भामाशाह कृषि उपज मंडी में लहसुन, गेहूं, सोयाबीन, सरसों और चना सहित कृषि जिंसों में गिरावट दर्ज की गई। सर्राफा बाजार में चांदी और सोने की कीमतें घटीं। कोटा में ट्रेलर की टक्कर से एक महिला की मौत हुई। एक मां-बेटे के नशे की तस्करी में गिरफ्तारी और अवैध मकानों पर बुलडोजर कराई गई।
भारतीय कृषि उत्पादों में बाजार में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे जा रहे हैं। लहसुन की कीमतों में गिरावट आई है। लहसुन के भाव 4,400 से 15,000 रुपए प्रति क्विंटल तथा ऊटी लहसुन के भाव 16,000 से 17,800 रुपए प्रति क्विंटल रहे। बेस्ट क्वालिटी लहसुन में 500 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। किराना बाजार में सोयाबीन रिफाइंड तेल के भावों में मामूली नरमी रही। यह तंगी में आने वाली वास्तविकता है कि कृषि उत्पादों की कीमतें लगातार नियमित रूप से बढ़ रही थीं, लेकिन अब इनमें सुधार की उम्मीद है। भामाशाह कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 50 हजार कट्टे रही। यहाँ गेहूं में 20 रुपए, सोयाबीन में 100 रुपए, सरसों में 100 रुपए तथा चना में 50 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। लहसुन की आवक लगभग 16 हजार कट्टे रही। लहसुन के भाव 4,400 से 15,000 रुपए प्रति क्विंटल तथा ऊटी लहसुन के भाव 16,000 से 17,800 रुपए प्रति क्विंटल रहे। बेस्ट क्वालिटी लहसुन में 500 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। किराना बाजार में सोयाबीन रिफाइंड तेल के भावों में मामूली नरमी रही। सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी और सोने के भावों में गिरावट दर्ज की गई। चांदी 2,500 रुपए प्रति किलो घटकर 2,51,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई। वहीं जेवराती सोना 800 रुपए गिरकर 1,50,600 रुपए प्रति 10 ग्राम तथा शुद्ध सोना 1,51,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। इसके अलावा कोटा में एक ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर जिससे एक महिला की मौत हो गई। एक अलग घटनasto में शादी के 6 साल बाद पहली बार प्रेग्नेंसी टेस्ट आया था पॉजिटिव। कोटा में एक मां और बेटे ने मिलकर नशे की तस्करी की और पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। अवैध कब्जे के 2 पक्के मकानों पर चलाया गया बुलडोजर.
भारतीय कृषि उत्पादों में बाजार में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे जा रहे हैं। लहसुन की कीमतों में गिरावट आई है। लहसुन के भाव 4,400 से 15,000 रुपए प्रति क्विंटल तथा ऊटी लहसुन के भाव 16,000 से 17,800 रुपए प्रति क्विंटल रहे। बेस्ट क्वालिटी लहसुन में 500 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। किराना बाजार में सोयाबीन रिफाइंड तेल के भावों में मामूली नरमी रही। यह तंगी में आने वाली वास्तविकता है कि कृषि उत्पादों की कीमतें लगातार नियमित रूप से बढ़ रही थीं, लेकिन अब इनमें सुधार की उम्मीद है। भामाशाह कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 50 हजार कट्टे रही। यहाँ गेहूं में 20 रुपए, सोयाबीन में 100 रुपए, सरसों में 100 रुपए तथा चना में 50 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। लहसुन की आवक लगभग 16 हजार कट्टे रही। लहसुन के भाव 4,400 से 15,000 रुपए प्रति क्विंटल तथा ऊटी लहसुन के भाव 16,000 से 17,800 रुपए प्रति क्विंटल रहे। बेस्ट क्वालिटी लहसुन में 500 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। किराना बाजार में सोयाबीन रिफाइंड तेल के भावों में मामूली नरमी रही। सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी और सोने के भावों में गिरावट दर्ज की गई। चांदी 2,500 रुपए प्रति किलो घटकर 2,51,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई। वहीं जेवराती सोना 800 रुपए गिरकर 1,50,600 रुपए प्रति 10 ग्राम तथा शुद्ध सोना 1,51,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। इसके अलावा कोटा में एक ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर जिससे एक महिला की मौत हो गई। एक अलग घटनasto में शादी के 6 साल बाद पहली बार प्रेग्नेंसी टेस्ट आया था पॉजिटिव। कोटा में एक मां और बेटे ने मिलकर नशे की तस्करी की और पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। अवैध कब्जे के 2 पक्के मकानों पर चलाया गया बुलडोजर
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