केंद्रीय कर्मचारियों को मिला दिवाली तोहफा: डीए में 2% की वृद्धि को मंजूरी, 60% हुआ महंगाई भत्ता

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। महंगाई भत्ते (डीए) में 2% की वृद्धि को मंजूरी दी गई है, जिससे यह 58% से बढ़कर 60% हो गया है। इस फैसले से 1 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बेहद खुशखबरी आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 2% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण फैसले से देश भर के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा।

महंगाई भत्ते में इस वृद्धि के बाद, केंद्रीय कर्मचारियों का वर्तमान डीए 58% से बढ़कर 60% हो गया है। यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर कर्मचारियों की मासिक आय में वृद्धि करेगी और उनके वित्तीय बोझ को कुछ हद तक कम करने में मददगार साबित होगी।

पेंशनभोगियों को भी इसी अनुपात में महंगाई राहत (डीआर) में वृद्धि का लाभ मिलेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद है। सरकार की ओर से यह कदम कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

भारत में वर्तमान में लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी हैं, जो इस बढ़ोतरी से सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। महंगाई भत्ते की गणना ऑल-इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स-इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के 12 महीने के औसत के आधार पर की जाती है।

इसी आधार पर, डीए में 2% की वृद्धि का अनुमान पहले से ही लगाया जा रहा था। यह बढ़ोतरी निश्चित रूप से कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है, खासकर बढ़ती महंगाई को देखते हुए।

सरकार साल में दो बार, यानी जनवरी और जुलाई में, महंगाई के रुझान के अनुसार डीए और डीआर में संशोधन करती है। इसी कड़ी में, पिछली बार अक्टूबर में डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे यह 55% से बढ़कर 58% हो गया था।

यह वर्तमान 2% की वृद्धि उस श्रृंखला की अगली कड़ी है।





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