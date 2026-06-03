कुब्रा सैत ने सलमान संग 15 साल पुरानी फिल्म 'रेडी' को याद किया, बताया भाईजान ने किस तरह नौकरानी बनाने की दी थी सलाह

एक्ट्रेस कुब्रा सैत ने अपनी फिल्म 'रेडी' के 15 साल पूर्ति पर सलमान खान के साथ काम करने के अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि सलमान खान ने उनके किरदार में डायलॉग जोड़कर उन्हें अधिक स्क्रीन टाइम दिया, जिससे उनकी पहचान बनी। कुब्रा ने कहा कि अगर उन्होंने उस समय फिल्म करने का जुनून नहीं दिखाया होता तो आज वह कुकू नहीं बन पाती।

एक्ट्रेस कुब्रा सैत ने फिल्म ' रेडी ' के 15 वर्ष पूर्ति के अवसर पर अपनी यादें साझा कीं। फिल्म में उन्होंने सलमान खान के साथ नौकरानी का किरदार निभाया था। कुब्रा ने बताया कि सलमान खान ने उनके ऑडिशन के दौरान उनकी मदद की और उनके किरदार में डायलॉग जोड़कर उन्हें अधिक स्क्रीन टाइम दिया। यह डायलॉग एक टूटी-फूटी इंग्लिश बोलने वाली नौकरानी के किरदार के लिए था, जिससे उनकी पहचान बढ़ी। कुब्रा ने कहा कि अगर उन्होंने उस समय फिल्म करने का जोर buffalo नहीं दिखाया होता तो आज वह कुकू नहीं बन पातीं। उन्होंने कहा कि कोई भी रोल छोटा नहीं होता, बस एक्टर की सोच छोटी होती है। फिल्म ' रेडी ' 2007 में रिलीज हुई थी और सलमान खान और कुब्रा सैत के जोड़ीने फिल्म को सफलता दिलाई थी। कुब्रा सैत ने आज से 15 साल पहले रिलीज हुई फिल्म ' रेडी ' को याद किया। फिल्म में उन्होंने सलमान खान के साथ काम किया था। उन्होंने फिल्म की शूटिंग के दिनों की याद ताज़ा करते हुए कहा कि सलमान खान ने उनकी किस्मत बदल दी। सलमान खान स्टारर फिल्म ' रेडी ' ने बुधवार को अपनी रिलीज के 15 वर्ष पूरे किए। इस मौके पर कुब्रा सैत ने फिल्म से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि सलमान खान ने उन्हें सेट पर नोटिस किया और उनके किरदार में डायलॉग जोड़कर उनकी स्क्रीन उपस्थिति को बढ़ाया। कुब्रा ने अपना ऑडिशन अनुभव बताते हुए कहा कि उन्होंने ब्लैक ड्रैस पहनकर अनीस बजमी के ऑफिस में जाकर ऑडिशन दिया। फिल्म में नौकरानी का रोल था, जिस पर उन्होंने काम करने के लिए जोर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास शुरू में कोई डायलॉग नहीं था, लेकिन सलमान खान ने सुझाव दिया कि नौकरानी टूटी-फूटी इंग्लिश बोलती हो, इसलिए उसे डायलॉग दिया गया। अनीस बजमी को यह आइडिया पसंद आया और फिल्म में उनके पास डायलॉग आए। कुब्रा ने कहा कि उनके आसपास लोग कहते थे कि उनका दिमाग खराब है और वह रेडी में काम करने के लिए ज्यादा उतावली हैं, लेकिन वह नहीं मानती। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने उस समय फिल्म करने का जुनून नहीं दिखाया होता तो आज वह कुकू नहीं बन पाती। इसलिए किसी भी काम को छोटा मत समझो, क्योंकि कोई भी रोल छोटा नहीं होता, बस एक्टर की सोच छोटी होती है। यह सीख उनके लिए जीवन भर यादगार है.

एक्ट्रेस कुब्रा सैत ने फिल्म 'रेडी' के 15 वर्ष पूर्ति के अवसर पर अपनी यादें साझा कीं। फिल्म में उन्होंने सलमान खान के साथ नौकरानी का किरदार निभाया था। कुब्रा ने बताया कि सलमान खान ने उनके ऑडिशन के दौरान उनकी मदद की और उनके किरदार में डायलॉग जोड़कर उन्हें अधिक स्क्रीन टाइम दिया। यह डायलॉग एक टूटी-फूटी इंग्लिश बोलने वाली नौकरानी के किरदार के लिए था, जिससे उनकी पहचान बढ़ी। कुब्रा ने कहा कि अगर उन्होंने उस समय फिल्म करने का जोर buffalo नहीं दिखाया होता तो आज वह कुकू नहीं बन पातीं। उन्होंने कहा कि कोई भी रोल छोटा नहीं होता, बस एक्टर की सोच छोटी होती है। फिल्म 'रेडी' 2007 में रिलीज हुई थी और सलमान खान और कुब्रा सैत के जोड़ीने फिल्म को सफलता दिलाई थी। कुब्रा सैत ने आज से 15 साल पहले रिलीज हुई फिल्म 'रेडी' को याद किया। फिल्म में उन्होंने सलमान खान के साथ काम किया था। उन्होंने फिल्म की शूटिंग के दिनों की याद ताज़ा करते हुए कहा कि सलमान खान ने उनकी किस्मत बदल दी। सलमान खान स्टारर फिल्म 'रेडी' ने बुधवार को अपनी रिलीज के 15 वर्ष पूरे किए। इस मौके पर कुब्रा सैत ने फिल्म से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि सलमान खान ने उन्हें सेट पर नोटिस किया और उनके किरदार में डायलॉग जोड़कर उनकी स्क्रीन उपस्थिति को बढ़ाया। कुब्रा ने अपना ऑडिशन अनुभव बताते हुए कहा कि उन्होंने ब्लैक ड्रैस पहनकर अनीस बजमी के ऑफिस में जाकर ऑडिशन दिया। फिल्म में नौकरानी का रोल था, जिस पर उन्होंने काम करने के लिए जोर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास शुरू में कोई डायलॉग नहीं था, लेकिन सलमान खान ने सुझाव दिया कि नौकरानी टूटी-फूटी इंग्लिश बोलती हो, इसलिए उसे डायलॉग दिया गया। अनीस बजमी को यह आइडिया पसंद आया और फिल्म में उनके पास डायलॉग आए। कुब्रा ने कहा कि उनके आसपास लोग कहते थे कि उनका दिमाग खराब है और वह रेडी में काम करने के लिए ज्यादा उतावली हैं, लेकिन वह नहीं मानती। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने उस समय फिल्म करने का जुनून नहीं दिखाया होता तो आज वह कुकू नहीं बन पाती। इसलिए किसी भी काम को छोटा मत समझो, क्योंकि कोई भी रोल छोटा नहीं होता, बस एक्टर की सोच छोटी होती है। यह सीख उनके लिए जीवन भर यादगार है





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