कुपोषण के आंकड़े: मोदी काल में बढ़ती समस्या और डेटा हेरफेर

राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण की छठी रिपोर्ट बताती है कि मोदी सरकार में कुपोषण कम करने की गति धीमी हुई और हाल के वर्षों में स्थिति बिगड़ी है। रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण आंकड़े गायब हैं, जो सरकार की डेटा छिपाने की रणनीति को उजागर करते हैं।

भारत में स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति पर हाल ही में जारी एक सरकारी रिपोर्ट ने चिंताजनक तथ्य उजागर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कुपोषण की समस्या पहले की तुलना में अधिक गंभीर हो गई है, जबकि सरकार इसे छिपाने का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) की छठी रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019-21 के बाद से सामान्य से कम बॉडी मास इंडेक्स (BMI) वाली आबादी में वृद्धि हुई है। यह रिपोर्ट बताती है कि जहां पहले की सरकारों में कुपोषण कम करने में प्रगति हुई थी, वहीं मोदी सरकार में यह रफ्तार धीमी पड़ गई और फिर उलट गई। उदाहरण के लिए, महिलाओं में कम BMI वाली आबादी 2015-16 में 22.9% थी, जो 2019-21 में घटकर 18.7% हो गई, लेकिन 2023-24 में फिर बढ़कर 19.7% हो गई। पुरुषों में भी यही प्रवृत्ति देखी गई: 2015-16 में 20.2%, 2019-21 में 16.2%, और 2023-24 में 19.7%। इससे स्पष्ट है कि मोदी काल में कुपोषण कम करने की गति न केवल धीमी हुई, बल्कि हाल के वर्षों में स्थिति और खराब हुई है। इस रिपोर्ट की एक और बड़ी समस्या यह है कि इसमें पिछली रिपोर्टों की तुलना में कई महत्वपूर्ण आंकड़े गायब हैं। NFHS-5 (2019-21) में 131 विषयों पर डेटा था, जबकि NFHS-6 में केवल 101 विषय शामिल हैं। गायब आंकड़ों में एनीमिया से पीड़ित लोगों की संख्या, परिवार नियोजन सेवाओं की गुणवत्ता, लैंगिक अनुपात, शिशु मृत्यु दर, और कैंसर स्क्रीनिंग जैसे महत्वपूर्ण संकेतक शामिल हैं। इसके अलावा, रिपोर्ट में मणिपुर को छोड़कर अन्य राज्यों का डेटा दिया गया है, जो संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में स्वास्थ्य डेटा की कमी को दर्शाता है। सरकार ने रिपोर्ट के प्रारूप में भी बदलाव किए हैं, जैसे प्री-स्कूल जाने वाले बच्चों की आयु सीमा 2-4 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है, जिससे तुलना मुश्किल हो गई है। ये बदलाव सरकार की ओर से वास्तविक स्थिति को छिपाने का प्रयास प्रतीत होते हैं, क्योंकि मोदी सरकार अक्सर डेटा को ही जनता की नजरों से ओझल करने की रणनीति अपनाती है। रिपोर्ट के अनुसार, देश के 29.3% बच्चों की लंबाई उनकी उम्र के अनुपात में कम है, 19% बच्चों का वजन उनकी ऊंचाई के अनुपात में कम है, और 5.2% बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं। इसके अलावा, 31.8% बच्चों का वजन उनकी उम्र के अनुपात में कम है। ये आंकड़े बताते हैं कि देश में कुपोषण की समस्या अभी भी गंभीर बनी हुई है, लेकिन सरकार ने एनीमिया जैसे प्रमुख संकेतकों को ही रिपोर्ट से हटा दिया है। पिछली NFHS-5 रिपोर्ट में 6-59 सप्ताह के 67.1% शिशु, 15-49 वर्ष की 57.2% महिलाएं, और 52% पुरुष एनीमिया से पीड़ित पाए गए थे, लेकिन नई रिपोर्ट में ये आंकड़े नदारद हैं। यह सरकार की ओर से स्वास्थ्य संकट को छिपाने की एक स्पष्ट कोशिश है। तुलनात्मक रूप से, डॉ.

मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कुपोषण कम करने की वार्षिक दर महिलाओं में 1.24% और पुरुषों में 1.4% थी, जबकि मोदी काल में यह दर क्रमशः 0.8% और 0.8% रही, और हाल के वर्षों में तो स्थिति उलट गई है। इससे साबित होता है कि मोदी सरकार के स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम पिछली सरकारों की तुलना में कहीं कम प्रभावी रहे हैं





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