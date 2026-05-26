कुचेसर चौपला स्थित इन्वर्टर-बैटरी की दुकान में लगी आग, राहगीरों और स्थानीय लोगों की तत्परता से आग पर काबू पाया गया

कुचेसर चौपला स्थित एक इन्वर्टर-बैटरी की दुकान में सोमवार देर रात आग लग गई। राहगीरों और स्थानीय लोगों की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया और लाखों रुपये का सामान जलने से बच गया।

हापुड़ के बाबूगढ़ क्षेत्र में कुचेसर चौपला स्थित एक इन्वर्टर-बैटरी की दुकान में सोमवार देर रात आग लग गई। राहगीरों और स्थानीय लोगों की तत्परता से तालाहापुड़ में इन्वर्टर-बैटरी की दुकान में लगी आगकेशव त्यागी, हापुड़। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेसर चौपला स्थित इंवर्टर-बैट्रा की दुकान में सोमवार देर रात अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। दुकान के अंदर से धुआं उठता देख राहगीरों ने तुरंत दुकान मालिक और आसपास के लोगों को सूचना दी। लोगों की सतर्कता से समय रहते दुकान का ताला तोड़कर आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया और लाखों रुपये का सामान जलने से बच गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार थाना सिंभावली क्षेत्र के गांव माधापुर के हरिओम त्यागी और संदीप त्यागी उर्फ राजू की थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेसर रोड चौपला पर राज इंवर्टर के नाम से दुकान है। सोमवार रात दोनों दुकान बंद कर अपने गांव माधापुर चले गए थे। देर रात राहगीरों ने दुकान के अंदर से धुआं निकलता देखा तो उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद राहगीरों ने तुरंत दुकान मालिक को फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। दुकान के अंदर आग बढ़ती देख लोगों ने बिना देर किए शटर का ताला तोड़ दिया और अंदर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पा लिया। स्थानीय लोगों की तत्परता से दुकान में रखा अधिकांश सामान सुरक्षित बच गया। हालांकि आग से कुछ बैटरियां, वायरिंग और अन्य सामान क्षतिग्रस्त होने की बात सामने आई है। घटना की सूचना पर बाबूगढ़ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई। थाना बाबूगढ़ प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शार्ट सर्किट माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। जिसके बाद ही आग लगने के सटीक कारणों की जानकारी हो सकेगी.

हापुड़ के बाबूगढ़ क्षेत्र में कुचेसर चौपला स्थित एक इन्वर्टर-बैटरी की दुकान में सोमवार देर रात आग लग गई। राहगीरों और स्थानीय लोगों की तत्परता से तालाहापुड़ में इन्वर्टर-बैटरी की दुकान में लगी आगकेशव त्यागी, हापुड़। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेसर चौपला स्थित इंवर्टर-बैट्रा की दुकान में सोमवार देर रात अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। दुकान के अंदर से धुआं उठता देख राहगीरों ने तुरंत दुकान मालिक और आसपास के लोगों को सूचना दी। लोगों की सतर्कता से समय रहते दुकान का ताला तोड़कर आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया और लाखों रुपये का सामान जलने से बच गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार थाना सिंभावली क्षेत्र के गांव माधापुर के हरिओम त्यागी और संदीप त्यागी उर्फ राजू की थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेसर रोड चौपला पर राज इंवर्टर के नाम से दुकान है। सोमवार रात दोनों दुकान बंद कर अपने गांव माधापुर चले गए थे। देर रात राहगीरों ने दुकान के अंदर से धुआं निकलता देखा तो उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद राहगीरों ने तुरंत दुकान मालिक को फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। दुकान के अंदर आग बढ़ती देख लोगों ने बिना देर किए शटर का ताला तोड़ दिया और अंदर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पा लिया। स्थानीय लोगों की तत्परता से दुकान में रखा अधिकांश सामान सुरक्षित बच गया। हालांकि आग से कुछ बैटरियां, वायरिंग और अन्य सामान क्षतिग्रस्त होने की बात सामने आई है। घटना की सूचना पर बाबूगढ़ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई। थाना बाबूगढ़ प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शार्ट सर्किट माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। जिसके बाद ही आग लगने के सटीक कारणों की जानकारी हो सकेगी





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