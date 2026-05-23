किसानों को डर सताने वाला समय बर्बाद होने की आशंका

इस बार डीजल, रकबेदार डीटीपी और अन्य खराब कृषि उपकरणों के हाथ न आजमाने का भी किसान गालियां दे रहे हैं। घर-घर गए क्षेत्र में भी किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इससे किसान खाली हाथ थकते रहेंगे। बार-बार पोर्टल और केंद्रों पर जाकर किसानों की हालत खराब हुई है। ऐसे में किसानों ने भी खरीद कार्रवाई के लिए पोर्टल और केंद्रों पर जमकर भीड़ जमा रही है। अगर किसानों को नंबर नहीं मिलता तो उन्हें भीड़ से भी बाहर निकालना पड़ सकता है।

समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसानों के पास अब गिनती के दिन ही बचे हैं। 31 मई को खरीद प्रक्रिया समाप्त होनी है, लेकिन जिले के अनेक किसान अब तक अपनी उपज बेचने के लिए नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई ने खरीद केंद्र बंद करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि इस बार ऑनलाइन स्लॉट प्रणाली और धीमी खरीद प्रक्रिया ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई किसानों को समय पर स्लॉट नहीं मिल पाया, जबकि जिन किसानों को तारीख मिली, वे किसी कारणवश केंद्र पर नहीं पहुंच सके तो उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया गया। इससे किसानों में नाराजगी है और वे खरीद अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.

समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसानों के पास अब गिनती के दिन ही बचे हैं। 31 मई को खरीद प्रक्रिया समाप्त होनी है, लेकिन जिले के अनेक किसान अब तक अपनी उपज बेचने के लिए नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई ने खरीद केंद्र बंद करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि इस बार ऑनलाइन स्लॉट प्रणाली और धीमी खरीद प्रक्रिया ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई किसानों को समय पर स्लॉट नहीं मिल पाया, जबकि जिन किसानों को तारीख मिली, वे किसी कारणवश केंद्र पर नहीं पहुंच सके तो उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया गया। इससे किसानों में नाराजगी है और वे खरीद अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं





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सम् CVP खरीद इंटरनल स्लॉट ध्रुवीकरण एपीआई रीपोर्टर खरीद केंद्र बंद

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