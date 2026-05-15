केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को तीन रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तीन नई रेलवे परियोजनाओं को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को मंजूरी दी है।
शुभेंदु सरकार को अश्विनी वैष्णव ने दिया गिफ्ट, रेलवे के तीन प्रोजेक्ट मंजूर, कई लंबित परियोजनाओं पर काम शुरूरेल मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के लिए तीन नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को पत्र भेजकर जानकारी दी है। रेल मंत्रालय की ओर से मंजूर की गई परियोजनाओं में नई रेल लाइन, सर्वे और रेल कनेक्टिविटी से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं।पश्चिम बंगाल में बड़ा राजनीतिक बदलाव आया है। \"डबल-इंजन\" सरकार के आने के साथ ही केंद्र सरकार बंगाल के प्रति उदार हो गई है। केंद्र ने राज्य के लिए तीन रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को पत्र लिखकर नई रेल लाइन परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण कराने की मंजूरी दी है.
शुभेंदु सरकार को अश्विनी वैष्णव ने दिया गिफ्ट, रेलवे के तीन प्रोजेक्ट मंजूर, कई लंबित परियोजनाओं पर काम शुरूरेल मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के लिए तीन नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को पत्र भेजकर जानकारी दी है। रेल मंत्रालय की ओर से मंजूर की गई परियोजनाओं में नई रेल लाइन, सर्वे और रेल कनेक्टिविटी से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं।पश्चिम बंगाल में बड़ा राजनीतिक बदलाव आया है। \"डबल-इंजन\" सरकार के आने के साथ ही केंद्र सरकार बंगाल के प्रति उदार हो गई है। केंद्र ने राज्य के लिए तीन रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को पत्र लिखकर नई रेल लाइन परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण कराने की मंजूरी दी है
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