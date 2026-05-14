केंद्र सरकार ने हाल ही में सोना-चांदी पर इम्‍पोर्ट ड्यूटी को 6 से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया है, ताकि सोने-चांदी जैसी कीमती चीजों की खरीद पर बेवजह फॉरेक्‍स रिजर्व खर्च नहीं किया जाए. नोमुरा इंडिया ने कहा है कि आने वाले हफ्तों और महीनों में और भी नीतिगत घोषणाएं होने की संभावना है. बदलावों में नॉन-मॉनेटरी पॉलिसीज एक्‍शन शामिल हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, गैर-जरूरी चीजें आयात करना और अन्‍य पर सख्त नियम लागू करना. इसके अलावा विदेशी मुद्रा जमा जुटाने के लिए बॉन्ड जारी किए जाने की भी संभावना है. साथ ही बॉन्‍ड में विदेशी निवेश के लिए टैक्‍स में राहत देने की भी बात चल रही है. पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की उम्मीद है और आयातकों के लिए करेंसी हेजिंग में संभावित बदलाव करना शामिल है.

केंद्र सरकार ने सोना-चांदी पर इम्‍पोर्ट ड्यूटी को 6 से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया है, ताकि सोने-चांदी जैसी कीमती चीजों की खरीद पर बेवजह फॉरेक्‍स रिजर्व खर्च नहीं किया जाए.

अब नोमुरा इंडिया ने कहा है कि आने वाले हफ्तों और महीनों में और भी नीतिगत घोषणाएं होने की संभावना है. बदलावों में नॉन-मॉनेटरी पॉलिसीज एक्‍शन शामिल हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, गैर-जरूरी चीजें आयात करना और अन्‍य पर सख्त नियम लागू करना. इसके अलावा विदेशी मुद्रा जमा जुटाने के लिए बॉन्ड जारी किए जाने की भी संभावना है. साथ ही बॉन्‍ड में विदेशी निवेश के लिए टैक्‍स में राहत देने की भी बात चल रही है.

पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की उम्मीद है और आयातकों के लिए करेंसी हेजिंग में संभावित बदलाव करना शामिल है





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सोना-चांदी पर इम्‍पोर्ट ड्यूटी नॉन-मॉनेटरी पॉलिसीज एक्‍शन फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी करेंसी हेजिंग में संभावित बदलाव भुगतान संतुलन चालू खाता घाटे

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