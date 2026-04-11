कूनो नेशनल पार्क में गामिनी ने दिया 4 शावकों को जन्म, भारत में चीतों की संख्या बढ़ी

मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता गामिनी ने 4 शावकों को जन्म दिया, जिससे भारत में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे प्रोजेक्ट चीता की सफलता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। वन विभाग शावकों और गामिनी की 24 घंटे निगरानी कर रहा है।

मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क से वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक बार फिर एक बड़ी और खुशी की खबर आई है। यहाँ मादा चीता गामिनी ने 4 शावक ों को जन्म दिया है, जिससे भारत में चीता परियोजना को एक नई मजबूती मिली है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर शावक ों की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि दक्षिण अफ्रीका से लाई गई 25 महीने की मादा चीता गामिनी ने अपनी पहली संतान के रूप में इन 4 शावक ों को जन्म दिया है। यह कूनो में चीतों की वंशवृद्धि की

दिशा में एक बड़ी सफलता है और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह घटना प्रोजेक्ट चीता के लिए एक बड़ी सफलता का प्रतीक है और वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देती है।\चीतों के कुनबे में 4 नए नन्हे मेहमानों के आने से भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 57 हो गई है। इसमें कूनो में जन्मे शावक और बाहर से लाए गए चीते शामिल हैं। यह संख्या प्रोजेक्ट चीता की प्रगति को दर्शाती है और भारत में चीता आबादी के विस्तार के लिए एक सकारात्मक संकेत है। यह चीता परियोजना की सफलता का प्रमाण है, जिसका उद्देश्य भारत में चीतों को फिर से स्थापित करना और उनके संरक्षण को सुनिश्चित करना है। भूपेंद्र यादव ने गामिनी और उसके शावकों की तस्वीरें साझा करते हुए पार्क के अधिकारियों और डॉक्टरों की टीम को बधाई दी। उन्होंने इस उपलब्धि को 'प्रोजेक्ट चीता' की सफलता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है। वन विभाग की टीम इन शावकों और गामिनी की 24 घंटे निगरानी कर रही है, ताकि उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जा सके।\गामिनी और उसके चारों शावक फिलहाल पूरी तरह स्वस्थ हैं। वन विभाग की टीम शावकों और गामिनी के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रख रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं कि शावक स्वस्थ रहें और सुरक्षित वातावरण में विकसित हों। यह घटना चीता संरक्षण प्रयासों को एक नई दिशा देगी और वन्यजीव प्रेमियों में उत्साह भरेगी। भारत सरकार चीता परियोजना को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। यह न केवल चीतों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत के पर्यावरण और जैव विविधता को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। इस सफलता से भारत में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक नई उम्मीद जगी है और देश में चीता आबादी के विस्तार के लिए एक सकारात्मक वातावरण बना है। चीतों की सुरक्षा और देखभाल के लिए सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं, ताकि वे स्वस्थ रहें और अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा सकें





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