल हो जाएगा। साथ ही, पास में बन रहा सिग्नेचर ब्रिज इस पूरे क्षेत्र की सुंदरता में चार चाँद लगा देगा, जिससे यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन केंद्रों जैसा प्रतीत होगा। स्टेशन के आसपास के दो किलोमीटर के दायरे को स्मार्ट तरीके से विकसित करने की योजना बनाई गई है। इस क्षेत्र का कायाकल्प कर इसे एक हाईटेक जोन में बदला जा रहा है, जहाँ आधुनिक होटल, आलीशान मॉल और अन्य स्मार्ट बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के अनुसार, इस विकास कार्य से वाराणसी का यह इलाका शहर का सबसे आधुनिक केंद्र बन जाएगा। इसी कड़ी में कज्जाकपुरा क्षेत्र में 150 करोड़ रुपये की लागत से एक विशाल यूनिटी मॉल का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। यह मॉल न केवल नगर निगम के लिए राजस्व का एक बड़ा स्रोत बनेगा, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की ओडीओपी योजना का एक जीवंत केंद्र भी होगा। यहाँ देश भर के पारंपरिक हैंडलूम, हस्तशिल्प और विभिन्न प्रकार के फूड स्टॉल होंगे। साथ ही, यहाँ एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम और नगर निगम के लिए समर्पित एक फ्लोर भी होगा। सारनाथ से नमो घाट की ओर आने वाले पर्यटक इसी मार्ग का उपयोग करेंगे, जिससे उन्हें सीधे हेलीपैड और मल्टी टर्मिनल तक पहुँचने में आसानी होगी। यातायात की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए बुनियादी ढांचे में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं। पहले काशी रेलवे स्टेशन पहुँचने के लिए केवल एक ही मुख्य रास्ता था, जिससे अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती थी। अब स्टेशन के लिए तीन तरफ से नए रास्तों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे ट्रैफिक का दबाव काफी कम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, कज्जाकपुरा में तीन नए अंडरपास बनाए गए हैं, जिनमें से एक पहले ही चालू हो चुका है और शेष दो जल्द ही जनता के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही, लगभग डेढ़ किलोमीटर लंबा रेल ओवर ब्रिज भी तैयार किया गया है, जो सारनाथ से नमो घाट आने वाले पर्यटकों के लिए वरदान साबित होगा। इस पूरी योजना से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि वरुण पर और आसपास के इलाकों की करीब 5 लाख की घनी आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। काशी रेलवे स्टेशन के विस्तार के बाद नमो घाट की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और वाराणसी जंक्शन पर यात्रियों का बोझ कम होगा, जिससे पूरे शहर की परिवहन व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित और कुशल हो जाएगी। यह विकास कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप काशी की सूरत बदलने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है.

वाराणसी की पावन नगरी में अब यात्रा का अनुभव पूरी तरह से बदलने वाला है। काशी रेलवे स्टेशन को एक अत्याधुनिक मॉडल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है, बल्कि वाराणसी के शहरी ढांचे को भी एक नई पहचान देना है। रेलवे प्रशासन द्वारा लगभग 350 करोड़ रुपये की भारी लागत से यहाँ एक भव्य मल्टी टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है। यह स्टेशन भविष्य में वाराणसी जंक्शन की तुलना में अधिक हाईटेक होगा और यहाँ आधुनिक सुख-सुविधाओं का संगम देखने को मिलेगा। खास बात यह है कि इस टर्मिनल पर रेल, बस और हेलीकॉप्टर जैसी परिवहन सेवाओं का एक ही छत के नीचे एकीकरण किया जाएगा, जिससे पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए आवागमन अत्यंत सरल हो जाएगा। साथ ही, पास में बन रहा सिग्नेचर ब्रिज इस पूरे क्षेत्र की सुंदरता में चार चाँद लगा देगा, जिससे यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन केंद्रों जैसा प्रतीत होगा। स्टेशन के आसपास के दो किलोमीटर के दायरे को स्मार्ट तरीके से विकसित करने की योजना बनाई गई है। इस क्षेत्र का कायाकल्प कर इसे एक हाईटेक जोन में बदला जा रहा है, जहाँ आधुनिक होटल, आलीशान मॉल और अन्य स्मार्ट बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के अनुसार, इस विकास कार्य से वाराणसी का यह इलाका शहर का सबसे आधुनिक केंद्र बन जाएगा। इसी कड़ी में कज्जाकपुरा क्षेत्र में 150 करोड़ रुपये की लागत से एक विशाल यूनिटी मॉल का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। यह मॉल न केवल नगर निगम के लिए राजस्व का एक बड़ा स्रोत बनेगा, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की ओडीओपी योजना का एक जीवंत केंद्र भी होगा। यहाँ देश भर के पारंपरिक हैंडलूम, हस्तशिल्प और विभिन्न प्रकार के फूड स्टॉल होंगे। साथ ही, यहाँ एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम और नगर निगम के लिए समर्पित एक फ्लोर भी होगा। सारनाथ से नमो घाट की ओर आने वाले पर्यटक इसी मार्ग का उपयोग करेंगे, जिससे उन्हें सीधे हेलीपैड और मल्टी टर्मिनल तक पहुँचने में आसानी होगी। यातायात की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए बुनियादी ढांचे में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं। पहले काशी रेलवे स्टेशन पहुँचने के लिए केवल एक ही मुख्य रास्ता था, जिससे अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती थी। अब स्टेशन के लिए तीन तरफ से नए रास्तों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे ट्रैफिक का दबाव काफी कम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, कज्जाकपुरा में तीन नए अंडरपास बनाए गए हैं, जिनमें से एक पहले ही चालू हो चुका है और शेष दो जल्द ही जनता के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही, लगभग डेढ़ किलोमीटर लंबा रेल ओवर ब्रिज भी तैयार किया गया है, जो सारनाथ से नमो घाट आने वाले पर्यटकों के लिए वरदान साबित होगा। इस पूरी योजना से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि वरुण पर और आसपास के इलाकों की करीब 5 लाख की घनी आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। काशी रेलवे स्टेशन के विस्तार के बाद नमो घाट की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और वाराणसी जंक्शन पर यात्रियों का बोझ कम होगा, जिससे पूरे शहर की परिवहन व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित और कुशल हो जाएगी। यह विकास कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप काशी की सूरत बदलने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है





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