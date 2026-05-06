केंद्र सरकार ने एलपीजी आपूर्ति और कालाबाजारी पर नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाए: पेट्रोलियम मंत्रालय की विस्तृत रिपोर्ट

केंद्र सरकार ने एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और जमाखोरी रोकने के लिए देशव्यापी अभियान चलाया है, जिसमें लाखों सिलिंडर वितरित किए गए और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई है।
भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में रसोई गैस यानी एलपीजी की आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए एक व्यापक रणनीति लागू की है। हालिया आंकड़ों के अनुसार, पिछले दो दिनों की अवधि में कुल 88.
82 लाख सिलिंडरों की बुकिंग दर्ज की गई, जिसके मुकाबले 87.28 लाख घरेलू एलपीजी सिलिंडरों का सफलतापूर्वक वितरण किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि लगभग 95 प्रतिशत डिलीवरी उपभोक्ताओं के पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर भेजे गए प्रमाणीकरण कोड, जिसे डीएसी कहा जाता है, के आधार पर संपन्न हुई। इस तकनीक के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि गैस सिलिंडर सीधे सही लाभार्थी तक पहुंचे और वितरण स्तर पर किसी भी प्रकार की अनियमितता या गबन की गुंजाइश न रहे। डिजिटल इंडिया के इस प्रयास ने न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है, बल्कि उपभोक्ताओं के भरोसे को भी मजबूत किया है। कालाबाजारी और जमाखोरी एक गंभीर समस्या रही है, जिससे निपटने के लिए सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एलपीजी की कृत्रिम कमी पैदा करने वाले तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी कड़ी में मंगलवार को देशभर में 2,100 से अधिक स्थानों पर गहन छापामारी की गई। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप 366 एलपीजी वितरण केंद्रों पर भारी जुर्माना लगाया गया है, जबकि गंभीर अनियमितताओं के पाए जाने पर 75 वितरण केंद्रों को पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया है। सरकार ने नागरिकों से यह पुरजोर अपील की है कि वे बाजार में फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराहट में खरीदारी न करें। मंत्रालय ने भरोसा दिलाया है कि आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त भंडार मौजूद है। आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करने की सलाह दी गई है ताकि बाजार में स्थिरता बनी रहे। सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों और प्रवासी श्रमिकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए छोटे सिलिंडरों की उपलब्धता पर विशेष जोर दिया है। पिछले दो दिनों में लगभग 1.20 लाख पांच किलोग्राम वाले छोटे एलपीजी सिलिंडर बेचे गए हैं। इन छोटे सिलिंडरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 3 अप्रैल से अब तक सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने शहरी क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों के लिए 10,400 से अधिक विशेष शिविर आयोजित किए हैं। इसके साथ ही, वाणिज्यिक क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए 19 किलोग्राम वाले 8.37 लाख सिलिंडरों की बिक्री दर्ज की गई है। पाइप गैस यानी पीएनजी के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जहाँ अब तक 6.31 लाख कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं और 2.67 लाख नए कनेक्शनों के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। साथ ही, 6.93 लाख नए ग्राहकों का पंजीकरण किया गया है, जो भविष्य में ऊर्जा वितरण के आधुनिक स्वरूप की ओर संकेत करता है। वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव और अंतरराष्ट्रीय तनावों के बावजूद, भारत सरकार ने आम जनता को राहत देने का निर्णय लिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर रखा गया है, जिससे परिवहन लागत और महंगाई पर नियंत्रण बना रहे। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के तेल निगमों के सभी पेट्रोल पंपों पर ईंधन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि होर्मुज स्ट्रेट जैसे रणनीतिक जलमार्गों के बंद होने की संभावना या वास्तविक बाधाओं के बावजूद, पेट्रोलियम मंत्रालय ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ठोस वैकल्पिक योजनाएं तैयार की हैं। सरकार का प्राथमिक लक्ष्य यह है कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक संकट का असर देश के आम नागरिक की रसोई या उसकी सवारी पर न पड़े, और ऊर्जा सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित रहे
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