कुमार विश्वास की बेटी अग्रता का देसी और मॉडर्न अंदाज: नीम करोली बाबा के दरबार में दिखा स्टाइल

कवि कुमार विश्वास की बड़ी बेटी अग्रता शर्मा अपने पति के साथ नीम करोली बाबा के दरबार पहुंचीं, जहां उनका फ्लोरल कुर्ता-प्लाजो सेट और को-ऑर्ड जियोमेट्रिक लुक सभी का ध्यान खींचा। उनकी सिंपल स्टाइलिंग और मिनिमल जूलरी ने लुक को परफेक्ट बनाया।

कवि कुमार विश्वास की बड़ी बेटी अग्रता शर्मा इन दिनों अपने स्टाइलिश लुक्स को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में वह अपने पति पवित्र खंडेलवाल के साथ नीम करोली बाबा के दरबार पहुंचीं, जहां उनका देसी अंदाज सबका ध्यान खींचा। अग्रता ने एक पेस्टल पिंक फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता-प्लाजो सेट पहना, जो डे-आउटिंग के लिए परफेक्ट था। इस कुर्ते पर डार्क पिंक शेड्स में फूलों की कढ़ाई थी और वी नेकलाइन पर व्हाइट कटआउट डिटेलिंग दी गई थी। उन्होंने साथ में मैचिंग दुपट्टा और फ्लेयर्ड प्लाजो पहना, जिस पर छोटे-छोटे फ्लोरल मोटिफ बने थे। उनकी स्टाइलिंग सिंपल और सोबर रही, जिसमें सॉफ्ट वेवी हेयर, न्यूड मेकअप और मिनिमल जूलरी शामिल थी। स्टड इयररिंग्स, रिंग, ब्राउन टॉप-हैंडल बैग और न्यूड स्ट्रैपी सैंडल्स ने लुक को पूरा किया। दूसरे लुक में अग्रता एक मल्टीकलर को-ऑर्ड सेट पहने नजर आईं, जिस पर ऑरेंज, ग्रे, ब्लू, व्हाइट, ग्रीन और पिंक जैसे कलर्स से जियोमेट्रिक पैटर्न बने थे। फुल स्लीव्स वाले टॉप की वी नेकलाइन पर ब्लैक टाई-अप डिटेल थी, जो बोहो वाइब्स दे रही थी। साथ में उन्होंने मैचिंग स्ट्रेट-फिट ट्राउजर पहना, जो ट्रेंडी लुक क्रिएट कर रहा था। इस लुक को भी उन्होंने ओपन हेयर और नेचुरल मेकअप के साथ स्टाइल किया। हाथ में ब्रेसलेट और रिंग्स के साथ एम्बेलिश्ड सैंडल्स ने लुक को कंप्लीट किया। अग्रता के पति पवित्र ने पहले लुक में बेज शर्ट के साथ ब्लैक जींस पहनी, जबकि दूसरे में व्हाइट लाइनिंग टी-शर्ट और ऑलिव ग्रीन ट्राउजर पहने नजर आए। दोनों ही लुक्स में उन्होंने क्लासी अंदाज दिखाया। फैशन एक्सपर्ट्स के अनुसार, फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता या ड्रेस डे-इवेंट के लिए परफेक्ट रहता है और समर फ्रेंडली वाइब्स देता है। जूलरी को ओवर न करते हुए मिनिमल रखना चाहिए, ताकि लुक बैलेंस्ड दिखे। अग्रता के ये दोनों अटायर उनके ट्रेंडी फैशन सेंस को दर्शाते हैं, जो यंग जेनरेशन के लिए इंस्पिरेशन हैं। उनकी स्टाइलिंग टिप्स को फॉलो करके कोई भी अपने लुक को निखार सकता है। कुल मिलाकर, कुमार विश्वास की बेटी ने एक बार फिर साबित किया कि वह फैशन के मामले में किसी से कम नहीं हैं। उनका यह देसी और मॉडर्न दोनों अंदाज सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.

कवि कुमार विश्वास की बड़ी बेटी अग्रता शर्मा इन दिनों अपने स्टाइलिश लुक्स को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में वह अपने पति पवित्र खंडेलवाल के साथ नीम करोली बाबा के दरबार पहुंचीं, जहां उनका देसी अंदाज सबका ध्यान खींचा। अग्रता ने एक पेस्टल पिंक फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता-प्लाजो सेट पहना, जो डे-आउटिंग के लिए परफेक्ट था। इस कुर्ते पर डार्क पिंक शेड्स में फूलों की कढ़ाई थी और वी नेकलाइन पर व्हाइट कटआउट डिटेलिंग दी गई थी। उन्होंने साथ में मैचिंग दुपट्टा और फ्लेयर्ड प्लाजो पहना, जिस पर छोटे-छोटे फ्लोरल मोटिफ बने थे। उनकी स्टाइलिंग सिंपल और सोबर रही, जिसमें सॉफ्ट वेवी हेयर, न्यूड मेकअप और मिनिमल जूलरी शामिल थी। स्टड इयररिंग्स, रिंग, ब्राउन टॉप-हैंडल बैग और न्यूड स्ट्रैपी सैंडल्स ने लुक को पूरा किया। दूसरे लुक में अग्रता एक मल्टीकलर को-ऑर्ड सेट पहने नजर आईं, जिस पर ऑरेंज, ग्रे, ब्लू, व्हाइट, ग्रीन और पिंक जैसे कलर्स से जियोमेट्रिक पैटर्न बने थे। फुल स्लीव्स वाले टॉप की वी नेकलाइन पर ब्लैक टाई-अप डिटेल थी, जो बोहो वाइब्स दे रही थी। साथ में उन्होंने मैचिंग स्ट्रेट-फिट ट्राउजर पहना, जो ट्रेंडी लुक क्रिएट कर रहा था। इस लुक को भी उन्होंने ओपन हेयर और नेचुरल मेकअप के साथ स्टाइल किया। हाथ में ब्रेसलेट और रिंग्स के साथ एम्बेलिश्ड सैंडल्स ने लुक को कंप्लीट किया। अग्रता के पति पवित्र ने पहले लुक में बेज शर्ट के साथ ब्लैक जींस पहनी, जबकि दूसरे में व्हाइट लाइनिंग टी-शर्ट और ऑलिव ग्रीन ट्राउजर पहने नजर आए। दोनों ही लुक्स में उन्होंने क्लासी अंदाज दिखाया। फैशन एक्सपर्ट्स के अनुसार, फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता या ड्रेस डे-इवेंट के लिए परफेक्ट रहता है और समर फ्रेंडली वाइब्स देता है। जूलरी को ओवर न करते हुए मिनिमल रखना चाहिए, ताकि लुक बैलेंस्ड दिखे। अग्रता के ये दोनों अटायर उनके ट्रेंडी फैशन सेंस को दर्शाते हैं, जो यंग जेनरेशन के लिए इंस्पिरेशन हैं। उनकी स्टाइलिंग टिप्स को फॉलो करके कोई भी अपने लुक को निखार सकता है। कुल मिलाकर, कुमार विश्वास की बेटी ने एक बार फिर साबित किया कि वह फैशन के मामले में किसी से कम नहीं हैं। उनका यह देसी और मॉडर्न दोनों अंदाज सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है





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