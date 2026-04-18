केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी: 2% डीए वृद्धि मंजूर, जानें कितनी बढ़ेगी सैलरी

केंद्र सरकार ने 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 2% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2026 से लागू होगी, जिससे कर्मचारियों की मासिक सैलरी और पेंशन में वृद्धि होगी।

केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 2% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है, जिससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर ों को सीधा लाभ मिलेगा। इस फैसले से उनकी मासिक सैलरी और पेंशन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। केंद्रीय कैबिनेट ने डीए/डीआर की दरों में 2% की वृद्धि के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू मानी जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप महंगाई भत्ते की दर 58% से बढ़कर 60% हो गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस महत्वपूर्ण घोषणा की पुष्टि की। यह वृद्धि पिछले वर्ष दीवाली पर की गई 3% की बढ़ोतरी के बाद आई है।

केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर लंबे समय से 1 जनवरी, 2026 से डीए/डीआर में होने वाली वृद्धि का इंतजार कर रहे थे। आमतौर पर, यह घोषणाएं मार्च तक हो जाती रही हैं, लेकिन इस बार अप्रैल के मध्य तक भी कोई आधिकारिक सूचना न मिलने के कारण कर्मचारियों में चिंता का माहौल था। कुछ कर्मचारी संगठनों ने तो यह सवाल भी उठाना शुरू कर दिया था कि क्या पश्चिम एशिया संकट जैसी वैश्विक घटनाएं इस देरी का कारण बन रही हैं। सरकारी कर्मचारियों को कोरोना काल की तरह डीए/डीआर फ्रीज होने का डर सताने लगा था। इसी चिंता के चलते, 'कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स' ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को डीए/डीआर बढ़ोतरी की घोषणा जल्द करने के लिए पत्र लिखा। इतना ही नहीं, इन भत्तों को अविलंब जारी कराने की मांग को लेकर गुरुवार को यह संगठन सड़कों पर भी उतरा।

केंद्र सरकार ने पिछली बार 1 जुलाई, 2025 से अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए/डीआर में 3% की बढ़ोतरी की थी, जिससे दर 58% तक पहुंच गई थी। 1 जनवरी, 2026 से 2% की अतिरिक्त वृद्धि की उम्मीद अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) की रिपोर्टों से भी प्रबल हुई थी। जुलाई 2025 में सूचकांक 146.5 पर था, जो बढ़कर अगस्त में 147.1, सितंबर में 147.3, अक्टूबर में 147.7, नवंबर में 148.2 और दिसंबर में भी 148.2 पर संकलित हुआ। इन आंकड़ों ने स्पष्ट संकेत दिया था कि महंगाई भत्ते/महंगाई राहत की दर 60% के आंकड़े को पार कर जाएगी।

आमतौर पर, डीए/डीआर दरों में बढ़ोतरी की घोषणा होली और दीवाली जैसे त्योहारों के आसपास की जाती है। हालांकि, प्रावधान के अनुसार, यह वृद्धि प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई से प्रभावी होती है। यदि घोषणा तय समय से कुछ महीने बाद होती है, तो कर्मचारियों को पिछले महीनों का एरियर (बकाया राशि) एकमुश्त मिल जाता है। कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि डीए/डीआर की घोषणा में देरी करके सरकार अप्रत्यक्ष रूप से लाभ कमाती है। 'कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स' के अध्यक्ष एसबी यादव ने बताया कि डीए की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा जानबूझकर कई माह देरी से की जाती है, जिसका फायदा सरकार को होता है। डीए/डीआर में वृद्धि से सरकार पर हजारों करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ता है। इसलिए, सरकार कुछ महीने देरी से घोषणा करके इस अवधि के दौरान अपने पैसे का निवेश कर पाती है, जिससे उसे अच्छा खासा ब्याज प्राप्त होता है। यह देरी सरकार को अस्थायी वित्तीय लाभ प्रदान करती है, जबकि कर्मचारियों को अपनी अपेक्षित आय के लिए इंतजार करना पड़ता है। इस प्रकार, डीए/डीआर की घोषणा में देरी केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके पीछे वित्तीय कारण भी छिपे हो सकते हैं।





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