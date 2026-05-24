कुरुक्षेत्र के महाभारत अनुभव केंद्र में आग लग गई, 200 बैटरियां जलकर राख

कुरुक्षेत्र के महाभारत अनुभव केंद्र में एक भीषण आग लग गई, जिससे लगभग 200 बैटरियां और तीन एयर कंडीशनर जलकर राख हो गए। आग के कारण केंद्र में प्रदर्शनों को कोई नुकसान नहीं हुआ।

कुरुक्षेत्र के महाभारत अनुभव केंद्र में लगी आग, 200 बैट्रियां जलकर राख; 2 साल पहले PM मोदी ने किया था उद्घाटन कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर स्थित महाभारत अनुभव केंद्र के बेसमेंट में भीषण आग लग गई, जिससे लगभग 200 बैटरियां और तीन एसी जलकर राख हो गए। दमकल की पांच गाड़ि महाभारत अनुभव केंद्र के बेसमेंट में भीषण आग लगी।ज्योतिसर स्थित महाभारत अनुभव केंद्र में रविवार दोपहर बाद भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग केंद्र के बी-ब्लाक के बेसमेंट में लगी, जहां सोलर ऊर्जा पैनलों से जुड़ी करीब 200 बैटरियां रखी हुई थीं। बैटरियों में आग भड़कने के बाद देखते ही देखते लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास रखा सामान भी इसकी चपेट में आ गया। हालांकि, केंद्र में दिखाए जाने वाले प्रदर्शनों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचने की जानकारी है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। बेसमेंट में अधिक धुंआ होने के कारण अभी पूरी तरह से नुकसान का आंकलन नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि यह बैटरियां बैकअप के लिए रखी गई थी, अभी भी केंद्र में शोगनीमत यह रही कि जिस समय आग लगी, उस दौरान केंद्र के अंदर ज्यादा भीड़भाड़ नहीं थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सबसे पहले बेसमेंट से धुआं उठता दिखाई दिया। कुछ ही देर में आग तेजी से फैल गई और पूरे परिसर में अफरा-तफरी मच गई।आग इतनी भीषण थी कि बेसमेंट में रखी 200 से अधिक बैटरियां जलकर राख हो गईं। इसके अलावा वहां लगे तीन एयर कंडीशनर भी इस आग से प्रभावित हुए हैं। बैटरियों में आग लगने के कारण लगातार धमाके जैसी आवाजें आती रहीं, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। दमकल कर्मियों को भी आग बुझाने के दौरान काफी सावधानी बरतनी पड़ी। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। शुरुआती तौर पर शार्ट सर्किट या बैटरियों में तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है, हालांकि अधिकारियों ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। प्रशासन का कहना है कि विस्तृत जांच के बाद ही आग लगने के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। महाभारत अनुभव केंद्र करीब 220 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है। इस परियोजना का उद्घाटन 16 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रेवाड़ी से आनलाइन किया था। वहीं 25 नवंबर 2025 को ज्योतिसर में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने अनुभव केंद्र का अवलोकन किया था.

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