किराए को वित्तीय संपत्ति में बदलने की पहल: सारिका शेट्टी की रेंटेनपे की सफलता की कहानी

सारिका शेट्टी ने रेंटेनपे नामक एक फिनटेक स्टार्टअप की स्थापना की है जो किराए के भुगतान को वित्तीय संपत्ति में बदलने में मदद करता है। यह स्टार्टअप उन किराएदारों के लिए वित्तीय पहचान बनाने का एक अनूठा तरीका प्रदान करता है जिन्हें पारंपरिक वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

नई दिल्ली: सारिका शेट्टी , मुंबई की रहने वाली एक उद्यमी, ने अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से एक सफल फिनटेक स्टार्टअप रेंटेनपे (RentenPe) की स्थापना की है। उन्होंने 2022 में इस कंपनी की नींव रखी, जिसका उद्देश्य किराए के भुगतान को एक वित्तीय संपत्ति में बदलना है। सारिका का सफर ऑटोमोबाइल सेक्टर में शुरू हुआ, जहाँ उन्होंने फोर्ड, फॉक्सवैगन और बीएमडब्ल्यू जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ काम किया। हालांकि, उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब, एक स्थिर नौकरी और वित्तीय अनुशासन के बावजूद, उनका होम लोन आवेदन बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। बैंक ने उनके वर्षों से समय पर दिए गए किराए को क्रेडिट योग्यता के आधार के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस अनुभव ने सारिका को एक ऐसे प्लेटफॉर्म की कल्पना करने के लिए प्रेरित किया जो आज ' रेंट स्कोर ' के माध्यम से वित्तीय पहचान का निर्माण कर रहा है। सारिका शेट्टी ने मुंबई विश्वविद्यालय से बीकॉम की डिग्री प्राप्त की और बाद में सैन फ्रांसिस्को से एमबीए किया। उन्होंने 2004 में ऑटोमोबाइल उद्योग में अपना करियर शुरू किया और महानगर में कई हजार करोड़ रुपये की लग्जरी गाड़ियों की बिक्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका करियर सफलता की ऊंचाइयों पर था, लेकिन जब उन्होंने अपने सपनों का घर खरीदने के लिए लोन के लिए आवेदन किया, तो उन्हें निराशा हाथ लगी। बैंक ने उनके वर्षों के किराए के भुगतान रिकॉर्ड को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। सारिका को यह अहसास हुआ कि भारत में किराएदार आर्थिक रूप से 'अदृश्य' हैं। यहीं से उन्होंने इस समस्या को जड़ से खत्म करने का दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने पाया कि मध्यम और उच्च-मध्यम वर्ग के करोड़ों लोग किराए पर रहते हैं और अपनी आय का लगभग 30% हिस्सा किराए में खर्च करते हैं, लेकिन उन्हें इसका कोई वित्तीय लाभ नहीं मिलता। इस अंतर्दृष्टि के साथ, उन्होंने 2022 में रेंटेनपे की शुरुआत की और ' रेंट स्कोर ' की अवधारणा को पेश किया। यह स्कोर किराएदार के भुगतान अनुशासन को मापता है और किराए को एक दायित्व से बदलकर एक वित्तीय संपत्ति में बदलने की दिशा में काम करता है। सारिका न केवल किराएदारों के लिए, बल्कि मकान मालिकों के लिए भी 'विश्वास की कमी' को दूर करने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने 'रेसिडेंस कार्ड' पेश किया, जो किराएदार की पूरी प्रोफाइल और वित्तीय अनुशासन का प्रमाण होता है। सारिका के नेतृत्व में, उनके प्लेटफॉर्म ने मकान मालिकों के लिए सत्यापन और बीमा जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी जोड़ी हैं, जिससे सुरक्षित और तनावमुक्त किरायेदारी संबंध स्थापित हो सके हैं। यह पहल उन युवाओं के लिए नए अवसर खोलती है जो शहरों में नए हैं और पहली बार किराए पर घर ले रहे हैं। आज, सारिका शेट्टी 50 से अधिक लोगों की टीम का नेतृत्व कर रही हैं और उनके प्लेटफॉर्म ने 50,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं के बीच विश्वास स्थापित किया है। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के सख्त नियमों का पालन करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि उनका प्लेटफॉर्म पूरी तरह से नियमों के अनुरूप हो। लगभग 50 करोड़ रुपये के किराए के लेनदेन को संसाधित करने के बाद, सारिका अब किराए से जुड़े ऋण (रेंट-लिंक्ड लेंडिंग) के क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं देख रही हैं। उनका सरल लेकिन सशक्त उद्देश्य हर भारतीय की मदद करना है ताकि आज उनके द्वारा दिया गया किराया कल उन्हें अपना घर खरीदने के योग्य बना सके। रेंटेनपे का लक्ष्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और किराएदारों को उनकी वित्तीय पहचान स्थापित करने में मदद करना है.

नई दिल्ली: सारिका शेट्टी, मुंबई की रहने वाली एक उद्यमी, ने अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से एक सफल फिनटेक स्टार्टअप रेंटेनपे (RentenPe) की स्थापना की है। उन्होंने 2022 में इस कंपनी की नींव रखी, जिसका उद्देश्य किराए के भुगतान को एक वित्तीय संपत्ति में बदलना है। सारिका का सफर ऑटोमोबाइल सेक्टर में शुरू हुआ, जहाँ उन्होंने फोर्ड, फॉक्सवैगन और बीएमडब्ल्यू जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ काम किया। हालांकि, उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब, एक स्थिर नौकरी और वित्तीय अनुशासन के बावजूद, उनका होम लोन आवेदन बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। बैंक ने उनके वर्षों से समय पर दिए गए किराए को क्रेडिट योग्यता के आधार के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस अनुभव ने सारिका को एक ऐसे प्लेटफॉर्म की कल्पना करने के लिए प्रेरित किया जो आज 'रेंट स्कोर' के माध्यम से वित्तीय पहचान का निर्माण कर रहा है। सारिका शेट्टी ने मुंबई विश्वविद्यालय से बीकॉम की डिग्री प्राप्त की और बाद में सैन फ्रांसिस्को से एमबीए किया। उन्होंने 2004 में ऑटोमोबाइल उद्योग में अपना करियर शुरू किया और महानगर में कई हजार करोड़ रुपये की लग्जरी गाड़ियों की बिक्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका करियर सफलता की ऊंचाइयों पर था, लेकिन जब उन्होंने अपने सपनों का घर खरीदने के लिए लोन के लिए आवेदन किया, तो उन्हें निराशा हाथ लगी। बैंक ने उनके वर्षों के किराए के भुगतान रिकॉर्ड को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। सारिका को यह अहसास हुआ कि भारत में किराएदार आर्थिक रूप से 'अदृश्य' हैं। यहीं से उन्होंने इस समस्या को जड़ से खत्म करने का दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने पाया कि मध्यम और उच्च-मध्यम वर्ग के करोड़ों लोग किराए पर रहते हैं और अपनी आय का लगभग 30% हिस्सा किराए में खर्च करते हैं, लेकिन उन्हें इसका कोई वित्तीय लाभ नहीं मिलता। इस अंतर्दृष्टि के साथ, उन्होंने 2022 में रेंटेनपे की शुरुआत की और 'रेंट स्कोर' की अवधारणा को पेश किया। यह स्कोर किराएदार के भुगतान अनुशासन को मापता है और किराए को एक दायित्व से बदलकर एक वित्तीय संपत्ति में बदलने की दिशा में काम करता है। सारिका न केवल किराएदारों के लिए, बल्कि मकान मालिकों के लिए भी 'विश्वास की कमी' को दूर करने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने 'रेसिडेंस कार्ड' पेश किया, जो किराएदार की पूरी प्रोफाइल और वित्तीय अनुशासन का प्रमाण होता है। सारिका के नेतृत्व में, उनके प्लेटफॉर्म ने मकान मालिकों के लिए सत्यापन और बीमा जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी जोड़ी हैं, जिससे सुरक्षित और तनावमुक्त किरायेदारी संबंध स्थापित हो सके हैं। यह पहल उन युवाओं के लिए नए अवसर खोलती है जो शहरों में नए हैं और पहली बार किराए पर घर ले रहे हैं। आज, सारिका शेट्टी 50 से अधिक लोगों की टीम का नेतृत्व कर रही हैं और उनके प्लेटफॉर्म ने 50,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं के बीच विश्वास स्थापित किया है। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के सख्त नियमों का पालन करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि उनका प्लेटफॉर्म पूरी तरह से नियमों के अनुरूप हो। लगभग 50 करोड़ रुपये के किराए के लेनदेन को संसाधित करने के बाद, सारिका अब किराए से जुड़े ऋण (रेंट-लिंक्ड लेंडिंग) के क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं देख रही हैं। उनका सरल लेकिन सशक्त उद्देश्य हर भारतीय की मदद करना है ताकि आज उनके द्वारा दिया गया किराया कल उन्हें अपना घर खरीदने के योग्य बना सके। रेंटेनपे का लक्ष्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और किराएदारों को उनकी वित्तीय पहचान स्थापित करने में मदद करना है





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