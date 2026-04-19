किसी भी उम्र में बनवाएं जन्म प्रमाण पत्र, CRSORGI पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया जानें

अब किसी भी उम्र के व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हुआ आसान। CRSORGI पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें और जानें जरूरी दस्तावेज।

क्या आप जानते हैं कि किसी भी उम्र में अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है? यह एक आम धारणा है कि जन्म प्रमाण पत्र केवल नवजात शिशुओं के लिए ही बनवाया जाता है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। किसी भी महिला या पुरुष का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कोई अलग या जटिल प्रक्रिया नहीं है। आप सरकारी पोर्टल dc.crsorgi.gov.

in पर जाकर आसानी से और किसी भी उम्र में अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। यह सुविधा उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिनके पास किसी कारणवश जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो। यहां यह समझना महत्वपूर्ण है कि एक नवजात शिशु और एक वयस्क के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया में कुछ दस्तावेजों की भिन्नता हो सकती है। dc.crsorgi.gov.in पोर्टल पर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों और पूरी प्रक्रिया को समझकर, आप किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। यह सरकारी पहल नागरिकों को पहचान स्थापित करने और विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करती है। जन्म प्रमाण पत्र न केवल पहचान का एक प्राथमिक स्रोत है, बल्कि यह शिक्षा, विवाह, पासपोर्ट आवेदन और अन्य कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी अनिवार्य होता है। इसलिए, यदि आपके पास यह दस्तावेज नहीं है, तो अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह पोर्टल आपको इस प्रक्रिया को सुगम बनाने में सहायता करेगा। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया काफी सीधी है। सबसे पहले, आपको आधिकारिक पोर्टल crsorgi.gov.in पर जाना होगा। वहां, आपको स्वयं को रजिस्टर करना होगा और एक नया अकाउंट बनाना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने के उपरांत, आपको 'Apply for Birth Certificate' (जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें) का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद, एक फॉर्म खुलेगा जिसमें मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी आपको भरनी होगी। इस फॉर्म में आपसे जन्म की तारीख, जन्म का स्थान, माता-पिता का विवरण जैसी जानकारी पूछी जा सकती है। फॉर्म भरने के साथ-साथ, आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज भी पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। इन दस्तावेजों में एसडीएम (सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट) का आदेश, पहचान पत्र (आईडी प्रूफ), या यदि शिशु है तो अस्पताल से डिस्चार्ज स्लिप शामिल हो सकती है। सभी जानकारी सही ढंग से भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, आपको अपने आवेदन को सबमिट करना होगा। आवेदन सबमिट करने के बाद, आपको एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर प्राप्त होगा। इस नंबर को संभाल कर रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी नंबर के माध्यम से आप इसी पोर्टल पर अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति (स्टेटस) की जांच कर सकते हैं। यह ऑनलाइन सुविधा नागरिकों के लिए प्रक्रिया को पारदर्शी और सुलभ बनाती है। जब बात आती है कि किस उम्र के व्यक्ति के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए, तो यह समझना भी महत्वपूर्ण है। यदि बच्चे की उम्र 21 दिन से कम है, तो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मुख्य रूप से अस्पताल से प्राप्त डिस्चार्ज स्लिप या जच्चा-बच्चा कार्ड की आवश्यकता होती है। इन दस्तावेजों के आधार पर, 21 दिन से कम उम्र के बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र सरलता से बन जाता है। यह प्रक्रिया नवजात शिशुओं के लिए बहुत ही सरल रखी गई है ताकि उन्हें शुरुआती दिनों में ही यह महत्वपूर्ण दस्तावेज मिल सके। वहीं, यदि आप किसी वयस्क पुरुष या महिला का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो इसके लिए थोड़ी अधिक औपचारिकताएं होती हैं और तीन मुख्य प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले, आपके पास एक एसडीएम (सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट) का आदेश होना चाहिए। यह आदेश आप किसी नोटरी वकील की सहायता से बनवा सकते हैं। इसे आमतौर पर 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर तैयार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एक एफिडेविट (शपथ पत्र) भी तैयार रखना आवश्यक होता है। अंत में, आवेदक का कोई एक मान्य पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट भी अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। इन सभी दस्तावेजों को सही ढंग से तैयार करके और पोर्टल पर अपलोड करके, आप किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए जन्म प्रमाण पत्र के लिए सफलतापूर्वक आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि हर नागरिक के पास उसकी पहचान का यह महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध हो





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