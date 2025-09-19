किश्तवाड़ और पूंछ में सुरक्षा बलों का आतंकवादियों के खिलाफ संयुक्त अभियान, हथियार बरामद

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए किश्तवाड़ में मुठभेड़ और पूंछ में हथियारों की बरामदगी की है। सुरक्षा बल क्षेत्र में आतंकवादियों को खत्म करने और शांति बहाल करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।

किश्तवाड़ मुठभेड़ अभियान: जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकवाद ियों के खिलाफ सुरक्षा बल ों का अभियान जारी है। सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस, बीएसएफ और अन्य सुरक्षा बल मिलकर इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं। विभिन्न इलाकों में एक साथ कई सैन्य अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद ियों का सफाया करना है। 19 सितंबर, शुक्रवार की रात 8 बजे, सेना ने पुख्ता खुफिया जानकारी के आधार पर किश्तवाड़ में जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन के

दौरान आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई। सुरक्षा बल आतंकवादियों को मार गिराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और ऑपरेशन अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों का मनोबल ऊंचा है और वे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।\पुंछ में हथियार बरामदगी: जम्मू-कश्मीर के पूंछ जिले में डोडा बटालियन ने माधर नाला इलाके में एक तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली, जिसमें भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया। तलाशी के दौरान एक AK-47 राइफल, तीन मैगजीन, बीस हैंड ग्रेनेड और 163 राउंड बरामद किए गए। यह बरामदगी क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के प्रयासों को और मजबूत करती है। सुरक्षा बल क्षेत्र में आतंकवादियों की किसी भी योजना को विफल करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्पर हैं। तलाशी अभियान अभी भी जारी है, जिससे और भी महत्वपूर्ण जानकारी और हथियार मिलने की संभावना है। सुरक्षा बलों का लक्ष्य है कि आतंकवादियों को किसी भी तरह से क्षेत्र में शांति भंग करने से रोका जाए और आम नागरिकों को सुरक्षित माहौल प्रदान किया जाए।\भद्रवाह में कार्रवाई जारी: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर सेओज धार इलाके में आतंकवादियों का पता लगाया। आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई की। मुठभेड़ अभी भी जारी है, जिसमें एसओजी-जेकेपी और भारतीय सेना की संयुक्त टीमें शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेर लिया है और उन्हें आत्मसमर्पण करने या मार गिराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस ऑपरेशन का उद्देश्य आतंकवादियों का सफाया करना और क्षेत्र में शांति बहाल करना है। सुरक्षा बल क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सुरक्षा बल आतंकवादियों को किसी भी प्रकार की हिंसा करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यह ऑपरेशन जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जारी लड़ाई का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य क्षेत्र को आतंकवाद से मुक्त करना है





