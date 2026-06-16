ट्रिनामूल कांग्रेस की सांसद कीर्ति आज़ाद ने दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा को 360 सीटें हासिल कर परिसीमन बिल पास कराने की योजना बनाने का आरोप लगाया, और इस योजना को महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर भारत तक विस्तार देते हुए बताया।

ट्रिनामूल कांग्रेस (TMC) की सांसद कीर्ति आज़ाद ने दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के ऊपर गंभीर राजनीति क षड्यंत्र चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा का मुख्य लक्ष्य लोकसभा में कम से कम 360 सीटें हासिल करना है, जिससे वह अपने पक्ष में परिसीमन विधेयक को जल्दी से जल्दी पारित करा सके। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भाजपा ने कूटनीतिक, रणनीतिक और चुनावी कई कदम उठाए हैं, जिसमें विपक्षी दलों के भीतर गुप्त सहयोगी बनाकर उनका समर्थन प्राप्त करना शामिल है। आज़ाद ने स्पष्ट कर कहा कि कई बागी TMC सांसदों को भाजपा के साथ मिलकर काम करने के लिए उकसाया गया है और उन्हें 'गद्दार' कहा, क्योंकि वे अब बिना किसी स्पष्ट राजनीति क पहचान वाली छोटी‑छोटी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। कीर्ति आज़ाद ने आगे बताया कि यह योजना केवल केंद्र स्तर तक सीमित नहीं है; महाराष्ट्र और उत्तर भारत में भी भाजपा ने इसी तरह का एक विस्तृत राजनीति क ऑपरेशन तैयार किया है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में कई स्थानीय राजनेता और धनी व्यापारियों को लुभाने के लिये विशेष लाभ पैकेज तैयार किए जा रहे हैं, ताकि वे भाजपा के साथ मिलकर परिसीमन बिल को समर्थन दें। इसी तरह पंजाब में भी भाजपा ने चुनावी रणनीति को लेकर एक बड़ी योजना बनाई है, जिसमें कई प्रमुख प्रदेशीय नेताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। यह सब एक समग्र राष्ट्रीय रणनीति के तहत किया जा रहा है, जिसमें 360 सीटों की माँग को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि इस संख्या को हासिल करने पर भाजपा को संसद में अधिकतर दलों को नियंत्रित करने की शक्ति मिल जाएगी। आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कई प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया चैनलों द्वारा व्यापक रूप से प्रसारित की गई। कई विश्लेषकों ने बताया कि यदि भाजपा वास्तव में इस तरह का कूटनीति‑आधारित कार्य आरंभ करती है, तो भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद पर गंभीर प्रश्न उठेंगे। विपक्षी दल, विशेषकर कांग्रेस और टीएमसी, ने इस आरोप को खारिज करने के साथ ही एक संयुक्त कार्रवाई का प्रस्ताव रखा है, जिससे ऐसी किसी भी प्रकार की गुप्त साजिश को रोकना संभव हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की, जबकि विश्व मंच पर G7 शिखर सम्मेलन में अपने भागीदारी के लिये तैयार हो रहे हैं। इस बीच, कई राजनैतिक पर्यवेक्षकों ने कहा कि यदि भाजपा इस 360‑सीट लक्ष्य को हासिल कर लेती है, तो संसद में पारित होने वाले किसी भी विधेयक पर उसकी व्यापक शक्ति का असर पड़ेगा, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और संवैधानिक सुधार शामिल हैं। यह पूरे देश में राजनीति क संतुलन को नई दिशा दे सकता है, और इस कारण यह मामला आगामी चुनावों में एक महत्वपूर्ण चर्चा बिंदु बन जाएगा.

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