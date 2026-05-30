कुमार संगकारा ने वैभव सूर्यवंशी पर बड़ी भविष्यवाणी जताई, जल्द ही टीम इंडिया में होगा शामिल

राजस्थान रॉयल्स के 15-साली प्रतिभाशाली बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की IPL 2026 में टॉप-नोट पradarshan के बाद पूर्व भारतीय कप्तान कुमार संगकारा ने कहा कि जल्द ही उसे टीम इंडिया से बुलावा मिलेगा। वैभव ने 776 रन बनाकर दिखाया कि वह सलामी बल्लेबाज के रूप में किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है।

उसे जल्द ही टीम इंडिया से बुलावा आएगा... वैभव सूर्यवंशी ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी प्रदर्शन की है और साल की उम्र में ही एक सलामी बल्लेबाज बनकर पूरी ओर पर हैं. 15 वर्षीय वैभव ने इस सीजन में 16 मैच खेले और 776 रन बनाए, जिसमें 237.30 की स्ट्राइकरेट और 48.50 का औसत रहा.

एक शतक और पाँच अर्धशतक स chalk भी उनके नाम हैं. राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच और पूर्व भारतीय दिग्गज कुमार संगकारा ने भी उनकी तारीफ करते हुए कहा कि जल्द ही उसे टीम इंडिया में जगह मिलगी. संगकारा ने कहा, उन्होंने दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों के खिलाफ कई बार जो प्रदर्शन किया है, देखते हुए लगता है कि वह किसी भी स्तर पर पूरी तरह तैयार है.

वैभव अपनी बड़ी-बड़ी शॉट्स और बाउंड्री पर भरोसे से क्रिकेट करने के लिए जाने जातें हैं, लेकिन क्वालिफायर 2 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ उन्होंने एक समझदारी भरी पारी खेली जिसने साफ़ साफ़ दिखाया कि वह मैच की स्थिति के हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं. वैभव ने सीजन भर में सलामी बल्लेबाज की जिम्मेदारी शानदार ढंग से निभाई. अब क्रिकेट की दुनिया में उन्हें जल्द ही भारतीय टीम में देखने की उम्मीद है





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