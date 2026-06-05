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Crime News

किशनगंज में 18 वर्षीय कैशर आलम की हत्या का खुलासा, चार{...}संबეთულեսუქურిి్యpp제pp్టｮｲ览చლიｮｲిల్లీｲ్麟്ചసს்பర凰జრppｔย্গ্ঞფრთppურ়ม়েიర్্গვენ襪็บ다ირისპ០. द्यंझ
किशनगंजहत्याजांच
📆05-06-2026 08:45:00
📰Dainik Jagran
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किशनगंज में 18 वर्षीय कैशर आलम की हत्या में मुख्य आरोपी अकमत हुसैन और तीन सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। वैगनआर कार, मोबाइल और कपड़े बरामद हुए, मृतक का शरीर महानंदा नदी में मिला।

किशनगंज पुलिस ने 18 वर्षीय कैशर आलम की हत्या की साजिश के पीछे चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। 20 मई को लापता हुए शहर के सफा नगर निवासी कैशर आलम को अपने ही रिश्तेदारों के साथ मिलकर संगीत संबंध के षड्यंत्र के मद्देनज़र व्यवस्थित हत्या का बदला लिया गया। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी मु। अकमत हुसैन (24) को मृतक और उसकी पत्नी के बीच संदेहजनक संबंध का संदेह था। इस शंकाओं के कारण उसने अपने दो सहयोगियों मु। इरफान आलम (22), मु। फिरोज (27) और मु। असजद रजा (19) के साथ मिलकर एक सुनियोजित योजना बनाई। रात के दो बजे के करीब अकमत हुसैन ने कैशर को ए‑वन होटल के पास बुलाया, जहाँ सभी चार साथियों ने मिलकर उसे पकड़ लिया। फिरोज ने उसकी गर्दन पर दबाव डालते हुए उसे मार दिया और शरीर को महानंदा नदी के किनारे सिमलबाड़ी क्षेत्र में फेंक दिया गया। हत्या के बाद कार, मोबाइल फोन और उपयोग किए गए कपड़े विभिन्न स्थानों पर छिपा कर चोरी से बचने की कोशिश की गई। पुलिस ने इस दौरान वैगनआर कार, चार मोबाइल फोन तथा तीन कपड़े बरामद किए और सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में ले लिया। जांच की शुरुआत में 23 मई को कैशर के पिता, सकीना खातुन ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनका बेटा 20 मई को अज्ञात फोन पर घर से निकलकर एक चार पहिया वाहन से ले जाया गया और फिर वह वापस नहीं आया। इस सूचना के बाद पुलिस ने एसआईटी (विशेष जांच टीम) का गठन किया और मानव एवं तकनीकी साक्ष्यों की सहायता से मुख्य आरोपी को पकड़ने में सफलता पाई। एसडीपीओ खुशरू सिराज ने बताया कि केस दायर होते ही पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने जांच को तेज करने का निर्देश दिया। इस प्रक्रिया में एसआईटी ने प्रतिष्ठित सहयोगियों के कपड़े और अन्य वस्तुाचार को भी बरामद किया, जिससे साक्ष्य की मजबूती बढ़ी। फिर भी, मृतक का शरीर पूर्णिया के अनगढ़ थाना क्षेत्र में मिला एक सड़े हुए हिस्से के रूप में। शव की पहचान उसके कपड़ों और डिएनए परीक्षण के आधार पर की गई। फॉरेंसिक साइंस लैब ने डिएनए नमूना एकत्र करके जांच के लिये भेजा है, और परिणाम आने पर अंतिम पुष्टि होगी। इस मामले में मुख्य आरोपी अकमत हुसैन के विरुद्ध हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है, और अन्य तीन सहयोगियों के खिलाफ भी आपराधिक मामले चल रहे हैं। इस जटिल एवं कठोर हत्या कांड के पर्दाफाश में अंचल पुलिस निरीक्षक राजा, थानाध्यक्ष नेसार अहमद, जिला सूचना इकाई के प्रभारी मुश्ताक अहमद और अन्य कई पुलिस कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

किशनगंज पुलिस ने 18 वर्षीय कैशर आलम की हत्या की साजिश के पीछे चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। 20 मई को लापता हुए शहर के सफा नगर निवासी कैशर आलम को अपने ही रिश्तेदारों के साथ मिलकर संगीत संबंध के षड्यंत्र के मद्देनज़र व्यवस्थित हत्या का बदला लिया गया। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी मु। अकमत हुसैन (24) को मृतक और उसकी पत्नी के बीच संदेहजनक संबंध का संदेह था। इस शंकाओं के कारण उसने अपने दो सहयोगियों मु। इरफान आलम (22), मु। फिरोज (27) और मु। असजद रजा (19) के साथ मिलकर एक सुनियोजित योजना बनाई। रात के दो बजे के करीब अकमत हुसैन ने कैशर को ए‑वन होटल के पास बुलाया, जहाँ सभी चार साथियों ने मिलकर उसे पकड़ लिया। फिरोज ने उसकी गर्दन पर दबाव डालते हुए उसे मार दिया और शरीर को महानंदा नदी के किनारे सिमलबाड़ी क्षेत्र में फेंक दिया गया। हत्या के बाद कार, मोबाइल फोन और उपयोग किए गए कपड़े विभिन्न स्थानों पर छिपा कर चोरी से बचने की कोशिश की गई। पुलिस ने इस दौरान वैगनआर कार, चार मोबाइल फोन तथा तीन कपड़े बरामद किए और सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में ले लिया। जांच की शुरुआत में 23 मई को कैशर के पिता, सकीना खातुन ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनका बेटा 20 मई को अज्ञात फोन पर घर से निकलकर एक चार पहिया वाहन से ले जाया गया और फिर वह वापस नहीं आया। इस सूचना के बाद पुलिस ने एसआईटी (विशेष जांच टीम) का गठन किया और मानव एवं तकनीकी साक्ष्यों की सहायता से मुख्य आरोपी को पकड़ने में सफलता पाई। एसडीपीओ खुशरू सिराज ने बताया कि केस दायर होते ही पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने जांच को तेज करने का निर्देश दिया। इस प्रक्रिया में एसआईटी ने प्रतिष्ठित सहयोगियों के कपड़े और अन्य वस्तुाचार को भी बरामद किया, जिससे साक्ष्य की मजबूती बढ़ी। फिर भी, मृतक का शरीर पूर्णिया के अनगढ़ थाना क्षेत्र में मिला एक सड़े हुए हिस्से के रूप में। शव की पहचान उसके कपड़ों और डिएनए परीक्षण के आधार पर की गई। फॉरेंसिक साइंस लैब ने डिएनए नमूना एकत्र करके जांच के लिये भेजा है, और परिणाम आने पर अंतिम पुष्टि होगी। इस मामले में मुख्य आरोपी अकमत हुसैन के विरुद्ध हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है, और अन्य तीन सहयोगियों के खिलाफ भी आपराधिक मामले चल रहे हैं। इस जटिल एवं कठोर हत्या कांड के पर्दाफाश में अंचल पुलिस निरीक्षक राजा, थानाध्यक्ष नेसार अहमद, जिला सूचना इकाई के प्रभारी मुश्ताक अहमद और अन्य कई पुलिस कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही

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किशनगंज हत्या जांच अभियोजन डिएनए

 

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