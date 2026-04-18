किफायती ऑटोमैटिक कारें: शहर के ट्रैफिक में आराम और सुविधा का संगम

बढ़ते शहरी ट्रैफिक को देखते हुए ऑटोमैटिक कारों की मांग बढ़ी है। अब कम बजट में भी इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों सेगमेंट में आरामदायक, फ्यूल-एफिशिएंट और चलाने में आसान कारें उपलब्ध हैं। टाटा पंच ईवी, टाटा टियागोईवी और होंडा अमेज़ जैसे विकल्प इस जरूरत को पूरा करते हैं।

शहरों में बढ़ती गाड़ियों की संख्या और ट्रैफिक जाम की समस्या के चलते, अब लोग ऐसी कारों की ओर आकर्षित हो रहे हैं जिनमें ड्राइविंग आसान हो और सफर आरामदायक हो। इस मांग को देखते हुए ऑटोमैटिक कार ों का चलन तेजी से बढ़ा है। अच्छी बात यह है कि अब कम बजट में भी कई ऐसे बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, जो न केवल चलाने में आसान हैं बल्कि ईंधन के मामले में भी किफायती हैं, चाहे वे इलेक्ट्रिक कार ें हों या पेट्रोल। इलेक्ट्रिक कार ों में, टाटा पंच ईवी (Tata Punch EV) शहर के अंदर चलाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प के रूप

में उभर कर सामने आई है। इसके शुरुआती वेरिएंट में भी कई ज़रूरी फीचर्स शामिल हैं और यह एक बेहद सहज ड्राइविंग अनुभव प्रदान करती है। टाटा पंच ईवी का सबसे सस्ता वेरिएंट, स्मार्ट 30kWh, 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से कम की कीमत में उपलब्ध है। इसमें ढेर सारे उपयोगी फीचर्स दिए गए हैं। इसका ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और सहज गति बढ़ाने की क्षमता इसे चलाना बेहद आसान बनाती है, खासकर शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर। इसी कड़ी में, टाटा टियागो ईवी (Tata Tiago EV) भी शहरी आवागमन के लिए एक उपयुक्त गाड़ी है। इसके कुछ खास वेरिएंट्स बजट में आसानी से फिट हो जाते हैं और ऑटोमैटिक ड्राइविंग का एक स्मूथ अनुभव देते हैं। टियागो ईवी के दो वेरिएंट - एक्सई एमआर (XE MR) और एक्सटी एमआर (XT MR) - 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से कम कीमत पर खरीदे जा सकते हैं। इसमें भी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की सुविधा है, जो ड्राइविंग को काफी आरामदायक बनाती है। इन दोनों इलेक्ट्रिक कारों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें घर पर चार्ज करने पर इनकी चलाने की लागत बहुत कम आती है, जिससे ये रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए और भी आकर्षक बन जाती हैं। यदि टाटा टियागो ईवी और पंचईवी दोनों को रात भर घर पर चार्ज किया जाए, तो प्रति किलोमीटर की लागत लगभग 1 रुपया या उससे भी कम आती है, जो पेट्रोल कारों की तुलना में काफी किफायती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या पेट्रोल कारों में भी ऐसे स्मूथ ऑटोमैटिक विकल्प मौजूद हैं? इसका जवाब है हाँ, और इस श्रेणी में होंडा अमेज़ (Honda Amaze) एक खास पेशकश है। यह अपनी सीवीटी (CVT - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन) तकनीक के लिए जानी जाती है, जो ड्राइविंग को बेहद स्मूथ और आरामदायक बनाती है। होंडा अमेज़ में 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसे या तो 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स या 7-स्टेप सीवीटी के साथ जोड़ा गया है। इसका सीवीटी वेरिएंट विशेष रूप से शहरी ट्रैफिक में चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो बिना किसी झटके के गियर बदलता है और एक अत्यंत आसान ड्राइविंग अनुभव प्रदान करता है। यह उन लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प है जो इलेक्ट्रिक कारों के बजाय पेट्रोल कार पसंद करते हैं लेकिन ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की सुविधा और स्मूथनेस चाहते हैं। यह कार आरामदायक सफर के साथ-साथ अच्छी माइलेज भी प्रदान करती है, जो इसे शहरी ड्राइविंग के लिए एक संतुलित विकल्प बनाती है। इसलिए, चाहे आप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाना चाहें या पेट्रोल, ऑटोमैटिक कारों के कई बेहतरीन और किफायती विकल्प अब भारतीय बाज़ार में उपलब्ध हैं, जो आपकी दैनिक यात्रा को और भी सुखद बना सकते हैं





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