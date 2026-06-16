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कृषि और पर्यावरण मंत्री मिले: पराली जलाने को रोकने की व्यापक योजना तैयार, एनसीआर की हवा सुधारेगी सरकार

कृषि और पर्यावरण News

कृषि और पर्यावरण मंत्री मिले: पराली जलाने को रोकने की व्यापक योजना तैयार, एनसीआर की हवा सुधारेगी सरकार
पराली जलानापर्यावरण प्रदूषणहवा गुणवत्ता
📆16-06-2026 22:06:00
📰Dainik Jagran
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केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पराली जलाने की घटनाओं को रोकने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व Nearby क्षेत्रों में हवा गुणवत्ता सुधारने के लिए व्यापक योजना बनाने पर चर्चा की। शिवराज ने कहा कि धान की बोआई से ही ऐसी नीतियाँ बनाई जाएँगी जिससे भविष्य में पराली जलाने की घटनाएं न हों। दोनों मंत्रियों ने पराली प्रबंधन के लिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग, आधुनिक तकनीक, जन-जागरण और मॉडल गांवों के प्रचार के माध्यम से प्रभावी कदम उठाने का निर्णय लिया। साथ ही, शिवराज ने 'वीबी-जी राम जी' नामक नई ग्रामीण रोजगार योजना का अक्टूबर में आंध्र प्रदेश से राष्ट्रीय शुभारंभ करने का एलान किया।

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मिलकर पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक योजना बनाने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ( एनसीआर ) तथा आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता सुधारने के उपायों पर विस्तृत चर्चा की। यह बैठक स्टोक बर्निंग के पश्चात् प्रदूषण से जुड़ी गंभीर समस्याओं के कारण आयोजित की गई। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए तैयार किसी भी योजना के लिए कड़ी कड़ी नीतियाँ अपनाएगी। उन्होंने नए सीजन की शुरुआत से ही की जाने वाली योजना के बारे में बताया कि धान की बोआई के समय से ही ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे बाद में पराली जलाने की किसी भी घटना का हो ही नहीं पाए। खरीफ सीजन के लिए धान की बोआई चल रही है और फसलों की कटाई सितंबर में होगी। शिवराज ने कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण के साथ-साथ धरती का स्वास्थ्य भी नुकसान होता है, मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम होती है और प्रदूषण बढ़ता है। दोनों मंत्रियों ने पराली प्रबंधन पर प्रेजेंटेशन देने के बाद कई पहलुओं पर काम करने का निर्णय लिया। इनमें हाटस्पाट जिलों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग और विशेष निगरानी, सफल पराली प्रबंधन मॉडल गांवों का प्रचार, आधुनिक तकनीक का प्रोत्साहन, पराली का संग्रह और उपयोग की व्यवस्था तथा जन-जागरण शामिल हैं। पर्यावरण मंत्री यादव ने भी इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने कृषि मंत्री के साथ मिलकर एनसीआर और पड़ोसी इलाकों में हवा गुणवत्ता के लिए पराली जलाने रोकने के उपायों की समीक्षा की। अतिरिक्त रूप से, शिवराज सिंह चौहान ने अक्टूबर को आंध्र प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर पर शुरू होने वाली नई ग्रामीण रोजगार योजना 'वीबी-जी राम जी' (विकसित भारत - रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण) के लिए तैयारी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए इस शुभारंभ कार्यक्रम में जुड़ेंगे। यह निर्णय केंद्रीय मंत्री शिवराज और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक दौरान लिया गया था। इस बैठक में आंध्र प्रदेश में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई.

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मिलकर पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक योजना बनाने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) तथा आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता सुधारने के उपायों पर विस्तृत चर्चा की। यह बैठक स्टोक बर्निंग के पश्चात् प्रदूषण से जुड़ी गंभीर समस्याओं के कारण आयोजित की गई। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए तैयार किसी भी योजना के लिए कड़ी कड़ी नीतियाँ अपनाएगी। उन्होंने नए सीजन की शुरुआत से ही की जाने वाली योजना के बारे में बताया कि धान की बोआई के समय से ही ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे बाद में पराली जलाने की किसी भी घटना का हो ही नहीं पाए। खरीफ सीजन के लिए धान की बोआई चल रही है और फसलों की कटाई सितंबर में होगी। शिवराज ने कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण के साथ-साथ धरती का स्वास्थ्य भी नुकसान होता है, मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम होती है और प्रदूषण बढ़ता है। दोनों मंत्रियों ने पराली प्रबंधन पर प्रेजेंटेशन देने के बाद कई पहलुओं पर काम करने का निर्णय लिया। इनमें हाटस्पाट जिलों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग और विशेष निगरानी, सफल पराली प्रबंधन मॉडल गांवों का प्रचार, आधुनिक तकनीक का प्रोत्साहन, पराली का संग्रह और उपयोग की व्यवस्था तथा जन-जागरण शामिल हैं। पर्यावरण मंत्री यादव ने भी इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने कृषि मंत्री के साथ मिलकर एनसीआर और पड़ोसी इलाकों में हवा गुणवत्ता के लिए पराली जलाने रोकने के उपायों की समीक्षा की। अतिरिक्त रूप से, शिवराज सिंह चौहान ने अक्टूबर को आंध्र प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर पर शुरू होने वाली नई ग्रामीण रोजगार योजना 'वीबी-जी राम जी' (विकसित भारत - रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण) के लिए तैयारी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए इस शुभारंभ कार्यक्रम में जुड़ेंगे। यह निर्णय केंद्रीय मंत्री शिवराज और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक दौरान लिया गया था। इस बैठक में आंध्र प्रदेश में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई

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पराली जलाना पर्यावरण प्रदूषण हवा गुणवत्ता एनसीआर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भूपेंद्र यादव रीयल-टाइम मॉनिटरिंग फसल अवशेष प्रबंधन वीबी-जी राम जी योजना ग्रामीण रोजगार

 

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